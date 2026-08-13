Getty Images Sport
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"Ia ingin menjalani debutnya" - rasa lapar Bruno Guimaraes membuat Mikel Arteta terkesan saat Arsenal ditahan Como dalam laga persahabatan
Arteta terkesan dengan dampak instan Guimaraes
Arteta mengakui ia terkesan dengan keinginan besar yang langsung ditunjukkan Guimaraes untuk turun ke lapangan setelah transfernya yang menyita perhatian. Pemain internasional Brasil itu menjalani penampilan pertamanya dengan seragam Arsenal pada babak kedua laga uji coba hari Rabu melawan tim Italia. Meski baru menjalani beberapa sesi latihan sejak kembali dari jeda usai Piala Dunia, Guimaraes tampak tajam dan siap menyatu ke ruang mesin lini tengah juara Premier League itu.
"Dia baru menjalani tiga sesi latihan, tetapi dia terlihat bagus. Dia benar-benar sangat ingin bermain beberapa menit hari ini," kata Arteta kepada para wartawan. Pelatih asal Spanyol itu mencatat bahwa motivasi sang pemain sudah terlihat jelas sejak ia tiba di tempat latihan. "Dia ingin menjalani debutnya dan merasakan bermain di depan para suporter kami secepatnya. Anda bisa langsung merasakannya. Saya percaya ada koneksi kuat yang sedang terjalin dan itu akan membuat kami lebih baik."
- Getty Images Sport
Perasaan campur aduk dalam laga pramusim terakhir
Pertandingan itu sendiri menyuguhkan perpaduan eksperimen taktik dan sorotan individu, diawali dengan gol dari sensasi remaja Myles Lewis-Skelly. Pemain 19 tahun itu, yang menjadi subjek spekulasi transfer intens terkait potensi kepindahan dari klub, memanfaatkan hilangnya konsentrasi kiper Como Jean Butez untuk membawa tuan rumah unggul. Merayakannya dengan gestur hati kepada para pendukung di Emirates, penampilan Lewis-Skelly menjadi pengingat akan kedalaman skuad di akademi Arsenal.
Namun, keunggulan itu tidak bertahan hingga jeda, karena Martin Baturina berhasil menaklukkan Kepa Arrizabalaga untuk menyamakan kedudukan bagi tim tamu. Hasil imbang itu membuat pertandingan pada akhirnya berlanjut ke adu penalti setelah laga demi hiburan para penggemar, yang dimenangi Arsenal 4-3 berkat tendangan penentu dari sesama rekrutan baru, Christos Tzolis.
Memburu trofi dan kebahagiaan para suporter
Sementara itu, gelandang Mikel Merino, yang termasuk di antara mereka yang kembali bergabung pada Rabu, menekankan rasa lapar kolektif skuad untuk terus meraih trofi. Mentalitas di ruang ganti tampak sebagai mentalitas untuk terus berkembang tanpa henti dan keinginan membalas loyalitas para pendukung Arsenal yang telah melihat tim mereka kembali naik ke puncak sepak bola Inggris.
"Ini final lainnya dan kami ingin menang, kami ingin memberi para suporter lebih banyak kebahagiaan," ujarnya. "Namun, terutama bagi kami, kami ingin bersaing. Mengenakan seragam dan lambang ini sangat berarti dan itu berarti memberikan segalanya serta bermain dengan kemampuan terbaik kami."
- Getty Images Sport
Fleksibilitas taktis dan jalan menuju Community Shield
Terlepas dari antusiasme yang mengiringi perekrutan baru dan kembalinya para bintang, Arteta menunjukkan pendekatan yang terukur dalam mengelola skuad saat menghadapi Como. Figur-figur kunci seperti Rice, Martin Zubimendi, dan Bukayo Saka sama sekali tidak dimasukkan ke dalam skuad pertandingan demi memastikan mereka pulih sepenuhnya dari tugas turnamen musim panas mereka. Waktu debut Guimaraes menjadi sangat krusial mengingat kondisi skuad Arsenal. Arsenal dijadwalkan menghadapi Manchester City di Community Shield pada hari Minggu.
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