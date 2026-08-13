"Ia ingin menjalani debutnya" - rasa lapar Bruno Guimaraes membuat Mikel Arteta terkesan saat Arsenal ditahan Como dalam laga persahabatan

Arteta mengakui ia terkesan dengan keinginan besar yang langsung ditunjukkan Guimaraes untuk turun ke lapangan setelah transfernya yang menyita perhatian. Pemain internasional Brasil itu menjalani penampilan pertamanya dengan seragam Arsenal pada babak kedua laga uji coba hari Rabu melawan tim Italia. Meski baru menjalani beberapa sesi latihan sejak kembali dari jeda usai Piala Dunia, Guimaraes tampak tajam dan siap menyatu ke ruang mesin lini tengah juara Premier League itu.

"Dia baru menjalani tiga sesi latihan, tetapi dia terlihat bagus. Dia benar-benar sangat ingin bermain beberapa menit hari ini," kata Arteta kepada para wartawan. Pelatih asal Spanyol itu mencatat bahwa motivasi sang pemain sudah terlihat jelas sejak ia tiba di tempat latihan. "Dia ingin menjalani debutnya dan merasakan bermain di depan para suporter kami secepatnya. Anda bisa langsung merasakannya. Saya percaya ada koneksi kuat yang sedang terjalin dan itu akan membuat kami lebih baik."