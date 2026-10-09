Pelatih Tottenham itu cepat memberikan pujian kepada Kulusevski atas daya tahannya yang luar biasa selama proses rehabilitasi yang panjang. De Zerbi sangat yakin bahwa sikap positif sang penyerang menjadi tolok ukur yang sempurna bagi seluruh anggota ruang ganti.

"Dia bekerja dengan baik, besok dia ikut bersama kami, begitu juga Porro. Saya ingin semua pemain malam ini dan besok," kata De Zerbi di situs resmi klub.

"Dia bekerja dengan sangat baik, dan saya pikir dia adalah contoh bagi semua orang, Deki, karena lupakan pemainnya, tetapi contohnya, bagaimana dia bereaksi terhadap cedera, bagaimana dia bereaksi saat kurang beruntung, karakter yang dia tunjukkan kali ini adalah contoh, acuan bagi semua orang."