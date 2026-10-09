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'Ia ikut bersama kami' - Roberto De Zerbi memberikan kabar terbaru besar soal cedera Dejan Kulusevski jelang bentrok melawan Manchester United
Bepergian untuk mendukung tim
Kulusevski akan bepergian bersama skuad Tottenham Hotspur untuk pertandingan akhir pekan mereka melawan Manchester United pada Sabtu. Penyerang asal Swedia itu akan ditemani rekan setimnya yang cedera, Pedro Porro, saat keduanya berupaya memberikan dukungan moral dari pinggir lapangan. Manajer De Zerbi secara khusus meminta kehadiran seluruh skuadnya untuk perjalanan penting ke Manchester. Arahan ini mencakup semua pemain yang saat ini tidak tersedia untuk dipilih karena cedera.
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Memberikan teladan positif
Pelatih Tottenham itu cepat memberikan pujian kepada Kulusevski atas daya tahannya yang luar biasa selama proses rehabilitasi yang panjang. De Zerbi sangat yakin bahwa sikap positif sang penyerang menjadi tolok ukur yang sempurna bagi seluruh anggota ruang ganti.
"Dia bekerja dengan baik, besok dia ikut bersama kami, begitu juga Porro. Saya ingin semua pemain malam ini dan besok," kata De Zerbi di situs resmi klub.
"Dia bekerja dengan sangat baik, dan saya pikir dia adalah contoh bagi semua orang, Deki, karena lupakan pemainnya, tetapi contohnya, bagaimana dia bereaksi terhadap cedera, bagaimana dia bereaksi saat kurang beruntung, karakter yang dia tunjukkan kali ini adalah contoh, acuan bagi semua orang."
Jalan panjang untuk kembali
Kulusevski mengalami masa yang sangat menyedihkan saat harus menepi dan belum memainkan pertandingan kompetitif selama lebih dari 500 hari. Penyerang itu mengalami cedera patela serius pada lutut kanannya di penghujung pahit musim 2024-25.
Namun, sang pemain akhirnya tampak mulai melihat cahaya di ujung terowongan. Ia meningkatkan pemulihannya selama jeda internasional terbaru dengan menuntaskan laga latihan 11 lawan 11 melawan akademi Tottenham tanpa masalah. Meski ada kemajuan signifikan ini, De Zerbi meminta kehati-hatian terkait tanggal pasti kembalinya ia ke tim utama.
"Saya tidak tahu, saya tidak tahu," akunya. "Itu bukan hanya tanggung jawab saya. Kami bekerja bersama staf medis. Mereka bekerja dengan sangat baik dengannya. Mereka telah melakukan pekerjaan khusus. Kami harus menganalisis kondisinya dari minggu ke minggu."
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Menganalisis minggu demi minggu
Tottenham akan terus mengelola beban kerja Kulusevski dengan hati-hati saat ia perlahan semakin mendekati kebugaran penuh untuk bertanding. Klub bertekad menghindari kemunduran fisik yang tidak perlu setelah absen panjang yang begitu parah.
Untuk saat ini, Kulusevski hanya akan menyaksikan sebagai pendukung ketika Tottenham menghadapi United. Ke depannya, staf pelatih akan mengevaluasi kondisinya secara ketat dari minggu ke minggu sebelum secara resmi memasukkannya ke dalam skuad pertandingan.
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