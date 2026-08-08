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Marcus Rashford Manchester United crest 2026Getty/GOAL
Yosua Arya

Diterjemahkan oleh

'Ia harus merebut kembali kepercayaan' - Mantan bek Manchester United beri peringatan kepada Marcus Rashford sambil mengidentifikasi solusi kejutan di lini tengah

M. Rashford
Manchester United
S. Kone
Premier League

Marcus Rashford menghadapi periode penentuan dalam kariernya di Manchester United saat ia berjuang merebut kembali hati para pendukung setia Old Trafford. Mantan bek Manchester United, Phil Bardsley, meyakini sang penyerang masih punya banyak hal yang harus dibuktikan di bawah rezim baru jika ingin kembali menyandang status sebagai talenta kelas dunia.

  • Bardsley menilai kebutuhan taktis United

    Mantan bek United dan Skotlandia, Bardsley, membagikan pandangannya tentang opsi skuad klub serta potensi transfer di bawah manajer Michael Carrick. Berbicara dalam wawancara dengan Casinolyze, Bardsley menyoroti situasi seputar Rashford dan keseimbangan taktis di lini tengah.

    Mantan bek itu membahas potensi peran Rashford setelah kembali dari masa peminjamannya di Barcelona. Bardsley menegaskan bahwa keberhasilan sang penyerang di Old Trafford pada akhirnya akan bergantung pada kemampuannya mendapatkan kembali dukungan suporter dan menjaga konsistensi performa.

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  • Marcus Rashford England 2026Getty

    Rashford harus merebut kembali kepercayaan dari para fans Old Trafford

    Menanggapi situasi Rashford, Bardsley mengakui kualitas yang ditunjukkan sang penyerang selama masa peminjamannya di Spanyol. Namun, ia memperingatkan bahwa kemampuan untuk menampilkan performa itu secara konsisten tetap menjadi faktor krusial bagi masa depannya di Old Trafford.

    "Jika Manchester United memulangkan Marcus Rashford yang kita lihat di Barcelona musim lalu, Anda pasti akan menerimanya kembali tanpa ragu, tetapi kami perlu melihatnya secara konsisten," jelas Bardsley. "Masalah yang dimiliki Rashford adalah dia perlu merebut kembali kepercayaan dari sebagian suporter. Saya tidak tahu bagaimana reaksi mereka jika melihatnya kembali di dalam tim, tetapi jika dia mendapat lembaran baru dari Michael Carrick, dan dia seperti Rashford yang dulu, dia adalah pemain yang bisa mempersembahkan trofi untuk United.

    "Jika Michael bisa membuatnya kembali menikmati sepak bolanya di United, maka dia akan menjadi pemain hebat lainnya, tetapi saya tidak tahu mengapa Anda tidak akan menikmati sepak bola Anda saat bermain untuk klub terbesar di dunia? Semuanya bergantung pada Marcus Rashford yang mana yang muncul, dan apakah dia benar-benar muncul dengan seragam United."

  • Kone didukung untuk memberikan keseimbangan defensif di lini tengah

    Di luar lini depan, Bardsley mengalihkan perhatiannya pada komposisi lini tengah United. Ia berpendapat bahwa skuad saat ini kekurangan jangkar bertahan murni untuk melengkapi talenta kreatif seperti Kobbie Mainoo, Youri Tielemans, Andrey Santos, dan Bruno Fernandes. Bardsley menilai wonderkid pinjaman Kone sebagai solusi ideal untuk mengisi peran tersebut. Ia mencatat bahwa kehadiran Kone bisa membebaskan gelandang lain untuk menyerang dengan percaya diri.

    "Saya pikir Manchester United perlu mencari pemain yang lebih berorientasi bertahan di lini tengah," tambahnya. "Sekarang mereka punya Kobbie Mainoo, Youri Tielemans, Andrey Santos, dan Bruno Fernandes, dan saya pikir mereka perlu mencari Darren Fletcher yang baru.

    "Saya sangat menyukai Sékou Kone. Dia tipe pemain yang mungkin akan menawarkan sesuatu yang sedikit berbeda dibanding pemain-pemain lain yang sudah dimiliki United, untuk menjadi jangkar lini tengah dan memberi pemain lain kebebasan lebih untuk bergerak ke depan dan mengambil risiko dengan tahu bahwa dia akan melindungi mereka, siap bertarung."

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  • Michael Carrick Getty

    Keputusan masa depan menanti Carrick dan jajaran petinggi United

    Saat Carrick menyiapkan skuadnya, keputusan mengenai reintegrasi Rashford dan keseimbangan lini tengah akan terbukti krusial. Sang manajer harus menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan kunci ini saat Manchester United berusaha membangun tim yang mampu bersaing untuk meraih gelar-gelar utama.

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