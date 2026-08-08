Menanggapi situasi Rashford, Bardsley mengakui kualitas yang ditunjukkan sang penyerang selama masa peminjamannya di Spanyol. Namun, ia memperingatkan bahwa kemampuan untuk menampilkan performa itu secara konsisten tetap menjadi faktor krusial bagi masa depannya di Old Trafford.

"Jika Manchester United memulangkan Marcus Rashford yang kita lihat di Barcelona musim lalu, Anda pasti akan menerimanya kembali tanpa ragu, tetapi kami perlu melihatnya secara konsisten," jelas Bardsley. "Masalah yang dimiliki Rashford adalah dia perlu merebut kembali kepercayaan dari sebagian suporter. Saya tidak tahu bagaimana reaksi mereka jika melihatnya kembali di dalam tim, tetapi jika dia mendapat lembaran baru dari Michael Carrick, dan dia seperti Rashford yang dulu, dia adalah pemain yang bisa mempersembahkan trofi untuk United.

"Jika Michael bisa membuatnya kembali menikmati sepak bolanya di United, maka dia akan menjadi pemain hebat lainnya, tetapi saya tidak tahu mengapa Anda tidak akan menikmati sepak bola Anda saat bermain untuk klub terbesar di dunia? Semuanya bergantung pada Marcus Rashford yang mana yang muncul, dan apakah dia benar-benar muncul dengan seragam United."