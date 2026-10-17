Jose Manuel Rodriguez Uribes menegaskan sikapnya terkait perang kata-kata yang kian memanas antara pimpinan liga dan klub tersukses Spanyol. Presiden CSD itu menyatakan pada Sabtu bahwa komentar tersebut telah melampaui batas kebebasan berpendapat dan menegaskan Tebas harus meminta maaf atas pernyataannya.

Kontroversi mencuat setelah Tebas menggunakan media sosial untuk menyamakan taktik komunikasi jajaran petinggi Madrid dengan taktik menteri propaganda Reich Ketiga yang terkenal kejam. Berbicara kepada wartawan melalui Eurosport, Uribes menyatakan kekecewaannya atas pilihan kata seorang pejabat tinggi dalam struktur olahraga Spanyol.

"Itu tidak bisa diterima," kata Uribes kepada media. "Anda tidak bisa menggunakan Nazi atau Goebbels sebagai pembanding, terutama ketika Anda adalah presiden La Liga dan merujuk pada klub yang berkompetisi di La Liga. Menurut saya, ini melampaui batas kebebasan berpendapat. Untungnya, kebebasan berpendapat di Spanyol dilindungi secara sangat luas, tetapi itu bukan berarti Anda bisa menyamakan seseorang dengan Nazi atau Goebbels tanpa melewati batas."