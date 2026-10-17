AFP
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“Ia harus meminta maaf”: Kepala CSD kecam Javier Tebas soal perbandingan dengan Goebbels, sementara Real Madrid menuntut presiden La Liga mundur
Pimpinan CSD mendesak adanya pertanggungjawaban
Jose Manuel Rodriguez Uribes menegaskan sikapnya terkait perang kata-kata yang kian memanas antara pimpinan liga dan klub tersukses Spanyol. Presiden CSD itu menyatakan pada Sabtu bahwa komentar tersebut telah melampaui batas kebebasan berpendapat dan menegaskan Tebas harus meminta maaf atas pernyataannya.
Kontroversi mencuat setelah Tebas menggunakan media sosial untuk menyamakan taktik komunikasi jajaran petinggi Madrid dengan taktik menteri propaganda Reich Ketiga yang terkenal kejam. Berbicara kepada wartawan melalui Eurosport, Uribes menyatakan kekecewaannya atas pilihan kata seorang pejabat tinggi dalam struktur olahraga Spanyol.
"Itu tidak bisa diterima," kata Uribes kepada media. "Anda tidak bisa menggunakan Nazi atau Goebbels sebagai pembanding, terutama ketika Anda adalah presiden La Liga dan merujuk pada klub yang berkompetisi di La Liga. Menurut saya, ini melampaui batas kebebasan berpendapat. Untungnya, kebebasan berpendapat di Spanyol dilindungi secara sangat luas, tetapi itu bukan berarti Anda bisa menyamakan seseorang dengan Nazi atau Goebbels tanpa melewati batas."
- Getty Images
CSD mempertimbangkan kemungkinan mengambil tindakan terhadap Tebas
Intervensi CSD terjadi ketika lembaga pemerintah tersebut sedang mengkaji kerangka hukum untuk mengetahui apakah presiden liga telah melanggar protokol kelembagaan. Pernyataan itu menimbulkan perpecahan besar, dan pemerintah Spanyol kini terseret ke dalam perselisihan yang selama ini hanya terjadi di ruang rapat direksi.
Meski Uribes tidak sampai menuntut pengunduran diri, desakannya agar Tebas meminta maaf secara terbuka menunjukkan betapa seriusnya otoritas olahraga Spanyol memandang perbandingan dengan salah satu rezim paling terkenal kejam dalam sejarah.
Ia menambahkan: "Itu sama sekali tidak pantas, dan menurut saya Tebas harus meminta maaf. Salah satunya karena ia memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin di dunia olahraga. Kita selalu berbicara tentang nilai-nilai olahraga dan pentingnya permainan yang adil, jadi kita perlu memberi contoh. Pernyataan itu sama sekali tidak pantas. Apakah ada dasar untuk tindakan disipliner adalah persoalan lain, dan bukan saya yang berwenang memutuskannya."
Real Madrid tuntut pengunduran diri segera
Real Madrid bereaksi dengan kemarahan atas perbandingan tersebut dan mengeluarkan pernyataan tegas yang menuntut Tebas mundur dari jabatannya sebagai pimpinan liga dan wakil presiden Federasi Sepak Bola Spanyol. Klub itu menyebut pernyataannya sangat menyinggung dan menjijikkan secara moral, serta menilai bahasa semacam itu membuatnya tidak layak memegang jabatan yang didasarkan pada kepercayaan publik.
"Perilaku Tebas yang berulang kali terjadi menunjukkan kurangnya netralitas, rasa hormat, dan sikap tidak memihak, yang tidak sesuai dengan tanggung jawab kelembagaannya," bunyi pernyataan resmi Real Madrid. "Serangannya yang terus-menerus terhadap Real Madrid dan mereka yang menuntut transparansi serta reformasi, menurut klub kami, merupakan momok nyata bagi sepakbola Spanyol. Real Madrid meyakini bahwa pernyataan dan perilaku Tebas yang berulang kali terjadi tidak akan dapat diterima di lembaga olahraga Eropa mana pun yang berpegang pada prinsip rasa hormat, netralitas, dan integritas, serta membuatnya tidak layak secara kelembagaan untuk terus menduduki jabatan yang diembannya."
- Getty Images Sport
Penjelasan soal perbandingan dengan propaganda
Polemik bermula ketika Tebas mengunggah pesan panjang di X, yang sebelumnya bernama Twitter, untuk mengungkapkan kekecewaannya terhadap cara Real Madrid menangani hubungan masyarakat dan keluhan soal wasit. Ia secara khusus menyoroti Real Madrid TV, dengan mengklaim bahwa saluran itu digunakan untuk membangun narasi seolah-olah klub diperlakukan tidak adil, dengan teknik yang menyerupai propaganda pada masa lalu.
Di tengah kritik yang muncul, Tebas berupaya menjelaskan bahwa ia merujuk pada cara komunikasi tersebut bekerja, bukan mendukung ideologi tertentu. Namun, penjelasan itu tidak banyak meredakan kritik dari pihak Real Madrid di Santiago Bernabeu. Real Madrid menanggapi dengan menyatakan bahwa klarifikasi tersebut tidak mengurangi ketidakpantasan unggahan awalnya.
Tebas kemudian menegaskan kembali sikapnya dalam pesan berikutnya, dengan menuduh klub berusaha mengintimidasinya dan menghancurkan kompetisi nasional. Ia menyatakan bahwa narasi klub digunakan untuk melemahkan liga karena mereka gagal meluncurkan proyek Liga Super Eropa.
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