Drama seputar kedatangan Casemiro ke Major League Soccer memasuki babak baru setelah general manager LA Galaxy Will Kuntz mengungkap detail mengejutkan tentang niat awal sang pemain.

Berbicara setelah timnya bermain imbang tanpa gol melawan Dallas, Kuntz menyiratkan bahwa mantan pemain Manchester United itu sempat menyatakan keinginan kuat untuk pindah ke West Coast sebelum akhirnya menandatangani kontrak dengan Inter Miami milik David Beckham.

Pengungkapan ini muncul ketika liga sudah menyoroti aspek finansial dan regulasi dari kesepakatan yang membawa pemenang Liga Champions lima kali itu ke Amerika Serikat.

"Memang benar Casemiro menelepon dan mengatakan bahwa dia selalu ingin bermain untuk Inter Miami," kata Kuntz kepada para wartawan dalam konferensi pers setelah pertandingan. "Benar juga bahwa itu terjadi dua bulan setelah dia mengatakan kepada kami bahwa dia hanya ingin bermain untuk Galaxy."