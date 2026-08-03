Getty Images Sport
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"Ia hanya ingin bermain untuk kami!" - petinggi LA Galaxy membuat klaim mengejutkan soal Casemiro di tengah investigasi transfer Inter Miami
LA Galaxy buka suara soal saga Casemiro
Drama seputar kedatangan Casemiro ke Major League Soccer memasuki babak baru setelah general manager LA Galaxy Will Kuntz mengungkap detail mengejutkan tentang niat awal sang pemain.
Berbicara setelah timnya bermain imbang tanpa gol melawan Dallas, Kuntz menyiratkan bahwa mantan pemain Manchester United itu sempat menyatakan keinginan kuat untuk pindah ke West Coast sebelum akhirnya menandatangani kontrak dengan Inter Miami milik David Beckham.
Pengungkapan ini muncul ketika liga sudah menyoroti aspek finansial dan regulasi dari kesepakatan yang membawa pemenang Liga Champions lima kali itu ke Amerika Serikat.
"Memang benar Casemiro menelepon dan mengatakan bahwa dia selalu ingin bermain untuk Inter Miami," kata Kuntz kepada para wartawan dalam konferensi pers setelah pertandingan. "Benar juga bahwa itu terjadi dua bulan setelah dia mengatakan kepada kami bahwa dia hanya ingin bermain untuk Galaxy."
- Getty Images Sport
MLS meluncurkan penyelidikan resmi terkait pendekatan ilegal pemain.
Inti dari sengketa ini terletak pada sistem "discovery rights", yang memberi klub MLS tertentu hak penolakan pertama untuk pemain internasional. Berdasarkan regulasi ini, sebuah klub MLS dapat memiliki hingga lima pemain dalam daftar discovery mereka kapan saja dan bisa menambah atau menghapus pemain sesuai keinginan. Galaxy dilaporkan memegang hak tersebut untuk pemain Brasil berusia 34 tahun itu, tetapi Inter Miami mengumumkan bahwa mereka telah mengakuisisinya sebagai bagian dari proses perekrutan.
Terlepas dari penyelidikan yang masih berlangsung, tampaknya sudah ada kesepakatan sementara antara dua klub yang terlibat. Sebuah pernyataan dari Galaxy menegaskan: "LA Galaxy dan Inter Miami CF telah mencapai penyelesaian untuk prioritas discovery dalam merekrut Casemiro, dan rinciannya akan dirilis setelah investigasi tampering yang saat ini dibuka oleh Major League Soccer selesai."
Casemiro menjelaskan alasan lebih memilih Miami ketimbang Los Angeles
Casemiro tidak menutup-nutupi kontroversi tersebut, dan sebelumnya telah menanggapi situasi itu dengan menekankan kedekatan pribadinya dengan Miami serta kekaguman profesionalnya terhadap rekan-rekan setim barunya. Pemain internasional Brasil itu menjelaskan bahwa kenyamanan keluarganya memainkan peran penting dalam proses pengambilan keputusannya.
Ia mencatat bahwa dirinya telah bersikap terbuka kepada Galaxy sepanjang periode ketika kedua klub sama-sama menunjukkan minat untuk mendapatkan jasanya. "Pada akhirnya, [Miami] adalah kota yang saya cintai. Saya, istri saya, dan anak-anak saya selalu berada di sini ketika kami libur. Kami mengenal kota ini," kata Casemiro saat membahas kepindahan itu.
Ia menambahkan: "Ketika saya berbicara dengan [Galaxy], saya menjelaskan dengan sangat jelas tim mana yang ingin saya bela di MLS, dan itu adalah Inter Miami karena proyeknya, harapannya, dan tentu saja untuk bermain bersama pemain terbaik sepanjang masa."
- Getty
Awal yang sulit untuk hidup di Florida
Sementara persoalan hukum di luar lapangan terus bergulir, start Casemiro di lapangan untuk Inter Miami jauh dari ideal. Debut kandangnya di Chase Stadium ternoda oleh hilangnya konsentrasi yang signifikan, yang membuat para suporter dan rekan setim sama-sama tercengang.
Pemain veteran itu memberikan penguasaan bola kepada lawan sebelum tanpa sengaja memasukkan bola ke gawangnya sendiri dalam hasil imbang 2-2 melawan Columbus Crew. Itu adalah rangkaian mimpi buruk bagi pemain dengan rekam jejak seperti dirinya, dan kamera terkenal menangkap Messi yang frustrasi menyaksikan dari pinggir lapangan saat gelandang bertahan itu kesulitan beradaptasi dengan tempo permainan.
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