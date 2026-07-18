Pria berusia 40 tahun itu menjadi pahlawan dalam pertandingan sensasional yang berakhir imbang 0-0 antara tim Afrika melawan Spanyol, sang finalis, dan berkat ajakan dari sebuah stasiun TV, ia pun menjadi fenomena media sosial yang tak terduga di turnamen tersebut. Kini, sebuah klub ternama tampaknya telah menawarinya kontrak.
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Ia dianggap sebagai salah satu pahlawan terbesar di Piala Dunia ini! Pria berusia 40 tahun itu berpeluang mendapatkan kontrak baru
Seperti dilaporkan oleh pakar transfer German Garcia Grova kepada stasiun televisi Argentina TyC Sports, Colo-Colo dari Chili berencana untuk merekrut kiper yang saat ini tidak terikat klub tersebut.
Vozinha terakhir kali bermain untuk klub divisi dua Portugal, GD Chaves, dan kontraknya di sana telah berakhir pada akhir Juni. Menurut Garcia Grova, Vozinha telah menanggapi tawaran tersebut dan menyatakan minat yang besar untuk membela klub paling sukses di Chili. Asalkan kondisinya memungkinkan, sang kiper menjelaskan kepada TyC Sports selama Piala Dunia bahwa ia ingin terus bermain secara profesional selama satu atau dua tahun lagi.
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Akun Instagram meledak: Vozinha mengungguli Wirtz dan Musiala
Kap Verde dan Vozinha melaju ke babak gugur Piala Dunia tanpa terkalahkan. Setelah kemenangan mengejutkan atas Spanyol, mereka bermain imbang melawan Uruguay dan Arab Saudi. Di babak 16 besar, mereka memberikan perlawanan sengit kepada juara bertahan Argentina dan baru harus mengakui kekalahan 2-3 setelah perpanjangan waktu.
Terutama penampilan Vozinha yang menjadi viral selama turnamen berlangsung. Sekitar satu bulan setelah pertandingan melawan Spanyol, akun Instagram-nya telah memiliki 29,4 juta pengikut (per 18 Juli). Dua bintang Jerman terpopuler, Jamal Musiala dan Florian Wirtz, jika digabungkan pun hanya memiliki total 12,6 juta pengikut. Saat Piala Dunia dimulai, Vozinha memiliki sekitar 50.000 pengikut di kanal Instagram-nya.
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