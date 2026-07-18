Ia dianggap sebagai salah satu pahlawan terbesar di Piala Dunia ini! Pria berusia 40 tahun itu berpeluang mendapatkan kontrak baru

Seperti dilaporkan oleh pakar transfer German Garcia Grova kepada stasiun televisi Argentina TyC Sports, Colo-Colo dari Chili berencana untuk merekrut kiper yang saat ini tidak terikat klub tersebut.

Vozinha terakhir kali bermain untuk klub divisi dua Portugal, GD Chaves, dan kontraknya di sana telah berakhir pada akhir Juni. Menurut Garcia Grova, Vozinha telah menanggapi tawaran tersebut dan menyatakan minat yang besar untuk membela klub paling sukses di Chili. Asalkan kondisinya memungkinkan, sang kiper menjelaskan kepada TyC Sports selama Piala Dunia bahwa ia ingin terus bermain secara profesional selama satu atau dua tahun lagi.