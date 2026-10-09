'Ia bukan mesin!' - Luis Enrique melontarkan pembelaan penuh semangat untuk superstar PSG Khvicha Kvaratskhelia

Pelatih kepala Paris Saint-Germain Luis Enrique berbicara kepada media jelang laga Ligue 1 hari Sabtu melawan Le Mans di Parc des Princes. Manajer asal Spanyol itu menggunakan konferensi pers prapertandingannya untuk secara terbuka menyatakan dukungan kepada penyerang Khvicha Kvaratskhelia setelah muncul pertanyaan mengenai performa terbarunya.

PSG memasuki pertandingan ini dengan rangkaian tiga kemenangan beruntun di semua kompetisi, termasuk kemenangan atas Brest dan Marseille sebelum jeda internasional.

Sang pelatih menegaskan bahwa ia tetap menaruh kepercayaan penuh kepada penyerang bintangnya.