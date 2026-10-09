AFP
Diterjemahkan oleh
'Ia bukan mesin!' - Luis Enrique melontarkan pembelaan penuh semangat untuk superstar PSG Khvicha Kvaratskhelia
Luis Enrique berikan dukungan kuat untuk Kvaratskhelia
Pelatih kepala Paris Saint-Germain Luis Enrique berbicara kepada media jelang laga Ligue 1 hari Sabtu melawan Le Mans di Parc des Princes. Manajer asal Spanyol itu menggunakan konferensi pers prapertandingannya untuk secara terbuka menyatakan dukungan kepada penyerang Khvicha Kvaratskhelia setelah muncul pertanyaan mengenai performa terbarunya.
PSG memasuki pertandingan ini dengan rangkaian tiga kemenangan beruntun di semua kompetisi, termasuk kemenangan atas Brest dan Marseille sebelum jeda internasional.
Sang pelatih menegaskan bahwa ia tetap menaruh kepercayaan penuh kepada penyerang bintangnya.
- AFP
Manajer mengingatkan para pengkritik bahwa para pemain adalah manusia
Menanggapi sorotan terhadap penampilan Kvaratskhelia, Luis Enrique memberikan pembelaan penuh semangat untuk pemain internasional Georgia tersebut. "Kvara adalah pemain top, top. Dia telah menunjukkannya pada momen-momen penting," tegas Luis Enrique.
"Saya sangat senang memilikinya di dalam skuad."
"Tapi dia bukan mesin, dia manusia. Dan wajar jika ada masa-masa bagus dan momen yang tidak begitu baik. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan."
Merefleksikan awal musim dan integrasi skuad
Luis Enrique juga membahas bagaimana para rekrutan baru pada musim panas mulai beradaptasi di dalam skuad sambil menilai awal kampanye domestik PSG. "Itu tergantung pada bahasa, kepribadian setiap pemain, itu tergantung pada banyak hal," jelasnya mengenai adaptasi.
"Saya yang pertama mengkritik para pemain saya, tetapi dalam menganalisis awal musim, kami seharusnya pantas memiliki lebih banyak poin daripada yang kami miliki saat ini."
"Saya sangat senang dengan rekrutan musim panas kami, terutama dari apa yang saya lihat dalam latihan."
- PsnewZ
Menuntut fokus penuh saat menghadapi Le Mans
PSG menjamu tim promosi Le Mans, yang datang ke Parc des Princes dengan catatan tak terkalahkan dalam tiga pertandingan. Meski lawan sedang dalam performa kuat, Luis Enrique tetap fokus mengamankan tiga poin untuk naik di klasemen Ligue 1.
"Le Mans telah menunjukkan bahwa mereka bisa bersaing di level ini," kata Luis Enrique. "Kami harus lebih waspada dari biasanya."
"Tidak ada pertandingan yang mudah, terutama setelah jeda internasional. Kami bermain di Parc des Princes, bersama para suporter kami, dan kami ingin naik di klasemen."
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami