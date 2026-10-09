Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
FBL-EUR-C1-PSG-BRATISLAVAAFP
Alvino Hanafi
Diterjemahkan oleh

'Ia bukan mesin!' - Luis Enrique melontarkan pembelaan penuh semangat untuk superstar PSG Khvicha Kvaratskhelia

Paris Saint-Germain
Luis Enrique
K. Kvaratskhelia
Paris Saint-Germain vs Le Mans
Le Mans
Ligue 1

Pelatih kepala Paris Saint-Germain Luis Enrique dengan tegas membela Khvicha Kvaratskhelia jelang pertemuan Ligue 1 melawan Le Mans pada Sabtu. Pelatih asal Spanyol itu menegaskan para penggemar harus ingat bahwa penyerang Georgia tersebut adalah manusia, menyusul kritik baru-baru ini atas konsistensinya.

  • Luis Enrique berikan dukungan kuat untuk Kvaratskhelia

    Pelatih kepala Paris Saint-Germain Luis Enrique berbicara kepada media jelang laga Ligue 1 hari Sabtu melawan Le Mans di Parc des Princes. Manajer asal Spanyol itu menggunakan konferensi pers prapertandingannya untuk secara terbuka menyatakan dukungan kepada penyerang Khvicha Kvaratskhelia setelah muncul pertanyaan mengenai performa terbarunya.

    PSG memasuki pertandingan ini dengan rangkaian tiga kemenangan beruntun di semua kompetisi, termasuk kemenangan atas Brest dan Marseille sebelum jeda internasional.

    Sang pelatih menegaskan bahwa ia tetap menaruh kepercayaan penuh kepada penyerang bintangnya.

  • FBL-FRA-LIGUE1-PSG-BRESTAFP

    Manajer mengingatkan para pengkritik bahwa para pemain adalah manusia

    Menanggapi sorotan terhadap penampilan Kvaratskhelia, Luis Enrique memberikan pembelaan penuh semangat untuk pemain internasional Georgia tersebut. "Kvara adalah pemain top, top. Dia telah menunjukkannya pada momen-momen penting," tegas Luis Enrique.

    "Saya sangat senang memilikinya di dalam skuad."

    "Tapi dia bukan mesin, dia manusia. Dan wajar jika ada masa-masa bagus dan momen yang tidak begitu baik. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan."

  • Merefleksikan awal musim dan integrasi skuad

    Luis Enrique juga membahas bagaimana para rekrutan baru pada musim panas mulai beradaptasi di dalam skuad sambil menilai awal kampanye domestik PSG. "Itu tergantung pada bahasa, kepribadian setiap pemain, itu tergantung pada banyak hal," jelasnya mengenai adaptasi.

    "Saya yang pertama mengkritik para pemain saya, tetapi dalam menganalisis awal musim, kami seharusnya pantas memiliki lebih banyak poin daripada yang kami miliki saat ini."

    "Saya sangat senang dengan rekrutan musim panas kami, terutama dari apa yang saya lihat dalam latihan."

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
  • imago-sport-1083594506.jpgPsnewZ

    Menuntut fokus penuh saat menghadapi Le Mans

    PSG menjamu tim promosi Le Mans, yang datang ke Parc des Princes dengan catatan tak terkalahkan dalam tiga pertandingan. Meski lawan sedang dalam performa kuat, Luis Enrique tetap fokus mengamankan tiga poin untuk naik di klasemen Ligue 1.

    "Le Mans telah menunjukkan bahwa mereka bisa bersaing di level ini," kata Luis Enrique. "Kami harus lebih waspada dari biasanya."

    "Tidak ada pertandingan yang mudah, terutama setelah jeda internasional. Kami bermain di Parc des Princes, bersama para suporter kami, dan kami ingin naik di klasemen."

Ligue 1
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
Le Mans crest
Le Mans
LEM