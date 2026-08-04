AFP
Diterjemahkan oleh
'Ia bisa dipilih' - Xabi Alonso mengonfirmasi keputusan Mykhailo Mudryk untuk laga melawan Juventus saat trio Premier League mengincar bintang Chelsea itu
Winger langsung kembali setelah sengketa dengan FA terselesaikan
Manajer Chelsea Xabi Alonso mengumumkan dalam konferensi pers di Stadion Kai Tak bahwa Mykhailo Mudryk tersedia untuk dipilih menghadapi Juventus pada Rabu. Pemain yang didatangkan dari Shakhtar Donetsk seharga £89 juta itu kembali berlatih setelah proses anti-dopingnya dengan Football Association selesai.
Mudryk sempat diskors sementara setelah dinyatakan positif meldonium, dengan penampilan terakhirnya terjadi pada November 2024 ketika ia mencetak gol melawan Heidenheim di Conference League. Setelah mengajukan banding ke Court of Arbitration for Sport, larangan itu dicabut, sehingga ia bisa ikut serta dalam sesi latihan terbuka pada Selasa, ketika ia mendapat sorakan paling meriah dari para suporter lokal.
- AFP
Alonso gembira dengan kepulangannya, tetapi tetap berhati-hati soal kebugarannya
Berbicara kepada media, Alonso mengungkapkan kebahagiaannya karena Mudryk kembali, sambil mengakui bahwa membangun kembali ketajaman fisik akan membutuhkan waktu. Alonso berkata: "Kami berlatih kemarin. Dia datang langsung dari bandara ke hotel. Jadi, kemarin lebih tentang perasaannya, lebih tentang emosinya, untuk kembali bersama para pemain guna menilai tingkat kebugarannya. Tapi ya, dia bisa bermain, mungkin 90 menit terlalu cepat, tetapi dia bisa dipilih. Dia masuk skuad, jadi dia bisa bermain. Kami sangat senang Misha bisa bersama kami. Anda bisa melihat senyumnya, betapa luar biasanya perasaannya bisa menjadi bagian dari tim karena dia telah berlatih sendirian untuk waktu yang lama."
Minat transfer meningkat saat Chelsea mengevaluasi masa depan sang winger
Meskipun kontrak Mudryk masih tersisa lima tahun, Chelsea belum menetapkan rencana pasti untuk musim mendatang. Tiga klub Premier League, termasuk Coventry City yang dilatih Frank Lampard, sudah melakukan pendekatan untuk menjajaki peminjaman sang pemain.
Menanggapi spekulasi transfer tersebut, Alonso berkata: "Belum ada keputusan. Kami perlu menilai, dia adalah pemain spesial tetapi ini kasus spesial jadi kami harus bersikap hati-hati. Kami bisa memperkirakan itu [akan butuh waktu lebih lama untuk kembali ke kebugaran penuh dan ketajaman]." Sementara itu, Chelsea memperkuat staf kepelatihan mereka dengan merekrut spesialis bola mati Austin MacPhee dari Aston Villa, dan rekrutan baru Danny Welbeck berpeluang tampil melawan Juventus.
- AFP
Apa selanjutnya untuk Mudryk dan Chelsea?
Mudryk akan berupaya membangun ketajamannya dalam pertandingan selama laga pramusim sebelum Chelsea memulai kampanye Premier League mereka melawan Fulham pada 24 Agustus. Alonso dan jajaran petinggi klub akan memantau integrasinya dengan saksama dalam beberapa pekan ke depan untuk memutuskan apakah akan mempertahankannya di dalam skuad atau menyetujui kesepakatan peminjaman sebelum bursa transfer resmi ditutup.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami