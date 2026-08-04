Manajer Chelsea Xabi Alonso mengumumkan dalam konferensi pers di Stadion Kai Tak bahwa Mykhailo Mudryk tersedia untuk dipilih menghadapi Juventus pada Rabu. Pemain yang didatangkan dari Shakhtar Donetsk seharga £89 juta itu kembali berlatih setelah proses anti-dopingnya dengan Football Association selesai.

Mudryk sempat diskors sementara setelah dinyatakan positif meldonium, dengan penampilan terakhirnya terjadi pada November 2024 ketika ia mencetak gol melawan Heidenheim di Conference League. Setelah mengajukan banding ke Court of Arbitration for Sport, larangan itu dicabut, sehingga ia bisa ikut serta dalam sesi latihan terbuka pada Selasa, ketika ia mendapat sorakan paling meriah dari para suporter lokal.