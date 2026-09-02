Berbicara kepada Jijantes, mantan rekan setimnya di Etihad Stadium, Aguero, mendukung sang penyerang untuk bersinar di bawah asuhan Flick. Ia berkata: "Gabriel Jesus bisa memberi banyak hal untuk Barcelona. Pep [Guardiola] memakainya saat kami membutuhkan penyerang yang lebih bermain di depan dan ia punya peran yang sangat jelas. Flick punya gaya yang mirip."

Mengomentari potensi sang penyerang di La Liga, Aguero menambahkan: "Di Premier League sangat sulit untuk mencetak gol, sangat rumit. Saya pikir dia bisa dengan mudah mencetak 10 atau 15 gol per musim."