ZUMA Press Wire
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'Ia bisa dengan mudah mencetak 15 gol' - legenda Manchester City Sergio Aguero mendukung Gabriel Jesus untuk meraih kesuksesan besar di Barcelona setelah hengkang dari Arsenal
Penyerang menuntaskan kepindahan ke Catalan
Barcelona telah merampungkan perekrutan Gabriel Jesus dari Arsenal dalam kesepakatan senilai €15 juta (£12,8 juta) dengan kontrak tiga tahun. Juara Spanyol itu beralih kepada penyerang internasional Brasil tersebut setelah Atletico Madrid menolak bernegosiasi soal Julian Alvarez. Kepindahan ini mengakhiri masa Jesus di Stadion Emirates, tempat ia turun dalam urutan pilihan setelah masalah cedera yang berulang dan persaingan dari Kai Havertz serta Viktor Gyokeres.
- Action Plus
Aguero memprediksi dampak dalam urusan mencetak gol
Berbicara kepada Jijantes, mantan rekan setimnya di Etihad Stadium, Aguero, mendukung sang penyerang untuk bersinar di bawah asuhan Flick. Ia berkata: "Gabriel Jesus bisa memberi banyak hal untuk Barcelona. Pep [Guardiola] memakainya saat kami membutuhkan penyerang yang lebih bermain di depan dan ia punya peran yang sangat jelas. Flick punya gaya yang mirip."
Mengomentari potensi sang penyerang di La Liga, Aguero menambahkan: "Di Premier League sangat sulit untuk mencetak gol, sangat rumit. Saya pikir dia bisa dengan mudah mencetak 10 atau 15 gol per musim."
Rodri didukung untuk tampil brilian
Aguero juga melontarkan pujian kepada mantan bintang City lainnya, Rodri, yang merampungkan kepindahan ke Camp Nou pada awal musim panas ini. Ia melanjutkan: "Barca akan menikmati Rodrigo. Dia bermain sangat sederhana dan menempatkan dirinya dengan sangat baik, dia bermain untuk tim, dia memberi dukungan dengan baik… Dia mengantisipasi permainan. Menontonnya di TV tidak sama seperti melihatnya langsung di lapangan."
- ZUMA Press Wire
Tes Valencia membuka peluang debut
Jesus bisa langsung menjalani debutnya bersama Barcelona saat mereka bertandang menghadapi Valencia di La Liga pada hari Minggu. Flick ingin menjaga momentum kuat pada awal musim di fase krusial persaingan gelar. Lawatan ke Mestalla menjadi panggung yang tepat waktu bagi pemain Brasil itu untuk membungkam para pengkritiknya setelah mencatatkan 32 gol dalam 123 penampilan untuk Arsenal.
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