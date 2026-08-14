Rekomendasi itu muncul di tengah kritik yang lebih luas terhadap presiden FIFA saat ini, Gianni Infantino, yang naik melalui jenjang administrasi di UEFA alih-alih bermain secara profesional. Alderweireld meyakini para administrator kerap tidak memiliki wawasan yang diperlukan untuk menjaga budaya sepakbola.

"Sangat penting bahwa presiden FIFA adalah seseorang yang pernah memainkan permainan ini dan memahami permainan ini," tambahnya. "Kita semua pernah menjadi suporter. Lalu kita menjadi pemain sepakbola. Kita tahu kedua sisi. Saat saya masih kecil, saya pergi ke semua laga tandang dengan bus. Kami bukan hanya orang-orang yang menghasilkan banyak uang dari bermain di Premier League dan Liga Champions.

"Kami juga penggemar sepakbola. Kami memainkan permainan ini. Kami tahu bagaimana rasanya. Apa artinya menjadi pemain dan suporter. Satu hal yang sangat penting adalah orang yang berbicara seharusnya orang sepakbola karena lihatlah Piala Dunia. Pertunjukan 20 menit saat jeda babak? Di situlah Anda membutuhkan seseorang yang memahami sepakbola untuk mengatakan tidak.

"Hal paling indah dari olahraga ini adalah tradisinya. Hal-hal baru juga punya tempat, tetapi kita juga perlu melindungi tradisi dan itulah mengapa Anda membutuhkan para pemain sepakbola, orang-orang sepakbola yang sudah lama berkecimpung di permainan ini, untuk menjaga para pebisnis tetap terkendali."