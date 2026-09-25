Menurut La Gazzetta dello Sport, pelatih kepala Turki Vincenzo Montella mengakui bahwa menghadapi tim-tim elite Eropa tanpa playmaker kunci Hakan Calhanoglu dan Kenan Yildiz menghadirkan rintangan taktis yang sangat besar. Berbicara jelang laga-laga Nations League mendatang, sang pelatih mengonfirmasi bahwa kedua bintang itu masih absen bersama bek Mert Muldur.

Montella mengakui bahwa absennya para pemimpin yang sudah mapan memaksanya mendorong anggota skuad yang lebih muda ke pertandingan kompetitif berintensitas tinggi lebih cepat dari rencana.

"Tanpa Calhanoglu dan Yildiz, Turki bukan tim yang sama," aku Montella. "Pada awalnya, Muldur juga akan absen. Ini akan menjadi ujian bagi para pemain baru, meski dengan empat pertandingan, semuanya pasti menjadi lebih sulit."