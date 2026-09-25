Anadolu Agency
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"Ia akan menjadi salah satu pemain terbaik di dunia!" Vincenzo Montella membuat klaim berani soal Kenan Yildiz di tengah pukulan cedera
Montella angkat bicara soal pukulan cedera ganda yang menimpa Calhanoglu dan Yildiz
Menurut La Gazzetta dello Sport, pelatih kepala Turki Vincenzo Montella mengakui bahwa menghadapi tim-tim elite Eropa tanpa playmaker kunci Hakan Calhanoglu dan Kenan Yildiz menghadirkan rintangan taktis yang sangat besar. Berbicara jelang laga-laga Nations League mendatang, sang pelatih mengonfirmasi bahwa kedua bintang itu masih absen bersama bek Mert Muldur.
Montella mengakui bahwa absennya para pemimpin yang sudah mapan memaksanya mendorong anggota skuad yang lebih muda ke pertandingan kompetitif berintensitas tinggi lebih cepat dari rencana.
"Tanpa Calhanoglu dan Yildiz, Turki bukan tim yang sama," aku Montella. "Pada awalnya, Muldur juga akan absen. Ini akan menjadi ujian bagi para pemain baru, meski dengan empat pertandingan, semuanya pasti menjadi lebih sulit."
- Anadolu Agency
Pelatih mendukung wonderkid Juventus Yildiz untuk menjadi superstar dunia
Terlepas dari absennya Yildiz karena cedera, Montella melontarkan pujian kepada penyerang Juventus berusia 21 tahun itu, dengan membuat perbandingan taktis dengan legenda Italia Alessandro Del Piero. Pelatih Turki itu menegaskan bahwa Yildiz memiliki bakat teknis dan fleksibilitas yang langka, serta memprediksi ia akan segera masuk jajaran pemain elite sepakbola.
Montella menilai kemampuan Yildiz untuk bergerak ke dalam dari posisi melebar membuatnya menjadi playmaker modern yang sangat mematikan.
"Kenan Yildiz akan menjadi salah satu pemain terbaik di dunia," puji Montella. "Bahkan ketika Ale memulai, perbandingan dengan Baggio sangat marak. Dia punya bakat; dia punya potensi menjadi pemain hebat. Mungkin saat ini Kenan bukan nomor 10 klasik, tetapi pada usia itu, Anda bertransformasi, dan Anda bisa bermain sebagai nomor 10 bahkan dengan memulai dari sayap dan bergerak ke dalam."
Reuni emosional menanti saat menghadapi Italia asuhan Roberto Mancini
Mengalihkan fokusnya ke laga ganda Turki yang akan datang melawan Italia, Montella mengakui merasakan emosi yang mendalam karena harus menghadapi negara asalnya. Laga ini mempertemukannya dengan mantan rekan setimnya di Sampdoria, Roberto Mancini, yang disebut Montella sebagai sosok ideal untuk memimpin kebangkitan tim nasional Italia.
Montella menilai bahwa kedua negara sama-sama aktif mengintegrasikan talenta muda sambil membangun kembali kekuatan setelah kekecewaan di Piala Dunia baru-baru ini.
"Saya sebenarnya ingin menghadapi mereka semua, tetapi bukan Italia, apalagi dua kali dalam beberapa hari. Saya akan sangat emosional, saya tahu itu," kata Montella. "Saya bermain bersama Mancini di Samp; ada penghargaan, rasa hormat, dan kasih sayang. Saya percaya padanya; dia punya pengalaman dan pengetahuan untuk membawa Italia kembali ke puncak. Dia orang yang tepat."
- Anadolu Agency
Turki menargetkan penampilan kompetitif melawan tim-tim terbaik Eropa
Turki bersiap membuka kampanye Grup A1 UEFA Nations League mereka melawan Prancis sebelum menghadapi Italia dalam dua laga beruntun. Montella menegaskan bahwa meski ada absennya sejumlah pemain penting, skuadnya harus mempertahankan disiplin taktis untuk bersaing dengan lawan-lawan elite.
Turki menuntaskan persiapan pertandingan menjelang jadwal internasional yang berat.
"Prancis memiliki kualitas dan kumpulan pemain yang tak tertandingi oleh tim lain," pungkas Montella. "Mereka memiliki antusiasme baru bersama Zidane, tetapi itu juga tidak akan mudah bagi mereka. Soal dua pertandingan melawan Italia, saya berharap keduanya akan sangat berimbang."
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