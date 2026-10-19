Shearer, mantan penyerang legendaris Newcastle United dan Inggris, meyakini Hurzeler akan menjadi pengganti ideal Michael Carrick di Manchester United. Pelatih Brighton itu mencuri perhatian pada awal musim dengan membawa klubnya ke posisi ketiga klasemen Premier League.

Saat membahas tekanan yang kian besar terhadap manajemen United saat ini, Shearer juga menyebut dua pelatih ternama lain yang tengah tanpa klub. Ia menyarankan para petinggi Old Trafford untuk turut mempertimbangkan Eddie Howe, yang meninggalkan Newcastle pada Juli, serta mantan pelatih Inter dan Tottenham, Antonio Conte.

"Jika Carrick dicopot dari jabatannya, Hurzeler akan menjadi pengganti yang bagus, tetapi model di Brighton sangat berbeda," kata Shearer kepada Betfair. "Saya kira Howe juga patut dipertimbangkan sebagai pelatih. Conte pun demikian. Suka atau tidak, itulah yang terjadi ketika Anda tidak memenangi pertandingan dan berada di salah satu klub terbesar di dunia. Anda harus menerimanya, dan saya cukup yakin Carrick juga menerimanya. Karena itulah Michael sangat membutuhkan hasil positif. Jika tidak, nama-nama lain akan terus dikaitkan dengan posisinya."