Getty Images Sport
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“Ia akan menjadi pengganti yang bagus”: Alan Shearer dukung pelatih Brighton Fabian Hurzeler untuk menggantikan Michael Carrick di Manchester United
Shearer sebut Hurzeler sebagai kandidat di Old Trafford
Shearer, mantan penyerang legendaris Newcastle United dan Inggris, meyakini Hurzeler akan menjadi pengganti ideal Michael Carrick di Manchester United. Pelatih Brighton itu mencuri perhatian pada awal musim dengan membawa klubnya ke posisi ketiga klasemen Premier League.
Saat membahas tekanan yang kian besar terhadap manajemen United saat ini, Shearer juga menyebut dua pelatih ternama lain yang tengah tanpa klub. Ia menyarankan para petinggi Old Trafford untuk turut mempertimbangkan Eddie Howe, yang meninggalkan Newcastle pada Juli, serta mantan pelatih Inter dan Tottenham, Antonio Conte.
"Jika Carrick dicopot dari jabatannya, Hurzeler akan menjadi pengganti yang bagus, tetapi model di Brighton sangat berbeda," kata Shearer kepada Betfair. "Saya kira Howe juga patut dipertimbangkan sebagai pelatih. Conte pun demikian. Suka atau tidak, itulah yang terjadi ketika Anda tidak memenangi pertandingan dan berada di salah satu klub terbesar di dunia. Anda harus menerimanya, dan saya cukup yakin Carrick juga menerimanya. Karena itulah Michael sangat membutuhkan hasil positif. Jika tidak, nama-nama lain akan terus dikaitkan dengan posisinya."
- Getty Images Sport
Carrick Disorot Setelah Hasil Imbang Melawan Leeds
Sorotan terhadap Carrick semakin tajam setelah hasil imbang 1-1 yang mengecewakan melawan Leeds United di Elland Road pada Minggu. Hasil itu membuat United terpuruk di paruh bawah klasemen, dengan hanya satu kemenangan dari tujuh pertandingan pertama mereka di liga. Rangkaian hasil ini menjadi awal musim terburuk mereka sejak 1986, catatan yang memicu kekhawatiran di kalangan suporter.
Masa kepelatihan Carrick dimulai dengan baik musim lalu ketika ia membawa klub kembali ke Liga Champions lewat finis di posisi ketiga, tetapi kesan positif itu kini memudar dengan cepat. Sang pelatih mengaku memiliki perasaan campur aduk seusai pertandingan di Yorkshire dan mengakui bahwa penampilan timnya jauh dari sempurna.
Masalah tagihan gaji dan keterbatasan finansial
Di luar hasil di lapangan, Manchester United menghadapi hambatan struktural besar yang mempersulit kemungkinan pergantian manajer. Mantan bek Liverpool, Jamie Carragher, menilai klub tersebut terjebak dalam lingkaran setan terkait besarnya beban gaji. Menurut Carragher, gaji tinggi yang diterima para pemain yang tampil di bawah harapan membuat perampingan skuad nyaris mustahil, karena pemain pelapis kerap enggan pindah ke klub lain dengan bayaran lebih rendah.
Tekanan finansial itu semakin berat akibat belanja besar klub pada musim panas, ketika lebih dari £150 juta dialokasikan untuk mendatangkan pemain baru. Namun, sejumlah pemain bintang di tim utama, termasuk Lisandro Martinez, telah menyuarakan frustrasi mereka terhadap strategi perekrutan tersebut. Mereka menilai investasi yang lebih besar masih diperlukan untuk bersaing dengan tim seperti Manchester City dan Liverpool.
- AFP
Pelatih tetap tak gentar jelang lawatan ke Eropa
Fokus utama Manchester United kini beralih ke Liga Champions. Mereka akan bertandang ke Italia untuk menghadapi Como asuhan Cesc Fabregas pada Rabu malam. Setelah baru-baru ini kalah dari Atletico Madrid di kompetisi Eropa, hasil positif di Italia dianggap wajib diraih jika Carrick ingin membungkam para pengkritiknya. Meski jajaran direksi masih bersabar, hasil tim belum menunjukkan peningkatan. Laga-laga menjelang jeda internasional berikutnya bisa menentukan apakah mantan pemain timnas Inggris itu tetap menjadi pelatih atau klub mencari pengganti seperti Hurzeler.
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