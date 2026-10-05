Getty Images Sport
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'Ia akan membantu Ruben Amorim' - pelatih Portugal Jorge Jesus mendukung striker AC Milan Goncalo Ramos untuk bersinar di Italia
Jesus mendukung Ramos untuk berkembang di San Siro
Jesus menyatakan dukungan penuhnya kepada Ramos, dengan menegaskan bahwa sang striker berada dalam posisi yang sangat tepat untuk sukses di Milan. Penyerang itu sedang dalam performa gemilang bersama negaranya, memainkan peran penting dalam kesuksesan mereka baru-baru ini di Nations League. Jesus, yang sebelumnya bekerja dengan penyerang tersebut di Benfica, yakin bahwa perkembangannya akan menjadi dorongan besar bagi AC Milan dan pelatih mereka, Amorim.
Berbicara setelah Portugal memastikan tempat di perempat final Nations League berkat kemenangan 2-1 atas Norwegia, Jesus menyoroti perkembangan signifikan sang striker sejak masa-masa awalnya di Lisbon. "Dia juga mencatatkan assist melawan Denmark. Ketika dia memulai kariernya di Benfica, situasinya berbeda, karena dia berkembang sangat pesat. Saya adalah pelatih saat itu. Saya tahu dia akan membantu AC Milan dan Ruben Amorim, karena dia berkembang sangat banyak," kata Jesus.
- Getty Images Sport
Persiapan taktis dan perkembangan tim
Terlepas dari performa individu, Jesus merefleksikan perkembangan kolektif skuad selama jeda internasional. Ia mengakui bahwa minimnya waktu persiapan memaksanya mengadopsi metode yang tidak konvensional untuk menyampaikan ide-ide taktisnya kepada para pemain. Sang pelatih menekankan bahwa tim harus menjadikan pertandingan itu sendiri sebagai sesi latihan berintensitas tinggi untuk menyempurnakan gaya mereka.
"Kami berkembang dalam pertandingan seolah-olah itu adalah sesi latihan, karena kami tidak punya waktu persiapan. Praktik adalah kriteria kebenaran, jadi saya harus beralih ke teori, jadi saya melakukan beberapa sesi latihan di ruangan. Saya ingin meningkatkan ide bertahan dan serangan posisional, yang merupakan momen paling sulit dalam permainan," jelas Jesus.
Ramos ungkap instruksi saat jeda babak pertama
Sang striker sendiri memberikan gambaran tentang bagaimana Jesus mengelola pertandingan dari tepi lapangan, dengan mengungkap instruksi spesifik yang berujung pada gol penentunya. Ramos menjelaskan bahwa sang manajer memintanya menyesuaikan posisinya beberapa saat sebelum ia menjebol gawang lawan. Interaksi ini menyoroti kedekatan hubungan keduanya serta kesediaan sang striker menyerap arahan taktis secara langsung demi mendukung performa tim secara keseluruhan.
"Satu atau dua menit sebelum gol, saya sedikit bergerak ke sisi kanan dan bos mengatakan, 'masuk ke kotak penalti'. Dua menit kemudian saya mencetak gol dan dia berkata kepada saya, 'lihat, saya sudah bilang'. Itu interaksi lucu lainnya dari bos," ujar sang striker.
- Getty Images Sport
Ambisi tinggi di tengah transisi taktis
Ramos menegaskan bahwa meski skuad saat ini sedang menyesuaikan diri dengan ide-ide taktis manajer baru mereka, ambisi kompetitif mereka tetap sekuat sebelumnya. Dengan waktu latihan yang terbatas di antara jadwal pertandingan, tim memanfaatkan pertandingan-pertandingan yang dijalani sebagai kesempatan untuk menyempurnakan permainan mereka, sebuah proses peningkatan bertahap yang menurutnya terlihat jelas dalam empat laga terakhir.
"Target kami adalah memenangi setiap pertandingan, ini adalah kompetisi yang ingin kami menangi, tetapi ini juga merupakan fase adaptasi terhadap ide-ide pelatih baru. Tanpa banyak waktu untuk berlatih, kami memanfaatkan pertandingan untuk berkembang. Hal itu terlihat sepanjang empat pertandingan ini," tambahnya.
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