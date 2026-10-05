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Portugal v Norway - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD4Getty Images Sport
Donny Afroni
Diterjemahkan oleh

'Ia akan membantu Ruben Amorim' - pelatih Portugal Jorge Jesus mendukung striker AC Milan Goncalo Ramos untuk bersinar di Italia

G. Ramos
J. Jesus
Portugal
UEFA Nations League A
AC Milan
Serie A

Pelatih Portugal Jorge Jesus melontarkan pujian setinggi langit kepada striker Goncalo Ramos, dengan menilai penyerang itu akan menjadi aset vital bagi Ruben Amorim di AC Milan. Setelah menjalani jeda internasional yang produktif, pelatih veteran tersebut meyakini mantan bintang Benfica itu sedang mencapai tingkat kematangan baru dalam permainannya.

  • Jesus mendukung Ramos untuk berkembang di San Siro

    Jesus menyatakan dukungan penuhnya kepada Ramos, dengan menegaskan bahwa sang striker berada dalam posisi yang sangat tepat untuk sukses di Milan. Penyerang itu sedang dalam performa gemilang bersama negaranya, memainkan peran penting dalam kesuksesan mereka baru-baru ini di Nations League. Jesus, yang sebelumnya bekerja dengan penyerang tersebut di Benfica, yakin bahwa perkembangannya akan menjadi dorongan besar bagi AC Milan dan pelatih mereka, Amorim.

    Berbicara setelah Portugal memastikan tempat di perempat final Nations League berkat kemenangan 2-1 atas Norwegia, Jesus menyoroti perkembangan signifikan sang striker sejak masa-masa awalnya di Lisbon. "Dia juga mencatatkan assist melawan Denmark. Ketika dia memulai kariernya di Benfica, situasinya berbeda, karena dia berkembang sangat pesat. Saya adalah pelatih saat itu. Saya tahu dia akan membantu AC Milan dan Ruben Amorim, karena dia berkembang sangat banyak," kata Jesus.

  • Portugal v Norway - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD4Getty Images Sport

    Persiapan taktis dan perkembangan tim

    Terlepas dari performa individu, Jesus merefleksikan perkembangan kolektif skuad selama jeda internasional. Ia mengakui bahwa minimnya waktu persiapan memaksanya mengadopsi metode yang tidak konvensional untuk menyampaikan ide-ide taktisnya kepada para pemain. Sang pelatih menekankan bahwa tim harus menjadikan pertandingan itu sendiri sebagai sesi latihan berintensitas tinggi untuk menyempurnakan gaya mereka.

    "Kami berkembang dalam pertandingan seolah-olah itu adalah sesi latihan, karena kami tidak punya waktu persiapan. Praktik adalah kriteria kebenaran, jadi saya harus beralih ke teori, jadi saya melakukan beberapa sesi latihan di ruangan. Saya ingin meningkatkan ide bertahan dan serangan posisional, yang merupakan momen paling sulit dalam permainan," jelas Jesus.

  • Ramos ungkap instruksi saat jeda babak pertama

    Sang striker sendiri memberikan gambaran tentang bagaimana Jesus mengelola pertandingan dari tepi lapangan, dengan mengungkap instruksi spesifik yang berujung pada gol penentunya. Ramos menjelaskan bahwa sang manajer memintanya menyesuaikan posisinya beberapa saat sebelum ia menjebol gawang lawan. Interaksi ini menyoroti kedekatan hubungan keduanya serta kesediaan sang striker menyerap arahan taktis secara langsung demi mendukung performa tim secara keseluruhan.

    "Satu atau dua menit sebelum gol, saya sedikit bergerak ke sisi kanan dan bos mengatakan, 'masuk ke kotak penalti'. Dua menit kemudian saya mencetak gol dan dia berkata kepada saya, 'lihat, saya sudah bilang'. Itu interaksi lucu lainnya dari bos," ujar sang striker.

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  • Portugal v Norway - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD4Getty Images Sport

    Ambisi tinggi di tengah transisi taktis

    Ramos menegaskan bahwa meski skuad saat ini sedang menyesuaikan diri dengan ide-ide taktis manajer baru mereka, ambisi kompetitif mereka tetap sekuat sebelumnya. Dengan waktu latihan yang terbatas di antara jadwal pertandingan, tim memanfaatkan pertandingan-pertandingan yang dijalani sebagai kesempatan untuk menyempurnakan permainan mereka, sebuah proses peningkatan bertahap yang menurutnya terlihat jelas dalam empat laga terakhir.

    "Target kami adalah memenangi setiap pertandingan, ini adalah kompetisi yang ingin kami menangi, tetapi ini juga merupakan fase adaptasi terhadap ide-ide pelatih baru. Tanpa banyak waktu untuk berlatih, kami memanfaatkan pertandingan untuk berkembang. Hal itu terlihat sepanjang empat pertandingan ini," tambahnya.

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