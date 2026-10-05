Jesus menyatakan dukungan penuhnya kepada Ramos, dengan menegaskan bahwa sang striker berada dalam posisi yang sangat tepat untuk sukses di Milan. Penyerang itu sedang dalam performa gemilang bersama negaranya, memainkan peran penting dalam kesuksesan mereka baru-baru ini di Nations League. Jesus, yang sebelumnya bekerja dengan penyerang tersebut di Benfica, yakin bahwa perkembangannya akan menjadi dorongan besar bagi AC Milan dan pelatih mereka, Amorim.

Berbicara setelah Portugal memastikan tempat di perempat final Nations League berkat kemenangan 2-1 atas Norwegia, Jesus menyoroti perkembangan signifikan sang striker sejak masa-masa awalnya di Lisbon. "Dia juga mencatatkan assist melawan Denmark. Ketika dia memulai kariernya di Benfica, situasinya berbeda, karena dia berkembang sangat pesat. Saya adalah pelatih saat itu. Saya tahu dia akan membantu AC Milan dan Ruben Amorim, karena dia berkembang sangat banyak," kata Jesus.