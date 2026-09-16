Getty Images Sport
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'Ia adalah penyelesai akhir yang hebat' - Andoni Iraola memuji Dominik Szoboszlai setelah Liverpool menyingkirkan Tottenham dari Carabao Cup
Liverpool melenggang mudah melewati Tottenham
Mac Allister membuka skor pada Selasa malam dengan penyelesaian tenang sebelum Gakpo menggandakan keunggulan setelah jeda lewat rangkaian umpan apik. Tottenham memperkecil ketertinggalan melalui sontekan Conor Gallagher dari situasi sepak pojok untuk meningkatkan tekanan pada fase akhir laga. Tuan rumah akhirnya memastikan kemenangan pada masa injury time berkat roket sensasional dari jarak 25 yard milik Szoboszlai di hadapan publik Anfield.
- AFP
Iraola menilai penampilan
Juru taktik Basque itu senang dengan energi yang ditunjukkan timnya yang dirotasi, meski mendapat tekanan berkelanjutan pada akhir laga dari tim tamu. Berbicara kepada BBC Radio 5 Live setelah pertandingan, Iraola berkata: "Saya senang dengan penampilan ini. Saya rasa ada fase-fase yang berbeda dalam pertandingan, tetapi secara keseluruhan saya menyukai energinya. Kami mencetak gol, tetapi saya senang karena kami lolos ke babak berikutnya.
“Saya rasa saat 2-0, mereka harus mengambil risiko dan menguasai lebih banyak wilayah. Kami bertahan dengan baik, tetapi terlalu banyak menghadapi bola mati, dan ketika mereka mencetak gol itu memberi kami sedikit tekanan. Untungnya bagi kami, kami menemukan cara untuk mencetak gol ketiga dan menuntaskan pertandingan dengan semestinya."
Pelatih memuji maestro Hungaria
Iraola memberikan pujian khusus kepada Szoboszlai setelah sang gelandang menutup kemenangan itu dengan kemampuan penyelesaian akhir jarak jauhnya yang mematikan. Menyinggung gol spektakuler di akhir laga itu, sang manajer menambahkan: "Saya pikir soal Dom adalah ketika dia akan menembak, dia punya peluang untuk mencetak gol. Dengan dia, Anda percaya karena dia pernah melakukannya sebelumnya. Dia adalah finisher yang hebat."
- Getty Images Sport
Nasib yang bertolak belakang mewarnai aftermath
Kemenangan meyakinkan memastikan Liverpool lolos ke putaran keempat Carabao Cup, sekaligus memberi dorongan yang sangat berharga bagi kedalaman skuad setelah melakukan sepuluh perubahan pada susunan pemain inti. Bagi De Zerbi, hasil ini hanya memperparah kesulitan di awal musim, dengan Tottenham kini menelan tiga kekalahan dalam enam pertandingan pembuka mereka. Sementara tuan rumah mengalihkan perhatian ke undian pada Rabu malam, Spurs ditinggalkan untuk mencari jawaban mendesak guna mengatasi lini serang yang kian tumpul.
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