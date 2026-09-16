Juru taktik Basque itu senang dengan energi yang ditunjukkan timnya yang dirotasi, meski mendapat tekanan berkelanjutan pada akhir laga dari tim tamu. Berbicara kepada BBC Radio 5 Live setelah pertandingan, Iraola berkata: "Saya senang dengan penampilan ini. Saya rasa ada fase-fase yang berbeda dalam pertandingan, tetapi secara keseluruhan saya menyukai energinya. Kami mencetak gol, tetapi saya senang karena kami lolos ke babak berikutnya.

“Saya rasa saat 2-0, mereka harus mengambil risiko dan menguasai lebih banyak wilayah. Kami bertahan dengan baik, tetapi terlalu banyak menghadapi bola mati, dan ketika mereka mencetak gol itu memberi kami sedikit tekanan. Untungnya bagi kami, kami menemukan cara untuk mencetak gol ketiga dan menuntaskan pertandingan dengan semestinya."