‘Hype setelah satu musim yang bagus’ - Gelar Cole Palmer sebagai ‘pemain terbaik di dunia’ dipertanyakan oleh mantan bintang Chelsea, William Gallas

Meskipun telah melakukan investasi besar-besaran pada skuad, klub ini masih kesulitan menemukan stabilitas di lini pertahanan, sering kebobolan, dan gagal membangun barisan belakang yang solid. Gallas mengkritik performa tim baik dalam menyerang maupun bertahan, sekaligus menyiratkan bahwa Palmer belum mampu mempertahankan pengaruh yang sama seperti yang memicu antusiasme pada musim pertamanya.

"Jika Anda melihat para pemain belakang Chelsea, mereka telah kebobolan begitu banyak gol. Para penyerang, mereka hampir tidak mencetak gol sama sekali," kata Gallas kepada BetVictor. "Satu pemain, yang tidak ingin saya sebutkan namanya tetapi yang performanya kurang memuaskan, adalah Cole Palmer. Semua orang di Inggris langsung heboh setelah satu musim yang bagus, mengatakan dia adalah pemain terbaik di dunia, tetapi lihat dia sekarang. Dia sekarang menjadi nama besar tetapi dia masih sangat muda meskipun telah menjadi Pemain Muda Terbaik dua tahun lalu."