AFP
‘Hype setelah satu musim yang bagus’ - Gelar Cole Palmer sebagai ‘pemain terbaik di dunia’ dipertanyakan oleh mantan bintang Chelsea, William Gallas
Gallas mempertanyakan antusiasme berlebihan terhadap Palmer di tengah kesulitan yang dialami Chelsea
Palmer menjadi sosok kunci dalam proyek Chelsea setelah bergabung dari Manchester City, dan mencatatkan musim debut yang gemilang dengan 25 gol, yang membawanya meraih penghargaan PFA Young Player of the Year serta harapan yang tinggi. Namun, mantan bek Chelsea, Gallas, berpendapat bahwa reaksi terhadap kemunculan Palmer sudah berlebihan. Saat membahas kondisi skuad saat ini, Gallas menyatakan bahwa narasi seputar penyerang berusia 24 tahun itu telah dibesar-besarkan.
Gallas mempertanyakan status Palmer
Meskipun telah melakukan investasi besar-besaran pada skuad, klub ini masih kesulitan menemukan stabilitas di lini pertahanan, sering kebobolan, dan gagal membangun barisan belakang yang solid. Gallas mengkritik performa tim baik dalam menyerang maupun bertahan, sekaligus menyiratkan bahwa Palmer belum mampu mempertahankan pengaruh yang sama seperti yang memicu antusiasme pada musim pertamanya.
"Jika Anda melihat para pemain belakang Chelsea, mereka telah kebobolan begitu banyak gol. Para penyerang, mereka hampir tidak mencetak gol sama sekali," kata Gallas kepada BetVictor. "Satu pemain, yang tidak ingin saya sebutkan namanya tetapi yang performanya kurang memuaskan, adalah Cole Palmer. Semua orang di Inggris langsung heboh setelah satu musim yang bagus, mengatakan dia adalah pemain terbaik di dunia, tetapi lihat dia sekarang. Dia sekarang menjadi nama besar tetapi dia masih sangat muda meskipun telah menjadi Pemain Muda Terbaik dua tahun lalu."
Gallas mendesak Chelsea untuk merekrut John Stones
Gallas menyarankan agar Chelsea memperkuat lini pertahanannya dengan membidik Stones, yang rencananya akan hengkang dari City musim panas ini, alih-alih Marcos Senesi.
"Marcos Senesi adalah bek yang bagus, dia menjalani musim yang bagus bersama Bournemouth, dan dia berusia 29 tahun, yang berarti dia memiliki pengalaman lebih banyak daripada beberapa bek Chelsea saat ini," tambahnya. "Namun, tekanan di klub besar akan berbeda, dan Senesi belum pernah mengalami tekanan seperti itu."
"John Stones akan menjadi pilihan yang lebih baik bagi Chelsea, dia tahu persis seperti apa tekanan bermain di klub besar dan tahu bagaimana rasanya memenangkan trofi. Selain itu, Stones akan meninggalkan Manchester City secara gratis pada musim panas ini. Chelsea harus mencoba merekrutnya, dia akan mengatur barisan belakang."
Masalah pertahanan dan penunjukan manajer tetap
Meskipun Palmer telah menjadi andalan di lini serang sejak bergabung dengan Chelsea, masalah pertahanan klub ini tetap menjadi persoalan utama. Klub telah mengeluarkan dana besar untuk mendatangkan pemain belakang, namun belum berhasil membentuk duet yang solid dan mampu menjadi tumpuan dalam upaya merebut posisi empat besar. Beberapa nama telah dikaitkan dengan The Blues menjelang bursa transfer musim panas. Namun, mereka juga sedang berupaya menunjuk manajer tetap setelah pemecatan Liam Rosenior pada bulan April.