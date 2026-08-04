Menurut The i Paper, Hull ikut bergabung dengan West Ham dalam perburuan untuk merekrut winger Tottenham, Solomon. Spurs berencana menyetujui setidaknya tiga kepergian sebelum bursa transfer ditutup dan telah memasang banderol £20 juta untuk pemain internasional Israel berusia 27 tahun itu, meski tawaran pembuka diperkirakan berada di kisaran £10 juta hingga £20 juta.

Sejak bergabung dengan status bebas transfer dari Fulham pada 2023, Solomon hanya mencatatkan lima penampilan senior untuk Spurs dan sempat dipinjamkan ke Leeds United, Villarreal, dan Fiorentina.







