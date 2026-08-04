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Hull City yang baru promosi bergabung dengan West Ham dalam perburuan merekrut pemain buangan Tottenham senilai £20 juta
Hull tantang West Ham untuk Solomon
Menurut The i Paper, Hull ikut bergabung dengan West Ham dalam perburuan untuk merekrut winger Tottenham, Solomon. Spurs berencana menyetujui setidaknya tiga kepergian sebelum bursa transfer ditutup dan telah memasang banderol £20 juta untuk pemain internasional Israel berusia 27 tahun itu, meski tawaran pembuka diperkirakan berada di kisaran £10 juta hingga £20 juta.
Sejak bergabung dengan status bebas transfer dari Fulham pada 2023, Solomon hanya mencatatkan lima penampilan senior untuk Spurs dan sempat dipinjamkan ke Leeds United, Villarreal, dan Fiorentina.
- Getty
De Zerbi membidik penyerang sayap baru
Meski sempat dimainkan di bawah Roberto De Zerbi selama pramusim, Solomon tetap jelas berada di luar rencana sang manajer untuk musim 2026-27 setelah setahun lalu sempat mendapat secercah harapan untuk bangkit di bawah Thomas Frank saat Tottenham Hotspur mencari alternatif di bursa transfer.
Dalam tur mereka di Selandia Baru, De Zerbi mengisyaratkan adanya 'bomba' lain, yang berarti transfer besar, untuk menutup bursa transfer yang sukses. Cody Gakpo dari Liverpool, yang bergantung pada Andoni Iraola menemukan pengganti, serta Savinho dari Manchester City, muncul sebagai target utama untuk peran penyerang sayap.
Tottenham Hotspur merombak skuad setelah ketakutan besar
Keinginan Tottenham untuk melepas Solomon merupakan bagian dari perombakan besar skuad setelah finis di peringkat ke-17 dan nyaris terdegradasi musim lalu. Spurs telah merombak struktur gaji mereka untuk memfasilitasi kedatangan nama-nama besar seperti Sandro Tonali, Mateus Fernandes, dan Jan Paul van Hecke, serta mengamankan Marcos Senesi, Andy Robertson, dan Martin Dubravka dengan status bebas transfer.
Pembersihan yang masih berlangsung ini juga bisa membuka jalan bagi kapten Cristian Romero untuk merampungkan kepindahan ke Inter Milan atau Atletico Madrid sebelum musim dimulai, sementara potensi kembalinya Guglielmo Vicario ke Italia membuka peluang bagi Antonin Kinsky untuk menjadi pilihan utama di bawah mistar.
- Getty Images Sport
Momentum transfer meningkat jelang laga pembuka
Negosiasi terkait kepergian Solomon diperkirakan akan bergerak cepat dan bisa mencapai penyelesaian dalam beberapa hari ke depan menjelang laga pembuka musim Premier League pada 21 Agustus. Hull dan West Ham kini menghadapi ujian komitmen finansial saat bersaing untuk mengajukan tawaran pembuka bagi winger tersebut sebelum tenggat waktu.
The i Paper juga melaporkan bahwa prospek remaja Mikey Moore siap menjalani masa peminjaman lain setelah tampil mengesankan di Rangers, dengan klub Bundesliga FC Koln dan beberapa peminat dari Championship sedang memburunya.
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