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Hull City yang akan berlaga di Premier League pecahkan rekor transfer untuk bek Rayo Vallecano, Nobel Mendy
Kesepakatan bersejarah untuk Hull City
Hull City secara resmi telah mengonfirmasi perekrutan Mendy dari Rayo Vallecano dengan biaya transfer yang memecahkan rekor klub, menandai pernyataan niat yang signifikan saat mereka bersiap menjalani kehidupan di Premier League. Bek tengah berusia 21 tahun itu telah mengikat masa depannya di MKM Stadium dengan menandatangani kontrak berdurasi lima tahun, dengan klub mempertahankan opsi untuk memperpanjang kesepakatan tersebut selama satu musim lagi.
Meski rincian finansial pasti dari transfer tersebut belum diungkapkan oleh klub, petinggi Hull City telah mengonfirmasi bahwa kesepakatan itu melampaui rekor sebelumnya yang baru ditetapkan awal bulan ini. Rekor itu sempat dipegang oleh kiper Yunani Konstantinos Tzolakis, yang datang dari Olympiacos dengan biaya lebih dari £20 juta ditambah bonus.
- Getty Images Sport
Mewujudkan mimpi Premier League
Penggawa timnas Senegal itu mengungkapkan antusiasmenya atas kepindahan ini, dengan menyoroti ambisinya sejak lama untuk menguji diri di liga paling kompetitif di dunia. Berbicara kepada kanal media resmi klub setelah pengumuman tersebut, bek itu tak bisa menyembunyikan kebanggaannya: "Saya sangat senang berada di sini dan juga sangat bangga berada di sini."
Mendy menambahkan: "Saya adalah pemain yang sangat atletis, dan saya seorang bek sejati. Saya juga sangat menikmati permainan dan membangun serangan dari belakang dengan bersih serta agresif saat diperlukan. Saya sudah ingin bermain di Premier League sejak kecil, jadi ini tantangan besar yang harus saya hadapi dan saya siap untuk itu."
Pengalaman di panggung benua
Meski usianya relatif masih muda, Mendy datang ke East Yorkshire dengan pengalaman signifikan di level tertinggi, termasuk tampil di final-final besar Eropa. Dalam satu-satunya musimnya di La Liga bersama Rayo Vallecano, ia mencatatkan 28 penampilan dan membuktikan ancaman ofensifnya dengan mencetak dua gol.
Luar biasanya, ini adalah tahun kedua secara beruntun Mendy mencapai final Conference League, setelah menelan kekalahan bersama Rayo Vallecano melawan Crystal Palace tahun ini. Pada kampanye sebelumnya, ia merupakan bagian dari skuad Real Betis yang melaju hingga partai puncak turnamen tersebut, namun akhirnya kalah dari klub London lainnya, Chelsea. Setelah menghadapi klub-klub top Inggris di panggung Eropa, Mendy memiliki pemahaman yang jelas tentang standar yang dibutuhkan.
- Getty Images Sport
Rekam jejak internasional dan prospek masa depan
Di pentas internasional, Mendy sudah mulai menunjukkan jejaknya bersama tim nasional Senegal. Ia mencatatkan penampilan senior pertamanya untuk Senegal pada Maret dalam laga melawan Gambia, yang semakin menegaskan statusnya sebagai salah satu prospek bek paling menjanjikan yang muncul dari Afrika Barat.
Mendy menjadi rekrutan kedelapan Hull City pada bursa transfer musim panas setelah promosi mereka ke Premier League. The Tigers kini tengah merampungkan persiapan mereka jelang memulai kampanye di kasta tertinggi dengan menjamu Manchester United pada 22 Agustus.
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