Hull City secara resmi telah mengonfirmasi perekrutan Mendy dari Rayo Vallecano dengan biaya transfer yang memecahkan rekor klub, menandai pernyataan niat yang signifikan saat mereka bersiap menjalani kehidupan di Premier League. Bek tengah berusia 21 tahun itu telah mengikat masa depannya di MKM Stadium dengan menandatangani kontrak berdurasi lima tahun, dengan klub mempertahankan opsi untuk memperpanjang kesepakatan tersebut selama satu musim lagi.

Meski rincian finansial pasti dari transfer tersebut belum diungkapkan oleh klub, petinggi Hull City telah mengonfirmasi bahwa kesepakatan itu melampaui rekor sebelumnya yang baru ditetapkan awal bulan ini. Rekor itu sempat dipegang oleh kiper Yunani Konstantinos Tzolakis, yang datang dari Olympiacos dengan biaya lebih dari £20 juta ditambah bonus.