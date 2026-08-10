Sebuah trofi domestik di Swedia membuka jalan bagi pemanggilan ke skuad Piala Dunia 2026, di mana Stroud tampil empat kali untuk negaranya saat mereka mencapai babak 32 besar. Merefleksikan kepindahannya ke Inggris, Stroud mengatakan kepada situs resmi klub: "Saya sangat senang dan sangat antusias untuk memulai di sini. Ketika saya pertama kali mendengar ketertarikan itu, itu adalah satu-satunya hal yang ingin saya lakukan. Saya memiliki harapan pribadi untuk bermain di level setinggi mungkin. Ketika kesempatan seperti ini datang, itu bukan sesuatu yang Anda anggap enteng. Melakukannya di sini, di Hull, adalah sebuah peluang yang menarik."