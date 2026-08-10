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Hull City umumkan rekrutan ketujuh pada musim panas setelah bintang Piala Dunia Swedia menuntaskan transfer senilai £3,5 juta
Tigers rampungkan kesepakatan Stroud
Hull secara resmi telah menuntaskan transfer Stroud dari Mjallby dengan biaya yang dilaporkan sebesar £3,5 juta. Pemain serbabisa berusia 24 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi empat tahun di Stadion MKM, yang mencakup opsi perpanjangan selama satu tahun lagi. Stroud datang dengan rekam jejak impresif setelah membukukan 19 gol dan 13 assist dalam 87 penampilan liga untuk Mjallby, serta turut membantu klub Swedia itu menjuarai Allsvenskan 2025 dan Svenska Cupen.
- AFP
“Peluang yang menarik”
Sebuah trofi domestik di Swedia membuka jalan bagi pemanggilan ke skuad Piala Dunia 2026, di mana Stroud tampil empat kali untuk negaranya saat mereka mencapai babak 32 besar. Merefleksikan kepindahannya ke Inggris, Stroud mengatakan kepada situs resmi klub: "Saya sangat senang dan sangat antusias untuk memulai di sini. Ketika saya pertama kali mendengar ketertarikan itu, itu adalah satu-satunya hal yang ingin saya lakukan. Saya memiliki harapan pribadi untuk bermain di level setinggi mungkin. Ketika kesempatan seperti ini datang, itu bukan sesuatu yang Anda anggap enteng. Melakukannya di sini, di Hull, adalah sebuah peluang yang menarik."
"Mimpi saya untuk bermain di Premier League"
Gelar juara dan pengalaman internasional menjadi aset berharga bagi Stroud saat ia beradaptasi dengan tuntutan sepakbola kasta tertinggi Inggris. Merefleksikan pengalamannya di panggung global dan ambisinya bersama Hull, ia menambahkan: "Piala Dunia adalah pengalaman yang luar biasa. Mewakili negara Anda di Piala Dunia adalah kehormatan terbesar yang bisa Anda miliki sebagai pemain. Bermain di Premier League adalah impian saya. Saya sangat antusias mendapatkan kesempatan ini dan semoga bisa menciptakan sesuatu yang ajaib musim ini."
- AFP
Ujian menanti Manchester United
Stroud bergabung dengan daftar pemain baru yang datang ke Hull pada musim panas ini, yang mencakup Jack Butland, Oscar Zambrano, Matt Targett, Hidemasa Morita, Konstantinos Tzolakis, dan Jens Hjerto-Dahl. Jajaran petinggi Hull juga dikaitkan dengan tambahan pemain lain untuk menambah kedalaman skuad sebelum bursa transfer ditutup. Hull akan menjamu Manchester United di Stadion MKM pada 22 Agustus dalam laga Premier League pertama mereka sejak musim 2016-17.
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