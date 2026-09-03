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Hull City merilis pernyataan keras setelah rekrutan baru Robinio Vaz menjadi sasaran pelecehan rasial di dunia maya
Hull City mengecam pelecehan di media sosial yang "menjijikkan"
Pendatang baru Premier League, Hull City, mengambil sikap tegas terhadap kebencian daring setelah rekrutan mereka pada hari terakhir bursa transfer, Vaz, menjadi sasaran pesan-pesan rasis. Klub terpaksa menghapus unggahan media sosial yang dimaksudkan untuk menyambut penyerang berusia 19 tahun itu setelah dibanjiri balasan yang ofensif.
Dalam pernyataan terperinci, klub mengungkapkan rasa jijik mereka: "Hull City mengecam keras pelecehan rasis yang menjijikkan yang ditujukan kepada rekrutan baru kami, Robinio Vaz, di media sosial. Tidak seorang pun seharusnya mengalami pelecehan diskriminatif, dan klub akan memberikan dukungan penuh kami kepada Robinio. Hull City memiliki kebijakan tanpa toleransi terhadap segala bentuk diskriminasi dan dalam 24 jam terakhir, kami telah berkomunikasi dengan Premier League, badan amal anti-diskriminasi Kick It Out, dan perusahaan media sosial terkait."
- AFP
Bekerja sama dengan polisi untuk mengidentifikasi pelaku
Hull City telah mengonfirmasi bahwa mereka mengambil langkah hukum dan investigatif untuk memastikan para pelaku dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka. Klub saat ini secara aktif berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk melacak akun-akun yang bertanggung jawab atas hujatan yang ditujukan kepada pemain tim junior Prancis tersebut.
Melanjutkan pernyataannya, Hull City menambahkan: "Kami juga bekerja sama dengan Polisi Humberside dan otoritas terkait lainnya untuk mengidentifikasi akun-akun yang bertanggung jawab atas pelecehan menjijikkan ini, agar tindakan yang tepat dapat diambil terhadap individu-individu tersebut. Kami senang Robinio telah bergabung dengan keluarga besar Hull City, dan kami tahu para suporter kami juga antusias untuk menyaksikannya beraksi di Stadion MKM. Kami berdiri bersama Robinio dan mendorong seluruh suporter untuk terus melaporkan segala bentuk diskriminasi."
Kedatangan besar dari ibu kota Italia
Vaz tiba di MKM Stadium dengan masih banyak yang harus dibuktikan meski label harga yang melekat pada namanya cukup besar. Penyerang Prancis itu baru pindah ke Italia pada Januari, ketika Roma membayar biaya transfer di kisaran £17 juta untuk merekrutnya dari Marseille, meski ia kesulitan memberi dampak setelah hanya mencetak satu gol di Serie A musim lalu.
Kini di bawah arahan Sergej Jakirovic, Vaz ingin menghidupkan kembali kariernya di Inggris. Kesepakatan ini mencakup opsi bagi Hull City untuk membuat transfernya permanen pada akhir Juli, memberikan jalur yang jelas bagi remaja itu menuju masa depan jangka panjang di Premier League. Vaz sendiri tampak fokus pada tugas yang ada, dengan hanya menulis "Babak baru" di akun Instagram-nya untuk menandai awal perjalanannya bersama klub East Yorkshire tersebut.
- Getty Images Sport
Awal gemilang untuk Tigers di Premier League
Di lapangan, Hull City menjadi kejutan pada awal musim Premier League, duduk di posisi ketiga klasemen setelah start sempurna. Mereka mengejutkan kompetisi dengan mengalahkan Manchester United pada pekan pembuka dan kemudian melanjutkannya dengan kemenangan penuh perjuangan atas sesama tim promosi, Coventry City.
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