Hull City merilis pernyataan keras setelah rekrutan baru Robinio Vaz menjadi sasaran pelecehan rasial di dunia maya

Pendatang baru Premier League, Hull City, mengambil sikap tegas terhadap kebencian daring setelah rekrutan mereka pada hari terakhir bursa transfer, Vaz, menjadi sasaran pesan-pesan rasis. Klub terpaksa menghapus unggahan media sosial yang dimaksudkan untuk menyambut penyerang berusia 19 tahun itu setelah dibanjiri balasan yang ofensif.

Dalam pernyataan terperinci, klub mengungkapkan rasa jijik mereka: "Hull City mengecam keras pelecehan rasis yang menjijikkan yang ditujukan kepada rekrutan baru kami, Robinio Vaz, di media sosial. Tidak seorang pun seharusnya mengalami pelecehan diskriminatif, dan klub akan memberikan dukungan penuh kami kepada Robinio. Hull City memiliki kebijakan tanpa toleransi terhadap segala bentuk diskriminasi dan dalam 24 jam terakhir, kami telah berkomunikasi dengan Premier League, badan amal anti-diskriminasi Kick It Out, dan perusahaan media sosial terkait."