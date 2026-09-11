Menurut BBC, Hull City telah menerima denda £30.000 dari Football Association menyusul insiden nyanyian diskriminatif. Nyanyian itu terjadi saat mereka kalah 0-4 dari Chelsea di Piala FA di MKM Stadium pada Februari.

Tiga pendukung ditangkap saat itu karena diduga terlibat dalam nyanyian homofobik, dan klub kini mengungkapkan bahwa tiga orang telah dijatuhi larangan hadir selama minimal tiga tahun sebagai akibatnya. Penonton berulang kali diperingatkan melalui sistem pengeras suara stadion dan layar selama pertandingan, dengan satu kelompok suporter menyebut perilaku itu sebagai "noda pada permainan kita".