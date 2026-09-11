Getty Images Sport
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Hull City menerima denda £30 ribu ketika tiga suporternya dijatuhi larangan menyusul nyanyian diskriminatif terhadap Chelsea
FA menjatuhkan denda terkait insiden dalam laga piala
Menurut BBC, Hull City telah menerima denda £30.000 dari Football Association menyusul insiden nyanyian diskriminatif. Nyanyian itu terjadi saat mereka kalah 0-4 dari Chelsea di Piala FA di MKM Stadium pada Februari.
Tiga pendukung ditangkap saat itu karena diduga terlibat dalam nyanyian homofobik, dan klub kini mengungkapkan bahwa tiga orang telah dijatuhi larangan hadir selama minimal tiga tahun sebagai akibatnya. Penonton berulang kali diperingatkan melalui sistem pengeras suara stadion dan layar selama pertandingan, dengan satu kelompok suporter menyebut perilaku itu sebagai "noda pada permainan kita".
- Getty Images Sport
Klub mengeluarkan kecaman keras atas perilaku tersebut
Setelah penyelidikan FA selesai, klub angkat bicara untuk dengan tegas mengecam tindakan individu-individu yang bersalah. Nyanyian tersebut mendorong FA mendakwa klub karena gagal "memastikan para penonton dan/atau pendukungnya (serta siapa pun yang mengaku sebagai pendukung) tidak menggunakan kata-kata atau berperilaku dengan cara yang tidak pantas, menyinggung, kasar, tidak senonoh, atau menghina dengan rujukan, baik tersurat maupun tersirat, pada orientasi seksual".
Klub menyatakan: "Hull City mengutuk, dengan sekeras-kerasnya, bahasa yang menyinggung dan tidak pantas yang digunakan oleh para pendukung yang bertanggung jawab." Mereka juga mencatat bahwa "nyanyian yang dimaksud diakui sebagai cercaan homofobik dan penggunaannya dapat merupakan tindak kejahatan kebencian", seraya memperingatkan bahwa pelaku terancam penangkapan dan dakwaan pidana.
Peringatan dikeluarkan jelang laga Premier League
Dengan Hull City dijadwalkan kembali menghadapi Chelsea di Premier League pada Sabtu, klub itu bertekad menghindari terulangnya insiden buruk yang terjadi pada awal tahun ini. Mereka secara proaktif mendesak para suporter tandang mereka agar tidak melantunkan nyanyian homofobik yang sama saat mengunjungi Stamford Bridge.
Klub merilis pesan yang jelas kepada para suporter, dengan menyatakan: "Menjelang perjalanan ke Stamford Bridge pada Sabtu, klub mengingatkan seluruh suporter bahwa diskriminasi dalam bentuk apa pun sama sekali tidak dapat diterima dan tidak akan ditoleransi." Jajaran petinggi klub berharap sanksi berat itu menjadi efek jera yang kuat terhadap pelanggaran di masa mendatang.
- Getty Images Sport
Fokus beralih ke laga di Stamford Bridge
Hull City kini akan mengalihkan fokus penuh mereka ke laga Premier League hari Sabtu melawan Chelsea di Stamford Bridge. Klub itu saat ini berada di posisi ketiga klasemen dengan tujuh poin dari dua kemenangan dan satu hasil imbang, sementara Chelsea tepat di belakang di posisi keempat setelah meraih dua kemenangan dan satu kekalahan. Saat manajemen fokus pada bentrokan krusial empat besar ini, keamanan stadion akan tetap dalam siaga tinggi, dengan klub berharap peringatan proaktif mereka menjamin lingkungan yang aman.
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