Hulk memberikan penilaian tegas mengenai peluang Neymar masuk skuad Brasil untuk Piala Dunia
Perdebatan mengenai pemilihan semakin memanas
Pembahasan seputar masa depan Neymar di tim nasional mencapai puncak baru setelah Atletico Mineiro kalah 1-0 dari Santos di Brasileirao. Ketika ditanya secara langsung mengenai apakah pemain berusia 34 tahun itu harus dimasukkan dalam rencana turnamen mendatang, striker veteran Hulk memilih memberikan tanggapan yang hati-hati dan tidak mengikat, alih-alih menunjukkan dukungan terbuka. Hal ini terjadi pada masa yang sensitif bagi tim nasional, karena Neymar belum pernah tampil untuk Selecao sejak kekalahan 2-0 dari Uruguay pada Oktober 2023.
Tidak ada jaminan yang diberikan
Meskipun telah 33 kali bermain bersama Neymar di tim nasional, Hulk tetap fokus pada tugasnya di klub saat diminta memberikan pendapatnya mengenai dilema terbesar tim nasional. Saat berbicara kepada media setelah pertandingan domestik timnya, mantan penyerang Porto itu menyatakan: "Maaf, tapi saya sedang fokus pada pertandingan. Bukan saya yang harus memutuskan siapa yang akan berangkat ke Piala Dunia. Jika dia layak, dia akan berangkat."
Ancelotti menuntut bukti
Ancelotti tetap bersikap hati-hati, dengan menegaskan bahwa reputasi saja tidak akan menjamin tempat dalam skuad finalnya untuk ajang bergengsi tahun 2026. Meskipun pelatih asal Italia itu mengakui bakat luar biasa yang dimiliki Neymar, ia menuntut sang pemain untuk membuktikan kesiapan fisiknya selama dua bulan ke depan.
Saat membahas kriteria untuk masuk skuad dan perkembangan terbaru Neymar sejak kembali ke klubnya, Santos, Ancelotti mengatakan kepada L'Equipe: "Dia adalah talenta hebat, dan wajar jika orang-orang berpikir dia bisa membantu kami memenangkan Piala Dunia berikutnya. Dia masih punya waktu dua bulan untuk menunjukkan bahwa dia memiliki kualitas untuk bermain di Piala Dunia mendatang. Setelah cedera lututnya, Neymar telah kembali dengan baik; dia mencetak gol. Dia perlu terus bergerak ke arah ini dan meningkatkan kebugarannya. Dia berada di jalur yang benar."
Perjuangan Neymar untuk memulihkan kebugarannya
Mantan bintang Barcelona ini menghadapi periode krusial selama dua bulan untuk meyakinkan staf pelatih bahwa ia masih bisa berkontribusi bagi tim yang sudah mulai mengandalkan pemain-pemain muda. Jadwal pertandingan Brasil mendatang akan menjadi ujian terakhir sebelum mereka memasuki grup Piala Dunia yang menguntungkan bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia. Dengan 128 penampilan dan rekor 79 gol atas namanya, warisan sang penyerang sudah terjamin, namun kebugarannya harus meningkat secara signifikan agar ia lolos dari seleksi akhir Ancelotti.