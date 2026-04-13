Hulk memberikan penilaian tegas mengenai peluang Neymar masuk skuad Brasil untuk Piala Dunia

Ancelotti tetap bersikap hati-hati, dengan menegaskan bahwa reputasi saja tidak akan menjamin tempat dalam skuad finalnya untuk ajang bergengsi tahun 2026. Meskipun pelatih asal Italia itu mengakui bakat luar biasa yang dimiliki Neymar, ia menuntut sang pemain untuk membuktikan kesiapan fisiknya selama dua bulan ke depan.

Saat membahas kriteria untuk masuk skuad dan perkembangan terbaru Neymar sejak kembali ke klubnya, Santos, Ancelotti mengatakan kepada L'Equipe: "Dia adalah talenta hebat, dan wajar jika orang-orang berpikir dia bisa membantu kami memenangkan Piala Dunia berikutnya. Dia masih punya waktu dua bulan untuk menunjukkan bahwa dia memiliki kualitas untuk bermain di Piala Dunia mendatang. Setelah cedera lututnya, Neymar telah kembali dengan baik; dia mencetak gol. Dia perlu terus bergerak ke arah ini dan meningkatkan kebugarannya. Dia berada di jalur yang benar."