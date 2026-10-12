Ditanya apakah hukuman ringan bagi City akan membuat Liga Primer kehilangan kendali atas produk mereka sendiri sekaligus merusak reputasinya di mata khalayak global, mantan bek Manchester City Mills, yang berbicara dalam kerja sama dengan Gambling.com, panduan untuk kasino online terbaik, mengatakan kepada GOAL: “Kalau hukumannya ringan, itu benar-benar lelucon.

“Everton dihukum atas satu atau dua pelanggaran. [Nottingham] Forest juga begitu. Enam poin, empat poin, hanya beberapa pelanggaran, dan mereka terbuka soal itu. Mereka jujur soal itu. Oke, Forest mungkin tidak seterbuka itu, tetapi Everton sangat jelas.

“Everton kurang beruntung karena situasi stadion mereka. Pemilik mereka terkena sanksi dan dana ditarik dari mereka, lalu mereka dihukum pengurangan enam poin. Jadi, hukuman itu harus diubah.

“Kita sedang melihat tujuh pelanggaran besar, bukan? Saya tahu jumlahnya 114, tetapi jelas ada tujuh atau delapan musim ketika manipulasi finansial terjadi secara besar-besaran. Dan itulah masalah terbesarnya.

“Menurut saya, Anda harus melihat tujuh atau delapan musim itu dan mengatakan, ‘itulah yang benar-benar harus mereka terima sebagai hukuman, dan hukumannya harus berat’. Lalu ada fakta bahwa mereka tidak membantu dan menundanya selama mungkin. Hukuman tambahan bisa diberikan untuk itu.

“Begitulah cara sistem peradilan bekerja. Anda kena tilang karena ngebut, mengakui kesalahan, lalu mendapat tiga poin penalti. Anda membawa perkara itu ke pengadilan, melawannya, kalah, lalu mendapat enam poin penalti. Seharusnya tidak terlalu rumit, bukan? Bagi saya, hukuman untuk tujuh musim akan setimpal.”