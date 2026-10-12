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Hukuman ringan bagi Man City akan menjadi ‘lelucon besar’: Danny Mills jelaskan hukuman tujuh musim yang ‘setimpal’ setelah 114 pelanggaran FFP
Kemungkinan sanksi bagi Man City menjadi bahan spekulasi
Setelah lebih dari tiga setengah tahun diwarnai spekulasi dan berbagai dugaan, drama berkepanjangan ini kabarnya mendekati akhir. Putusan akhir dijadwalkan keluar paling lambat akhir Januari 2027.
City disebut-sebut bisa dijatuhi pengurangan poin yang memastikan mereka terdegradasi dari Liga Primer. Denda besar, paket kompensasi bagi para rival yang tidak puas, serta embargo transfer yang ketat juga disebut-sebut sebagai kemungkinan.
- Getty/GOAL
Faktor olahraga dan politik akan dipertimbangkan
Pihak-pihak di Stadion Etihad, yang dituduh menjalankan bisnis “semu”, menegaskan bahwa mereka tidak melakukan kesalahan apa pun dan mengklaim memiliki “kumpulan bukti komprehensif yang tak terbantahkan” yang pada akhirnya akan membantu membersihkan nama mereka.
Persoalan ini bukan lagi sekadar masalah olahraga. Pertimbangan politik kini turut diperhitungkan, dan hal itu membuat perkara yang sudah rumit ini semakin sulit diselesaikan. Ketika putusan akhir diumumkan, kecil kemungkinan semua pihak akan puas.
Mengingat beratnya tuduhan yang ditujukan kepada City, bisa saja mereka justru menerima hukuman yang relatif ringan. Pemilik yang sangat kaya akan mampu menanggung sanksi finansial tanpa banyak kesulitan, sementara sebuah skuad yang sarat talenta berkaliber internasional telah dibentuk, sehingga larangan melakukan perekrutan pada bursa-bursa transfer mendatang tidak akan berdampak terlalu besar.
Mengapa hukuman ringan bagi Man City akan merugikan Liga Primer Inggris
Ditanya apakah hukuman ringan bagi City akan membuat Liga Primer kehilangan kendali atas produk mereka sendiri sekaligus merusak reputasinya di mata khalayak global, mantan bek Manchester City Mills, yang berbicara dalam kerja sama dengan Gambling.com, panduan untuk kasino online terbaik, mengatakan kepada GOAL: “Kalau hukumannya ringan, itu benar-benar lelucon.
“Everton dihukum atas satu atau dua pelanggaran. [Nottingham] Forest juga begitu. Enam poin, empat poin, hanya beberapa pelanggaran, dan mereka terbuka soal itu. Mereka jujur soal itu. Oke, Forest mungkin tidak seterbuka itu, tetapi Everton sangat jelas.
“Everton kurang beruntung karena situasi stadion mereka. Pemilik mereka terkena sanksi dan dana ditarik dari mereka, lalu mereka dihukum pengurangan enam poin. Jadi, hukuman itu harus diubah.
“Kita sedang melihat tujuh pelanggaran besar, bukan? Saya tahu jumlahnya 114, tetapi jelas ada tujuh atau delapan musim ketika manipulasi finansial terjadi secara besar-besaran. Dan itulah masalah terbesarnya.
“Menurut saya, Anda harus melihat tujuh atau delapan musim itu dan mengatakan, ‘itulah yang benar-benar harus mereka terima sebagai hukuman, dan hukumannya harus berat’. Lalu ada fakta bahwa mereka tidak membantu dan menundanya selama mungkin. Hukuman tambahan bisa diberikan untuk itu.
“Begitulah cara sistem peradilan bekerja. Anda kena tilang karena ngebut, mengakui kesalahan, lalu mendapat tiga poin penalti. Anda membawa perkara itu ke pengadilan, melawannya, kalah, lalu mendapat enam poin penalti. Seharusnya tidak terlalu rumit, bukan? Bagi saya, hukuman untuk tujuh musim akan setimpal.”
- Getty/GOAL
Jadwal pertandingan Manchester City: Bintang tanpa cela untuk musim 2026-27
Di tengah ketidakpastian yang meluas, Manchester City mengawali musim 2026-27 dengan sempurna. Setelah kalah dari Arsenal di Community Shield, mereka meraih poin maksimal dari enam pertandingan Liga Primer Inggris, sekaligus mencapai putaran keempat Carabao Cup dan mengawali kiprah di Liga Champions dengan kemenangan.
Ujian terberat mereka sejauh ini dilalui dengan gemilang pada laga terakhir saat bertandang ke Anfield. Di hadapan pendukung Liverpool yang penuh semangat tetapi tidak puas, mereka menang 3-0 atas tuan rumah yang bermain dengan sepuluh orang. Tim asuhan Enzo Maresca akan kembali berlaga di kompetisi Eropa pada Rabu dengan menjamu Paris Saint-Germain, juara bertahan sepak bola Eropa selama dua musim berturut-turut.
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