Bek tengah berusia 28 tahun itu menggemparkan publik setelah United kalah 2-0 dari Atletico Madrid di Liga Champions pada Selasa. Berbicara langsung kepada pihak penyiar di stadion, pemain timnas Argentina itu dengan tegas menyalahkan jajaran direksi atas kesulitan yang tengah dialami klub, dengan secara khusus menyoroti direktur sepak bola Jason Wilcox.

Komentar mengejutkan Martinez mengungkap rasa frustrasinya yang mendalam terhadap aktivitas transfer United belakangan ini. Meski Youri Tielemans, Andrey Santos, dan Carlos Baleba telah didatangkan dengan total biaya £155 juta, sang bek merasa skuad masih sangat kekurangan pemain berkualitas elite untuk bersaing di level tertinggi.

Kritiknya yang disampaikan secara terbuka kabarnya membuat jajaran petinggi Old Trafford murka. Pelatih kepala Michael Carrick sudah berada di bawah tekanan besar setelah awal musim yang buruk, dan keputusan sang bek untuk menyuarakan kritik secara terbuka semakin menjerumuskan klub ke dalam kekacauan.



