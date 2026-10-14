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Hukuman menanti! Manchester United siap menjatuhkan sanksi kepada Lisandro Martinez atas serangan kerasnya terhadap jajaran petinggi klub setelah kekalahan dari Atletico Madrid
Menghadapi konsekuensinya
Bek tengah berusia 28 tahun itu menggemparkan publik setelah United kalah 2-0 dari Atletico Madrid di Liga Champions pada Selasa. Berbicara langsung kepada pihak penyiar di stadion, pemain timnas Argentina itu dengan tegas menyalahkan jajaran direksi atas kesulitan yang tengah dialami klub, dengan secara khusus menyoroti direktur sepak bola Jason Wilcox.
Komentar mengejutkan Martinez mengungkap rasa frustrasinya yang mendalam terhadap aktivitas transfer United belakangan ini. Meski Youri Tielemans, Andrey Santos, dan Carlos Baleba telah didatangkan dengan total biaya £155 juta, sang bek merasa skuad masih sangat kekurangan pemain berkualitas elite untuk bersaing di level tertinggi.
Kritiknya yang disampaikan secara terbuka kabarnya membuat jajaran petinggi Old Trafford murka. Pelatih kepala Michael Carrick sudah berada di bawah tekanan besar setelah awal musim yang buruk, dan keputusan sang bek untuk menyuarakan kritik secara terbuka semakin menjerumuskan klub ke dalam kekacauan.
- AFP
Tindakan disipliner ‘tak terelakkan’
Para petinggi United kini bersiap mengambil tindakan tegas terhadap bek yang blak-blakan itu. Menurut laporan The Athletic, sumber-sumber di klub menilai denda besar sebagai konsekuensi yang tak terhindarkan atas tindakannya setelah pertandingan.
Keputusan sang bek untuk tetap bersikukuh dengan kritiknya dalam sejumlah wawancara televisi membuat klub berada dalam posisi sulit. Mencoretnya dari susunan pemain inti karena alasan disiplin juga tengah dipertimbangkan secara serius. Artinya, ia bisa dicadangkan dalam pertandingan-pertandingan domestik terdekat United.
Pelanggaran berat terhadap protokol ini tampaknya telah menghancurkan prospek jangka panjang Martinez di Manchester. The Athletic mencatat bahwa harapan sang bek untuk menandatangani perpanjangan kontrak setelah kontraknya saat ini berakhir pada 2027 kini nyaris tidak ada. Kepergiannya yang akan menyita perhatian semakin mungkin terjadi, baik melalui penjualan pada musim panas untuk menghimpun dana maupun dengan status bebas transfer di kemudian hari.
Dewan direksi dihujani kritik
Meski Martinez terancam sanksi finansial, luapan emosinya menyoroti keresahan internal yang nyata terhadap kepemimpinan Wilcox. Direktur sepakbola itu telah melewati periode sulit, setelah sebelumnya berselisih dengan mantan pelatih Ruben Amorim sebelum Amorim tiba-tiba dipecat.
Kegagalan United mendapatkan sejumlah target utama, ditambah keputusan untuk tidak merekrut penyerang baru guna mendukung Benjamin Sesko yang rentan cedera, membuat komposisi skuad tampak tidak seimbang. Para rival seperti Manchester City, Arsenal, dan Chelsea mengeluarkan uang lebih banyak daripada Manchester United di bursa transfer terakhir, sehingga memicu ketidakpuasan di ruang ganti.
Status kontrak Martinez membuat situasi ini semakin menarik. Meski klub memiliki opsi untuk memperpanjang kontraknya hingga 2028, hubungan yang retak dengan sejumlah petinggi klub membuat kiprah pemain asal Argentina itu di Premier League mungkin akan berakhir dengan penuh gejolak.
- Getty Images Sport
Lawatan krusial ke Yorkshire
United harus segera kembali fokus saat bertandang ke markas rival sengit mereka, Leeds United, di Elland Road pada Minggu. Carrick sangat membutuhkan kemenangan untuk meredakan sorotan yang kian tajam terhadap kelangsungan pekerjaannya, sementara nama-nama pelatih ternama seperti Eddie Howe dan Antonio Conte sudah dikaitkan dengan kursi pelatih di Old Trafford.
Belum diketahui apakah Martinez akan disingkirkan dari skuad pertandingan untuk laga krusial Premier League tersebut. Namun, kemenangan di kompetisi domestik menjadi keharusan jika Carrick ingin meredakan gejolak yang kini melanda klub.
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