Berbicara kepada stasiun penyiaran Brasil TV Globo, sang kiper menepis klaim bahwa dirinya bersalah, dan memilih memuji eksekusi bola mati dari tim lawan. Mengakui dirinya benar-benar terpaku di garis gawangnya, Souza berkata: "Saya pikir pemain itu [Irankunda] mengeksekusi tendangan bebas itu dengan brilian. Saat saya berpikir untuk menjatuhkan diri, bolanya sudah terlanjur melewati saya."

Mengakui sorotan tanpa henti yang datang bersama tugas mengawal gawang Brasil, penjaga gawang Corinthians itu menambahkan: "Jelas kritik akan datang: 'Dia tidak menjatuhkan diri untuk menepisnya, saya pikir dia bisa menjangkaunya, saya pikir itu kesalahan, saya tidak pikir itu kesalahan...' Itu akan terjadi pada gol apa pun yang saya atau kiper lain kebobolan di sini untuk tim nasional.

"Itu memang konsekuensinya, dengan besarnya tim yang kami bela, dan wajar jika narasi serta opini seperti ini akan muncul. Tentu saja, bagi saya sedikit membuat frustrasi karena saya belum memenangi satu pertandingan pun bersama tim nasional Brasil."