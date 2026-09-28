AAP
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Hugo Souza tanggapi klaim 'kesalahan' setelah gagal bereaksi terhadap tendangan bebas Nestory Irankunda dalam hasil imbang Brasil
Kiper kebobolan lewat tendangan melengkung
Kiper Corinthians itu meraih caps keduanya untuk Brasil ketika tim asuhan Carlo Ancelotti menghadapi Australia yang tangguh di Townsville. Tampil sebagai starter di bawah mistar, pemain berusia 27 tahun itu hanya terpaku pada menit ke-68 saat tendangan bebas melengkung indah Irankunda bersarang di gawang. Sundulan dramatis pada masa injury time dari pemain pengganti Rayan pada akhirnya menyelamatkan muka Brasil, membuat Souza masih belum meraih kemenangan pertamanya di level internasional setelah kalah dari Jepang pada debutnya.
- Getty Images Sport
Kiper menerima sorotan publik yang tak terelakkan
Berbicara kepada stasiun penyiaran Brasil TV Globo, sang kiper menepis klaim bahwa dirinya bersalah, dan memilih memuji eksekusi bola mati dari tim lawan. Mengakui dirinya benar-benar terpaku di garis gawangnya, Souza berkata: "Saya pikir pemain itu [Irankunda] mengeksekusi tendangan bebas itu dengan brilian. Saat saya berpikir untuk menjatuhkan diri, bolanya sudah terlanjur melewati saya."
Mengakui sorotan tanpa henti yang datang bersama tugas mengawal gawang Brasil, penjaga gawang Corinthians itu menambahkan: "Jelas kritik akan datang: 'Dia tidak menjatuhkan diri untuk menepisnya, saya pikir dia bisa menjangkaunya, saya pikir itu kesalahan, saya tidak pikir itu kesalahan...' Itu akan terjadi pada gol apa pun yang saya atau kiper lain kebobolan di sini untuk tim nasional.
"Itu memang konsekuensinya, dengan besarnya tim yang kami bela, dan wajar jika narasi serta opini seperti ini akan muncul. Tentu saja, bagi saya sedikit membuat frustrasi karena saya belum memenangi satu pertandingan pun bersama tim nasional Brasil."
Pengalaman di kompetisi domestik membentuk mental baja
Sorotan tajam dari suporter yang penuh tuntutan bukan hal baru bagi Souza, yang pernah merasakan tekanan besar setelah membela dua klub terbesar di Brasil, Flamengo dan Corinthians.
Menjelaskan bagaimana tempaan di level domestik itu membentuk daya tahannya, sang kiper mengatakan: "Sejujurnya, saya sudah merasakan dua sorotan terbesar [Flamengo dan Corinthians]. Saya sudah melewati yang satu dan sekarang sedang menjalani yang lain. Keduanya adalah dua fokus media terbesar di Brasil. Tentu saja, itu punya dua sisi. Anda hanya harus membiasakan diri dengannya."
Penjaga gawang nomor satu Timao itu menegaskan bahwa menghadapi sorotan seperti itu sangat membantunya di level internasional, dengan menambahkan: "Saat semuanya berjalan baik, pujiannya luar biasa besar; ketika segalanya berjalan buruk, reaksi baliknya juga sama kerasnya. Saya percaya itu membuat mental saya sangat kuat untuk datang ke tim nasional Brasil dan memahami bahwa di sini pun tidak akan berbeda.
"Ketika sorotan itu datang, dampaknya akan besar. Ketika kritik itu datang, dampaknya akan besar. Dan terlepas dari apa yang saya pikirkan soal itu, atau apa yang keluarga saya pikirkan soal itu, tuntutannya akan selalu berat."
- Getty Images Sport
Laga ulang Brisbane menguji susunan pemain eksperimental
Brasil asuhan Ancelotti akan berhadapan dengan Australia di Suncorp Stadium, Brisbane, pada Selasa sebelum menuntaskan tur internasional mereka melawan India. Dengan juru taktik asal Italia itu diperkirakan akan terus mengutak-atik skuad eksperimental, Souza akan bersemangat untuk meraih kemenangan perdana yang masih sulit didapat jika ia mendapat kepercayaan. Laga ulang ini menjadi ujian langsung bagi lini belakang Brasil untuk menunjukkan soliditas pertahanan yang lebih baik menghadapi serangan balik tajam Australia.
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