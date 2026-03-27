Hugo Ekitike tengah menjalani 'tahun yang menentukan' saat penyerang Liverpool dan timnas Prancis ini berbagi pengalamannya bermain bersama Kylian Mbappé dan Ousmane Dembélé menjelang Piala Dunia

Saat merefleksikan perannya dalam lini serang yang dipenuhi bintang-bintang, Ekitike berbicara mengenai keuntungan taktis bermain bersama para kreator kelas atas. Penyerang ini tetap rendah hati meski sedang dalam performa gemilang, yang telah membawanya mencetak 17 gol di semua kompetisi musim ini.

Dia mengatakan kepada TF1: "Dengan pemain seperti Kylian dan Ousmane, saya memiliki kesempatan untuk bergerak ke mana pun saya mau. Saya suka bisa bermain bebas dan tentu saja lebih baik lagi jika saya bisa mencetak gol. Saya menikmati permainan ini dan membantu tim Prancis meraih kemenangan. Saya masih harus banyak berkembang, ini adalah tahun yang sangat penting bagi saya. Ini benar-benar sumber kebanggaan, saya memanfaatkan setiap kesempatan yang ada. Saya berharap bisa berada di sana [di Piala Dunia], saya terus melakukan apa yang saya lakukan."