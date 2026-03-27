Getty Images Sport
Hugo Ekitike tengah menjalani 'tahun yang menentukan' saat penyerang Liverpool dan timnas Prancis ini berbagi pengalamannya bermain bersama Kylian Mbappé dan Ousmane Dembélé menjelang Piala Dunia
Mengklaim wilayah di Foxborough
Ekitike secara signifikan meningkatkan peluangnya untuk masuk dalam susunan pemain inti Prancis di Piala Dunia setelah mencetak gol dalam kemenangan Prancis yang penuh perjuangan atas Selecao di Gillette Stadium. Mantan pemain muda Paris Saint-Germain ini mencatatkan penampilan ketujuhnya di tim senior, turun sebagai starter dalam trio penyerang dinamis bersama Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele. Meskipun Prancis harus bermain dengan 10 orang setelah Dayot Upamecano diusir pada menit ke-55, Ekitike menunjukkan ketenangan luar biasa untuk menggandakan keunggulan timnya pada menit ke-65. Gol tersebut menjadi puncak penampilan mengesankan yang membenarkan keputusan Liverpool untuk berinvestasi besar-besaran pada striker ini, yang telah mengoleksi 11 gol di Liga Premier selama musim debutnya di Merseyside.
Getty Images Sport
Menikmati kebebasan
Saat merefleksikan perannya dalam lini serang yang dipenuhi bintang-bintang, Ekitike berbicara mengenai keuntungan taktis bermain bersama para kreator kelas atas. Penyerang ini tetap rendah hati meski sedang dalam performa gemilang, yang telah membawanya mencetak 17 gol di semua kompetisi musim ini.
Dia mengatakan kepada TF1: "Dengan pemain seperti Kylian dan Ousmane, saya memiliki kesempatan untuk bergerak ke mana pun saya mau. Saya suka bisa bermain bebas dan tentu saja lebih baik lagi jika saya bisa mencetak gol. Saya menikmati permainan ini dan membantu tim Prancis meraih kemenangan. Saya masih harus banyak berkembang, ini adalah tahun yang sangat penting bagi saya. Ini benar-benar sumber kebanggaan, saya memanfaatkan setiap kesempatan yang ada. Saya berharap bisa berada di sana [di Piala Dunia], saya terus melakukan apa yang saya lakukan."
Adaptasi Anfield
Kenaikan pesat Ekitike di level internasional merupakan cerminan langsung dari transisinya yang mulus ke kehidupan di Liga Premier. Sejak kepindahannya yang menjadi sorotan dari Frankfurt, striker ini telah menyumbang 23 gol dalam 42 penampilan, sehingga menjadi ujung tombak yang lincah dan tajam bagi Liverpool. Bagi Prancis, kemunculannya memberikan Deschamps profil penyerang serba bisa yang melengkapi kecepatan Mbappe dan kemampuan menggiring bola Dembele. Kemistri yang ditunjukkan di Massachusetts menunjukkan bahwa Les Bleus mungkin telah menemukan potongan terakhir dari teka-teki serangan mereka saat mereka bersiap menghadapi grup Piala Dunia yang berisi Senegal, Norwegia, dan pemenang babak play-off.
AFP
Audisi di Amerika Serikat
Prancis akan melanjutkan tur Amerika mereka pada Minggu ini dengan menghadapi Kolombia di Maryland, yang memberikan Ekitike kesempatan besar terakhir untuk mengamankan posisinya sebagai pemain inti sebelum Piala Dunia dimulai. Setelah kembali ke Liverpool menjelang fase krusial musim ini, mempertahankan performa gemilangnya akan menjadi ujian terberat baginya saat ia berupaya memimpin lini serang timnas negaranya musim panas ini.