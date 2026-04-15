Hugo Ekitike mendapat dukungan dari Didier Deschamps, yang sebagai pelatih timnas Prancis mengungkapkan 'kekecewaan yang mendalam' menyusul kabar cedera parah yang dialami bintang Liverpool tersebut
Kekalahan telak bagi Ekitike
Kabar tersebut menjadi pukulan telak bagi timnas Prancis dan para pendukung Liverpool. Setelah dilarikan dengan tandu saat Liverpool kalah 2-0 di Anfield, telah dipastikan bahwa Ekitike mengalami robekan tendon Achilles. Cedera parah ini akan membuat pemain berusia 23 tahun itu absen selama sekitar sembilan bulan, mengakhiri musimnya bersama klub dan membuatnya tidak bisa tampil di Piala Dunia mendatang.
Mengingat situasi yang tidak menguntungkan ini, Deschamps menyampaikan pernyataan melalui Federasi Sepak Bola Prancis untuk mengungkapkan kesedihannya, dengan mengatakan: "Dia mengalami cedera serius pada Selasa malam saat melawan PSG. Sayangnya, tingkat keparahan cederanya akan menghalanginya untuk menyelesaikan musim bersama Liverpool dan berpartisipasi dalam Piala Dunia. Hugo adalah salah satu dari belasan pemain muda yang melakukan debut internasionalnya dalam beberapa bulan terakhir. Dia beradaptasi dengan sempurna dalam skuad, baik di dalam maupun di luar lapangan. Cedera ini jelas merupakan pukulan telak baginya, tetapi juga bagi tim nasional Prancis. Kekecewaannya sangat besar."
Dukungan yang tak tergoyahkan dari staf Les Bleus
Meskipun sang pemain diperkirakan baru akan kembali beraksi di level kompetitif pada tahun 2027, sang pelatih menekankan betapa pentingnya peran mantan pemain PSG itu dalam skema taktisnya. Dengan delapan penampilan dan dua gol, Ekitike mulai menempatkan dirinya sebagai opsi serius di lini depan Prancis. Deschamps tetap yakin bahwa talenta muda ini akan mampu melewati masa sulit ini:
"Hugo akan kembali ke performa terbaiknya, saya yakin akan hal itu. Namun, saya ingin menunjukkan kepadanya dukungan penuh saya, serta dukungan dari seluruh staf. Kami tahu dia akan sepenuhnya mendukung tim Prancis, dan kami semua sangat memikirkannya," tambah Deschamps.
Dampak besar bagi Liverpool
Kejutan ini juga dirasakan di Merseyside. Arne Slot, yang timnya tersingkir dari Liga Champions oleh PSG di babak perempat final, kini harus menjalani sisa musim Liga Premier tanpa andalan serangannya. Absennya Ekitike sangat merugikan karena klub sedang berjuang untuk lolos ke Liga Champions musim depan. Sejak bergabung dengan The Reds pada musim panas 2025 dari Eintracht Frankfurt dengan biaya transfer sekitar £69 juta, sang penyerang telah membuktikan dirinya sebagai sosok kunci, mencetak 17 gol dan memberikan enam assist dalam 45 penampilan di semua kompetisi.
Masalah susunan pemain untuk Piala Dunia
Bagi Deschamps, perkembangan ini akan mengubah rencananya secara signifikan hanya beberapa pekan sebelum pengumuman skuad Piala Dunia. Meskipun Ekitike sempat dianggap sebagai calon pemain inti, sang pelatih kini harus mencari pemain lain dari kancah talenta Prancis yang sangat kaya, yang berpotensi membuka kembali peluang bagi para pemain senior berpengalaman atau kejutan di menit-menit terakhir.
Absennya sang penyerang di level internasional tercermin dalam krisis mendesak yang sedang terjadi di Anfield, di mana Liverpool sedang mempersiapkan diri untuk Derby Merseyside yang krusial melawan Everton pada Minggu ini.