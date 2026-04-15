Hugo Ekitike mendapat dukungan dari Didier Deschamps, yang sebagai pelatih timnas Prancis mengungkapkan 'kekecewaan yang mendalam' menyusul kabar cedera parah yang dialami bintang Liverpool tersebut

Kabar tersebut menjadi pukulan telak bagi timnas Prancis dan para pendukung Liverpool. Setelah dilarikan dengan tandu saat Liverpool kalah 2-0 di Anfield, telah dipastikan bahwa Ekitike mengalami robekan tendon Achilles. Cedera parah ini akan membuat pemain berusia 23 tahun itu absen selama sekitar sembilan bulan, mengakhiri musimnya bersama klub dan membuatnya tidak bisa tampil di Piala Dunia mendatang.

Mengingat situasi yang tidak menguntungkan ini, Deschamps menyampaikan pernyataan melalui Federasi Sepak Bola Prancis untuk mengungkapkan kesedihannya, dengan mengatakan: "Dia mengalami cedera serius pada Selasa malam saat melawan PSG. Sayangnya, tingkat keparahan cederanya akan menghalanginya untuk menyelesaikan musim bersama Liverpool dan berpartisipasi dalam Piala Dunia. Hugo adalah salah satu dari belasan pemain muda yang melakukan debut internasionalnya dalam beberapa bulan terakhir. Dia beradaptasi dengan sempurna dalam skuad, baik di dalam maupun di luar lapangan. Cedera ini jelas merupakan pukulan telak baginya, tetapi juga bagi tim nasional Prancis. Kekecewaannya sangat besar."



