Hugo Ekitike dibawa keluar lapangan dengan tandu setelah penyerang Liverpool itu mengalami cedera parah pada babak pertama saat melawan PSG
Bencana melanda Anfield
The Reds memasuki leg kedua perempat final Liga Champions dengan harus membalikkan ketertinggalan 2-0, namun tugas mereka menjadi jauh lebih berat ketika Ekitike terjatuh pada menit ke-30. Pemain berusia 23 tahun itu, yang berhadapan dengan mantan klubnya, tampak tersangkut kancing sepatunya di rumput, sehingga langsung memicu kekhawatiran dari rekan setim dan staf medis.
Setelah menerima perawatan selama beberapa menit di lapangan, mantan bintang PSG itu tidak dapat melanjutkan pertandingan. Pemandangan sang striker yang dibawa keluar dengan tandu menciptakan suasana muram di stadion, karena Liverpool kehilangan ujung tombak utama mereka pada periode krusial pertandingan.
Kabar terbaru yang mengkhawatirkan mengenai kondisi kesehatannya
Meskipun tingkat keparahan cedera tersebut belum dikonfirmasi oleh tim medis klub, indikasi awal menunjukkan adanya masalah serius pada pergelangan kakinya. Sifat insiden tersebut—yang terjadi tanpa ada pemain lain di sekitarnya—sering kali mengindikasikan adanya masalah ligamen yang dapat membuat sang penyerang absen dalam waktu lama, sehingga menimbulkan keraguan mengenai ketersediaannya untuk sisa musim ini.
Cedera ini merupakan pukulan berat bagi pemain internasional Prancis tersebut, yang telah tampil dalam performa terbaiknya sejak pindah ke Merseyside. Selain mencapai target klubnya, Ekitike diharapkan menjadi bagian kunci skuad Prancis untuk Piala Dunia mendatang, dan absennya dalam jangka panjang akan sangat mengancam posisinya di skuad.
Krisis cedera yang semakin parah di tim Slot
Manajer Slot kini dihadapkan pada dilema pemilihan pemain karena opsi penyerangnya terus menipis di saat yang tidak tepat. The Reds telah melihat harapan mereka di Liga Premier dan Piala FA pupus dalam beberapa pekan terakhir, dan absennya Ekitike dalam waktu yang cukup lama dapat semakin merusak peluang mereka untuk mengamankan tempat di Liga Champions musim depan dengan finis di posisi yang kuat di kompetisi domestik.
Salah tampil secara tak terduga
Mohamed Salah-lah yang ditugaskan untuk menggantikan pemain Prancis yang cedera itu. Sang raja Mesir memang jarang mendapat kesempatan bermain belakangan ini, namun ia berhasil mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh keluarnya Ekitike. Penampilannya kali ini terasa lebih berarti mengingat Salah diperkirakan akan hengkang dari Anfield pada akhir musim ini.
Dengan The Reds yang masih berusaha mengejar ketertinggalan melawan juara Ligue 1, masuknya Salah memberikan dimensi taktis yang berbeda. Namun, bayang-bayang cedera Ekitike masih membayangi musim Liverpool, saat mereka menanti kabar lebih lanjut mengenai apakah pemain andalan mereka akan berperan lebih jauh dalam upaya merebut trofi Eropa dan domestik.