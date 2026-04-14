Hugo Ekitike dibawa keluar lapangan dengan tandu setelah penyerang Liverpool itu mengalami cedera parah pada babak pertama saat melawan PSG

The Reds memasuki leg kedua perempat final Liga Champions dengan harus membalikkan ketertinggalan 2-0, namun tugas mereka menjadi jauh lebih berat ketika Ekitike terjatuh pada menit ke-30. Pemain berusia 23 tahun itu, yang berhadapan dengan mantan klubnya, tampak tersangkut kancing sepatunya di rumput, sehingga langsung memicu kekhawatiran dari rekan setim dan staf medis.

Setelah menerima perawatan selama beberapa menit di lapangan, mantan bintang PSG itu tidak dapat melanjutkan pertandingan. Pemandangan sang striker yang dibawa keluar dengan tandu menciptakan suasana muram di stadion, karena Liverpool kehilangan ujung tombak utama mereka pada periode krusial pertandingan.







