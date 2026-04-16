Hugo Ekitike absen dari Piala Dunia dan dipastikan harus absen selama sembilan bulan setelah Liverpool mengonfirmasi cedera Achilles yang parah
Penderitaan akibat cedera di Anfield
Pemain asal Prancis itu dibawa keluar lapangan dengan tandu dalam kondisi yang tampak kesakitan pada babak pertama pertandingan perempat final Liga Champions hari Selasa di Anfield, setelah mengalami insiden tanpa kontak fisik. Ekitike tampak kehilangan keseimbangan di atas rumput saat mengejar bola lepas, sehingga membutuhkan pertolongan medis segera dan akhirnya ditarik keluar dari pertandingan. Kekhawatiran awal akan cedera jangka panjang terbukti benar setelah dilakukan pemeriksaan menyeluruh, sehingga The Reds harus kehilangan salah satu pemain kunci di lini serang pada fase krusial musim ini.
Diagnosis resmi telah dikonfirmasi
Klub tersebut mengeluarkan pernyataan resmi pada hari Kamis, yang mengonfirmasi skenario terburuk bagi pemain berusia 23 tahun tersebut setelah melalui serangkaian pemeriksaan medis. Diagnosis ini merupakan pukulan telak bagi sang pemain, yang sebelumnya tampil gemilang dengan mencetak 17 gol dan enam assist dalam 45 penampilan di semua kompetisi musim ini.
Menjelaskan detail cedera yang dialaminya saat melawan mantan timnya, pernyataanLiverpool berbunyi: “Liverpool FC dapat mengonfirmasi bahwa Hugo Ekitike mengalami cedera Achilles yang serius. Penyerang tersebut harus diganti pada babak pertama pertandingan Liga Champions hari Selasa melawan Paris Saint-Germain di Anfield setelah terpeleset di lapangan. Pemindaian yang dilakukan kemudian mengonfirmasi adanya robekan pada tendon Achilles.”
Kekecewaan di Piala Dunia
Selain menjadi pukulan bagi rencana taktis Liverpool, cedera ini juga membawa konsekuensi signifikan di level internasional karena Ekitike secara luas diprediksi akan menjadi ujung tombak timnas Prancis musim panas ini. Waktu terjadinya cedera ini berarti ia kini akan kehilangan kesempatan untuk membela negaranya di panggung dunia.
Menyampaikan komitmen klub terhadap pemulihannya, pernyataan tersebut melanjutkan: “Ekitike karenanya akan absen selama sisa musim klub dan tidak dapat berpartisipasi dalam Piala Dunia musim panas ini bersama Prancis. Pembaruan lebih lanjut akan disampaikan pada waktu yang tepat, dengan Hugo menerima dukungan penuh dari seluruh pihak di LFC.”
Perjalanan panjang menuju pemulihan
Ekitike diperkirakan akan menjalani operasi korektif sebelum memulai program rehabilitasi yang kemungkinan besar akan membuatnya absen hingga awal tahun 2027. Liverpool kini harus menata ulang lini serang mereka menjelang derby Merseyside yang krusial akhir pekan ini melawan Everton di Goodison Park, di mana kemenangan sangat penting jika mereka ingin mempertahankan harapan lolos ke Liga Champions.