Hugo Ekitike absen dari Piala Dunia dan dipastikan harus absen selama sembilan bulan setelah Liverpool mengonfirmasi cedera Achilles yang parah

Klub tersebut mengeluarkan pernyataan resmi pada hari Kamis, yang mengonfirmasi skenario terburuk bagi pemain berusia 23 tahun tersebut setelah melalui serangkaian pemeriksaan medis. Diagnosis ini merupakan pukulan telak bagi sang pemain, yang sebelumnya tampil gemilang dengan mencetak 17 gol dan enam assist dalam 45 penampilan di semua kompetisi musim ini.

Menjelaskan detail cedera yang dialaminya saat melawan mantan timnya, pernyataanLiverpool berbunyi: “Liverpool FC dapat mengonfirmasi bahwa Hugo Ekitike mengalami cedera Achilles yang serius. Penyerang tersebut harus diganti pada babak pertama pertandingan Liga Champions hari Selasa melawan Paris Saint-Germain di Anfield setelah terpeleset di lapangan. Pemindaian yang dilakukan kemudian mengonfirmasi adanya robekan pada tendon Achilles.”