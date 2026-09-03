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Diterjemahkan oleh
Hugh Jackman dalam pembicaraan untuk membeli saham Norwich City setelah kesuksesan Ryan Reynolds di Wrexham
Revolusi Hollywood di Carrow Road
Aktor Australia itu, yang terkenal lewat peran ikonisnya dalam Les Miserables dan The Greatest Showman, mengungkapkan bahwa ia ingin bergabung dengan daftar selebritas papan atas yang kian bertambah dalam berinvestasi di sepakbola Inggris. Jackman, yang memiliki kewarganegaraan Inggris melalui orang tuanya, telah menjadi pendukung Norwich City seumur hidup berkat ibunya, Grace, yang berasal dari Norwich.
Berbicara kepada talkSPORT mengenai potensi langkahnya masuk ke kepemilikan klub sepakbola, Jackman menegaskan bahwa ia serius untuk beralih dari tribun ke ruang direksi, dengan mengatakan: 'Saya sangat, sangat tertarik dan sedang membicarakannya sekarang. Anda yang pertama tahu soal itu. Ini sedikit eksklusif. Bagus untuk Ryan, lakukan saja urusanmu, saya sepenuhnya mendukung Norwich City.'
- AFP
Terinspirasi oleh model Wrexham
Ketertarikan Jackman tampaknya terpancing oleh kesuksesan luar biasa Reynolds dan McElhenney di Wrexham. Sejak pengambilalihan mereka, klub asal Wales itu telah naik dari National League ke League One, sekaligus menjadi merek global dalam prosesnya. Jackman dan Reynolds dikenal sangat dekat sebagai sahabat sekaligus lawan main, dengan keduanya baru-baru ini berkolaborasi dalam blockbuster Deadpool and Wolverine.
Merefleksikan kaitan masa kecilnya dengan klub tersebut, Jackman menjelaskan bagaimana akar keluarganya memengaruhi pilihannya terhadap tim. "Saat saya berada di Australia, ketika tumbuh besar, saya memiliki orang tua asal Inggris yang bermigrasi ke Australia," katanya. "Kami biasa menonton Piala FA. Itu satu-satunya hal yang diizinkan untuk kami begadang, pukul 3 pagi. Kami harus tidur lebih dulu, lalu dibangunkan untuk menontonnya. Jadi saya melihat semua tim ini, Arsenal dan semua tim ini, lalu saya seperti, 'Saya harus memilih satu tim'."
Optimisme untuk musim Championship
Terlepas dari awal tersendat Norwich pada kampanye musim ini di bawah manajer Philippe Clement, Jackman tetap optimistis terhadap arah klub. Norwich saat ini berada di peringkat ke-20 klasemen Championship setelah awal musim yang sulit, dengan mencatatkan hanya satu kemenangan dan tiga kekalahan dari empat pertandingan pembuka mereka.
Gairah Jackman terhadap klub tetap tidak berkurang meski performa mereka belakangan ini kurang baik, dan ia sudah melontarkan klaim berani tentang musim yang akan datang. Ia membagikan alasan nostalgisnya memilih tim tersebut, dengan berkata: "Saya bilang, 'Ayah, Anda dari mana?' Dia bilang, 'London'. Saya bilang, 'Jadi saya pilih London?' Dia bilang, 'Tidak, ada banyak tim di London'. Saya bilang, 'Ibu, Anda dari mana?' Dia bilang, 'Norwich'. Saya bilang, 'Apakah ada tim sepakbola di Norwich?' Dia bilang, 'Ya'. Saya bilang, 'Itu tim saya'. Jadi sejak saat itu pilihannya sangat terbatas. Kami memang memenangkan Milk Cup pada 1984. Sekarang namanya bahkan sudah bukan Milk Cup lagi, tetapi kami sedang bangkit. Kami terus menanjak. Saya pergi ke Carrow Road beberapa kali, dan saya suka Norwich, dan inilah tahun kami akan promosi. Itu prediksi saya."
- Getty Images Sport
Bergabung dengan daftar elite pemilik selebritas
Meski Jackman, yang dilaporkan memiliki kekayaan senilai £100 juta, tidak mengungkapkan besaran saham atau nominal dana yang terlibat, investasi apa pun akan membuatnya bergabung dengan jajaran figur ternama yang kian padat di ruang rapat klub-klub sepakbola Inggris. Tom Brady saat ini merupakan pemilik minoritas di Birmingham City, sementara JJ Watt telah berinvestasi di Burnley. Di tempat lain, Leeds United memiliki Will Ferrell sebagai pemegang saham, dan ikon musik global Ed Sheeran memegang saham minoritas di Ipswich Town.
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