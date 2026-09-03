Hugh Jackman dalam pembicaraan untuk membeli saham Norwich City setelah kesuksesan Ryan Reynolds di Wrexham

Terlepas dari awal tersendat Norwich pada kampanye musim ini di bawah manajer Philippe Clement, Jackman tetap optimistis terhadap arah klub. Norwich saat ini berada di peringkat ke-20 klasemen Championship setelah awal musim yang sulit, dengan mencatatkan hanya satu kemenangan dan tiga kekalahan dari empat pertandingan pembuka mereka.

Gairah Jackman terhadap klub tetap tidak berkurang meski performa mereka belakangan ini kurang baik, dan ia sudah melontarkan klaim berani tentang musim yang akan datang. Ia membagikan alasan nostalgisnya memilih tim tersebut, dengan berkata: "Saya bilang, 'Ayah, Anda dari mana?' Dia bilang, 'London'. Saya bilang, 'Jadi saya pilih London?' Dia bilang, 'Tidak, ada banyak tim di London'. Saya bilang, 'Ibu, Anda dari mana?' Dia bilang, 'Norwich'. Saya bilang, 'Apakah ada tim sepakbola di Norwich?' Dia bilang, 'Ya'. Saya bilang, 'Itu tim saya'. Jadi sejak saat itu pilihannya sangat terbatas. Kami memang memenangkan Milk Cup pada 1984. Sekarang namanya bahkan sudah bukan Milk Cup lagi, tetapi kami sedang bangkit. Kami terus menanjak. Saya pergi ke Carrow Road beberapa kali, dan saya suka Norwich, dan inilah tahun kami akan promosi. Itu prediksi saya."