Pelatih tim nasional Julian Nagelsmann telah memberikan penjelasan mengenai hubungannya dengan Deniz Undav yang kembali ke tim nasional.
"Hubungi aku dulu sebelum nominasi": Julian Nagelsmann mengklarifikasi soal hubungannya dengan penyerang VfB, Deniz Undav
"Seorang penyerang dengan catatan statistik seperti itu—baik gol maupun assist—tidak bisa ditinggalkan di rumah," tegas Nagelsmann dalam konferensi persnya pada Kamis sore, menjelaskan mengapa, mengingat performa Undav saat ini, ia tidak punya pilihan lain selain memanggil kembali penyerang VfB Stuttgart itu untuk pertandingan internasional mendatang, untuk pertama kalinya sejak Juni tahun lalu. Undav telah "mendapatkan masukan darinya pada bulan Desember mengenai apa yang harus ia lakukan selain mencetak gol dan memberikan assist agar lebih menonjol," lanjut pelatih timnas Jerman tersebut.
Karena performa terbaiknya, Undav terus-menerus ditanya tentang kembalinya ke tim DFB dalam beberapa pekan terakhir. Pemain berusia 29 tahun itu menjadi sorotan media setelah wawancara dengan Bild, di mana ia mengungkapkan bahwa ia tidak lagi berhubungan dengan Nagelsmann sejak jeda musim dingin. "Dia juga tidak perlu berbicara denganku. Argumen saya ada di lapangan. Itu yang saya coba tunjukkan kepadanya. Selama saya mencetak gol, akan sulit untuk melewati saya," kata Undav pada awal Maret.
Sementara itu, Nagelsmann menekankan bahwa antara dirinya dan bintang VfB "semuanya baik-baik saja". Undav sama sekali tidak merasa terganggu karena pelatih DFB itu tidak meneleponnya sesekali. "Hubungi saya lagi saat nominasi, saya tahu apa yang harus dilakukan," kata Undav meyakinkannya.
Deniz Undav saat ini memiliki peluang besar untuk menjadi pemain inti di Piala Dunia
Undav tidak dipanggil dalam tiga periode pemanggilan terakhir. Pada bulan September dan Oktober, ia absen karena mengalami robekan ligamen kolateral medial di lututnya. Pada bulan November, Undav memang sudah pulih dan dengan cepat kembali ke performa terbaiknya setelah masa pemulihan cedera, namun Nagelsmann saat itu masih belum memainkannya.
Undav pun memainkan pertandingan internasional keenamnya (tiga gol) pada awal Juni 2025, saat ia masuk sebagai pemain pengganti pada babak kedua dalam pertandingan perebutan tempat ketiga Nations League melawan Prancis. Meskipun absen cukup lama, Undav saat ini memiliki peluang bagus untuk menjadi starter di posisi penyerang tengah Jerman pada Piala Dunia musim panas nanti.
Jika ia dapat mempertahankan performanya dalam beberapa minggu ke depan, Nagelsmann mungkin akan lebih memilih Undav daripada dua penyerang lain yang dinominasikan untuk pertandingan internasional bulan Maret. Nick Woltemade sedang mengalami masa sulit di Newcastle United, sementara Kai Havertz dari Arsenal harus kembali ke performa terbaiknya setelah mengalami masalah cedera yang berkepanjangan.
Sangat mungkin Undav akan diturunkan sejak awal dalam pertandingan uji coba pertama dari dua pertandingan yang akan datang pada 27 Maret di Basel melawan Swiss. Tiga hari kemudian, tim DFB akan bertanding melawan Ghana di Stuttgart. Sebelum Piala Dunia dimulai bagi tim Nagelsmann pada 14 Juni dengan pertandingan grup pertama melawan Curacao, masih ada dua pertandingan uji coba lainnya melawan Finlandia (31 Mei) dan Amerika Serikat (6 Juni).
Statistik Deniz Undav musim ini
Penampilan
36
Gol
21
Assist
12