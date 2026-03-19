"Seorang penyerang dengan catatan statistik seperti itu—baik gol maupun assist—tidak bisa ditinggalkan di rumah," tegas Nagelsmann dalam konferensi persnya pada Kamis sore, menjelaskan mengapa, mengingat performa Undav saat ini, ia tidak punya pilihan lain selain memanggil kembali penyerang VfB Stuttgart itu untuk pertandingan internasional mendatang, untuk pertama kalinya sejak Juni tahun lalu. Undav telah "mendapatkan masukan darinya pada bulan Desember mengenai apa yang harus ia lakukan selain mencetak gol dan memberikan assist agar lebih menonjol," lanjut pelatih timnas Jerman tersebut.

Karena performa terbaiknya, Undav terus-menerus ditanya tentang kembalinya ke tim DFB dalam beberapa pekan terakhir. Pemain berusia 29 tahun itu menjadi sorotan media setelah wawancara dengan Bild, di mana ia mengungkapkan bahwa ia tidak lagi berhubungan dengan Nagelsmann sejak jeda musim dingin. "Dia juga tidak perlu berbicara denganku. Argumen saya ada di lapangan. Itu yang saya coba tunjukkan kepadanya. Selama saya mencetak gol, akan sulit untuk melewati saya," kata Undav pada awal Maret.

Sementara itu, Nagelsmann menekankan bahwa antara dirinya dan bintang VfB "semuanya baik-baik saja". Undav sama sekali tidak merasa terganggu karena pelatih DFB itu tidak meneleponnya sesekali. "Hubungi saya lagi saat nominasi, saya tahu apa yang harus dilakukan," kata Undav meyakinkannya.