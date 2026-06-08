Hubungan yang tegang dengan sang bintang: Akankah Thomas Tuchel kembali menghadirkan kejutan di Piala Dunia?

Sejak Tuchel menjabat pada Januari 2025, pemain berusia 22 tahun itu hanya empat kali menjadi starter dan tiga kali masuk sebagai pemain pengganti. Sebaliknya, Tuchel lebih memilih Morgan Rogers dari Aston Villa, yang diturunkan dalam 12 dari 13 pertandingan di bawah asuhannya.

Di bawah pendahulu Tuchel, Gareth Southgate, Bellingham masih menjadi pemain kunci yang tak terbantahkan; pada Euro 2024, ia hanya absen selama 29 menit dalam tujuh pertandingan. Cedera membuatnya terpuruk, ditambah lagi dengan perselisihan yang terus-menerus dengan Tuchel.

Setelah kekalahan dalam pertandingan persahabatan melawan Senegal pada Juni 2025 (1-3), Tuchel menyebut perilaku Bellingham di lapangan "menjijikkan", untuk yang kemudian ia minta maaf. Pada November, Tuchel mengatakan ia akan "meninjau" perilaku Bellingham setelah pemain tersebut diganti dalam pertandingan kualifikasi melawan Albania (2-0).