Pelatih tim nasional Inggris, Thomas Tuchel, memperkirakan bintang lini tengah Jude Bellingham akan menghadapi persaingan ketat untuk memperebutkan tempat di starting eleven menjelang Piala Dunia.
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Hubungan yang tegang dengan sang bintang: Akankah Thomas Tuchel kembali menghadirkan kejutan di Piala Dunia?
Pemain Real Madrid itu termasuk dalam kelompok yang lebih luas dari calon pemain inti, kata Tuchel menjelang dimulainya putaran final XXL di AS, Meksiko, dan Kanada pada 11 Juni.
"Peran bisa berubah kapan saja, tapi saat ini ada 14 atau 15 pemain yang berpotensi menjadi starter - dan Jude adalah salah satunya," kata Tuchel. Pelatih yang pernah menangani Bayern dan Dortmund ini dikabarkan memiliki hubungan yang agak tegang dengan Bellingham.
- Getty Images Sport
Tuchel menyebut perilaku Bellingham "menjijikkan"
Sejak Tuchel menjabat pada Januari 2025, pemain berusia 22 tahun itu hanya empat kali menjadi starter dan tiga kali masuk sebagai pemain pengganti. Sebaliknya, Tuchel lebih memilih Morgan Rogers dari Aston Villa, yang diturunkan dalam 12 dari 13 pertandingan di bawah asuhannya.
Di bawah pendahulu Tuchel, Gareth Southgate, Bellingham masih menjadi pemain kunci yang tak terbantahkan; pada Euro 2024, ia hanya absen selama 29 menit dalam tujuh pertandingan. Cedera membuatnya terpuruk, ditambah lagi dengan perselisihan yang terus-menerus dengan Tuchel.
Setelah kekalahan dalam pertandingan persahabatan melawan Senegal pada Juni 2025 (1-3), Tuchel menyebut perilaku Bellingham di lapangan "menjijikkan", untuk yang kemudian ia minta maaf. Pada November, Tuchel mengatakan ia akan "meninjau" perilaku Bellingham setelah pemain tersebut diganti dalam pertandingan kualifikasi melawan Albania (2-0).
- The FA
Tuchel menempatkan Bellingham di bangku cadangan pada pertandingan Piala Dunia kedua dari akhir — dan menunjuknya sebagai kapten
Saat Three Lions menang 1-0 dalam laga uji coba Piala Dunia kedua terakhir melawan Selandia Baru pada Sabtu lalu, Bellingham mengenakan ban kapten setelah masuk sebagai pemain pengganti pada babak kedua. Tuchel pun tampak terkesan. "Terlihat jelas bahwa Jude memiliki tekad dan semangat juang yang kuat," katanya, sambil menambahkan bahwa gelandang tersebut "penuh energi" dan berada dalam "kondisi prima".
Inggris akan menjalani laga uji coba terakhir menjelang Piala Dunia pada Rabu melawan Kosta Rika. Di Grup L, mereka akan menghadapi Kroasia (17 Juni), Ghana (23 Juni), dan Panama (27 Juni).