Setelah musim yang menjadi titik balik dalam karier pribadinya pasca masa-masa yang kurang memuaskan bersama Fiorentina dan Atalanta, Nicolò Zaniolo berpotensi menjadi salah satu pemain yang paling diburu di bursa transfer musim panas 2026. Enam gol dan delapan assist yang dicetaknya bersama Udinese pada musim lalu, ditambah dengan konsistensi performa yang kembali terjaga, telah meyakinkan klub asal Friuli tersebut untuk menyelesaikan transaksi senilai total 7,5 juta euro guna membelinya dari Galatasaray, yang mencakup skema pinjaman dan opsi pembelian. Hal ini sekaligus memicu perpanjangan kontraknya hingga tahun 2029, yang bagaimanapun tidak menjamin secara mutlak bahwa ia akan tetap bertahan di tim Bianconero.
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Hubungan yang dingin dengan Udinese dan momen penentuan: mengapa Zaniolo bisa menjadi solusi bagi Milan asuhan Amorim, dengan Como dan Juventus juga menjadi faktor pendukung
PERINGATAN DARI PETUGAS
Pernyataan yang dilontarkan agennya, Claudio Vigorelli, beberapa hari terakhir ini telah memicu kekhawatiran serius di kubu Udinese, yang kini takut kehilangan salah satu pemain andalannya musim lalu, yang dalam beberapa hari terakhir ini terus dikaitkan dengan berbagai klub Serie A yang memiliki ambisi lebih besar. “Dinamika yang membawa Nicolò ke Udine musim panas lalu ditandai dengan perlombaan melawan waktu, di menit-menit terakhir bursa transfer, dan akibatnya, ketentuan kontrak Nicolò—jika terjadi pembelian definitif—tidak mencerminkan nilai sebenarnya. Dalam beberapa hari terakhir, kami telah melakukan pembicaraan intensif dengan Udinese untuk mencapai kesepakatan mengenai angka-angka tersebut. Saat ini Nicolò merasa kecewa dan sedih akibat dinamika yang mengarah pada pembelian ini, namun kami tetap menantikan pertemuan dengan pihak Udinese untuk mengklarifikasi posisi masing-masing, dengan harapan dapat mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak,” kata Vigorelli.
TIGA TIM YANG MASIH MENUNGGU
Agen terkenal tersebut menyadari bahwa Nicolò Zaniolo, yang menawarkan gaji yang terjangkau bagi klub-klub besar – dengan kontrak barunya ia akan menerima 1,1 juta euro – bisa menjadi incaran banyak pihak. Menurut laporan Il Messaggero Veneto, setidaknya ada tiga tim yang telah mengumpulkan informasi awal mengenai kliennya, sambil menunggu perkembangan dari pertemuan yang dijadwalkan minggu depan dengan manajemen klub Friuli untuk mengevaluasi situasi terkini. Como, jika Nico Paz hengkang; Juventus yang sedang mencari pemain berkualitas di lini tengah; serta Milan, yang di bawah pelatih barunya Ruben Amorim mungkin akan beralih ke formasi 3-4-2-1 yang membutuhkan kehadiran pemain dengan karakteristik seperti Zaniolo, merupakan opsi-opsi yang perlu dipertimbangkan.
ANTARA MILAN DAN TIM NASIONAL
Secara khusus mengenai Rossoneri, kunjungan mendadak Claudio Vigorelli ke kantor Casa Milan dalam beberapa hari terakhir tentu saja tidak luput dari perhatian. Secara resmi, pertemuan tersebut dimaksudkan untuk membahas isu-isu yang tidak terkait dengan kasus Zaniolo. Namun, dalam pertemuannya dengan Jovan Kirovski dan Massimo Calvelli—dua petinggi yang saat ini mewakili klub di tengah masa perubahan besar—pembicaraan tersebut pasti menyentuh, setidaknya secara sekilas, prospek masa depan sang penyerang kelahiran 1999 yang pernah membela Roma. Di Udine, Zaniolo berhasil kembali menjadi pemain kunci, dan dalam konteks tim nasional—dengan kemungkinan besar kembalinya Roberto Mancini sebagai pelatih kepala, pria yang secara mengejutkan memberinya debut saat masih sangat muda—ia ingin mendapatkan eksposur yang diperlukan pada musim depan untuk menjadi bagian dari siklus baru timnas Italia.