Pernyataan yang dilontarkan agennya, Claudio Vigorelli, beberapa hari terakhir ini telah memicu kekhawatiran serius di kubu Udinese, yang kini takut kehilangan salah satu pemain andalannya musim lalu, yang dalam beberapa hari terakhir ini terus dikaitkan dengan berbagai klub Serie A yang memiliki ambisi lebih besar. “Dinamika yang membawa Nicolò ke Udine musim panas lalu ditandai dengan perlombaan melawan waktu, di menit-menit terakhir bursa transfer, dan akibatnya, ketentuan kontrak Nicolò—jika terjadi pembelian definitif—tidak mencerminkan nilai sebenarnya. Dalam beberapa hari terakhir, kami telah melakukan pembicaraan intensif dengan Udinese untuk mencapai kesepakatan mengenai angka-angka tersebut. Saat ini Nicolò merasa kecewa dan sedih akibat dinamika yang mengarah pada pembelian ini, namun kami tetap menantikan pertemuan dengan pihak Udinese untuk mengklarifikasi posisi masing-masing, dengan harapan dapat mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak,” kata Vigorelli.