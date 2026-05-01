Hubungan mereka sudah benar-benar putus! Gelandang Real Madrid tampaknya tidak ingin lagi berhubungan dengan Alvaro Arbeloa

Menurut Marca, setelah perselisihan yang tak terelakkan dengan Arbeloa, tampaknya Ceballos tidak akan lagi tampil dalam satu pertandingan pun bersama Real musim ini. Dengan demikian, penampilan singkatnya saat kalah 1-2 di Osasuna pada akhir Februari kemungkinan akan menjadi penampilan terakhir pemain Spanyol itu dengan seragam Los Blancos. Pasalnya, menurut Marca, meskipun kontraknya masih berlaku hingga 2027, kepergian Ceballos pada musim panas ini sudah dipastikan.

Baik pemain maupun klub melihat perpindahan sebagai solusi terbaik. Ke mana Ceballos akan berlabuh masih belum jelas, namun biaya transfer yang tidak terlalu tinggi menjadikannya target transfer yang menarik. Musim panas lalu, pemain berusia 29 tahun ini hampir pindah ke Olympique Marseille, dan mungkin pihak Prancis itu akan kembali berusaha merekrutnya. Selain Ajax Amsterdam, klub masa muda dan klub kesayangan Ceballos, Betis Sevilla, juga dikabarkan tertarik.

Untuk kembali bermain bersama klub Andalusia tersebut, pemain yang telah 13 kali membela tim nasional Spanyol ini harus bersedia menerima pemotongan gaji yang signifikan. Di Betis, Ceballos pernah berhasil menembus tim utama, lalu pindah ke Real Madrid pada 2017 dengan biaya transfer sebesar 16,5 juta euro. Namun, selama tujuh tahun di Madrid, ia tak pernah bisa secara konsisten mengamankan posisi starter, sementara saat dipinjamkan ke Arsenal antara 2019 dan 2021, waktu bermainnya jauh lebih banyak.

Kembali ke Real, Ceballos sebagian besar tetap hanya berperan sebagai pemain cadangan andalan, termasuk pada musim ini. Secara keseluruhan, ia tampil dalam 22 pertandingan pada musim 2025/26, namun Ceballos tidak berhasil menyumbang gol secara langsung.