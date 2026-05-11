"Hubungan kami sudah terjalin sejak lama" - Brendan Rodgers menjelaskan "ikatan" dengan Cristiano Ronaldo setelah pelukan yang viral antara bintang Al-Nassr dan manajer Al-Qadsiah

Foto-foto Rodgers dan Ronaldo yang tampak berbincang serius dan berpelukan sebelum kekalahan mengejutkan Al-Nassr 3-1 dari Al-Qadsiah dengan cepat menyebar di media sosial. Terlepas dari ketatnya pertandingan tersebut, rasa saling menghormati di antara keduanya sangat jelas terlihat, yang dipicu oleh hubungan yang menurut mantan manajer Leicester City dan Liverpool itu telah terjalin sejak puluhan tahun lalu saat mereka masih berada di Inggris.

Rodgers, yang kini memimpin Al-Qadsiah, menjelaskan bahwa interaksi tersebut jauh lebih dari sekadar basa-basi dalam dunia olahraga. "Hubungan kami sudah terjalin sejak lama," kata Rodgers kepada saluran media resmi Al-Qadsiah. "Ketika saya masih menjadi pelatih muda di Chelsea, ibu saya menonton pertandingan Chelsea melawan Manchester United dan ingin bertemu Cristiano Ronaldo, yang saat itu merupakan pemain favoritnya, meskipun saya bekerja untuk Chelsea."







