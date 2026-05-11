"Hubungan kami sudah terjalin sejak lama" - Brendan Rodgers menjelaskan "ikatan" dengan Cristiano Ronaldo setelah pelukan yang viral antara bintang Al-Nassr dan manajer Al-Qadsiah
Ikatan yang melampaui lapangan
Foto-foto Rodgers dan Ronaldo yang tampak berbincang serius dan berpelukan sebelum kekalahan mengejutkan Al-Nassr 3-1 dari Al-Qadsiah dengan cepat menyebar di media sosial. Terlepas dari ketatnya pertandingan tersebut, rasa saling menghormati di antara keduanya sangat jelas terlihat, yang dipicu oleh hubungan yang menurut mantan manajer Leicester City dan Liverpool itu telah terjalin sejak puluhan tahun lalu saat mereka masih berada di Inggris.
Rodgers, yang kini memimpin Al-Qadsiah, menjelaskan bahwa interaksi tersebut jauh lebih dari sekadar basa-basi dalam dunia olahraga. "Hubungan kami sudah terjalin sejak lama," kata Rodgers kepada saluran media resmi Al-Qadsiah. "Ketika saya masih menjadi pelatih muda di Chelsea, ibu saya menonton pertandingan Chelsea melawan Manchester United dan ingin bertemu Cristiano Ronaldo, yang saat itu merupakan pemain favoritnya, meskipun saya bekerja untuk Chelsea."
Sentuhan kelas Ronaldo
Pria asal Irlandia Utara itu kemudian menceritakan momen kebaikan tulus dari pemenang Ballon d'Or lima kali tersebut yang terjadi di awal kariernya bersama Manchester United. Rodgers mengenang bagaimana sang bintang asal Portugal itu rela bersusah payah untuk membuat hari ibunya menjadi istimewa, sebuah sikap yang meninggalkan kesan mendalam bagi sang pelatih.
Merenungkan pertemuan tersebut, Rodgers menambahkan: "Saya berbicara dengan Cristiano setelah pertandingan untuk menanyakan apakah dia bisa menyapa ibu saya, dan dia melakukannya. Ibu saya sudah tidak bersama saya lagi, beliau meninggal pada tahun 2010, tetapi ketika dia bertemu dengannya hari itu, hal itu sangat berarti bagi saya dan ibu saya. Dia menghabiskan waktu bersama ibu saya, berfoto, mengucapkan kata-kata yang sangat baik kepadanya, dan hal itu selalu teringat dalam benak saya. Hubungan kami sejak saat itu selalu tetap kuat."
Dampak CR7 di Arab Saudi
Meskipun Ronaldo mengalami malam yang mengecewakan selama pertandingan, Rodgers dengan cepat memuji pengaruh sang pemain senior terhadap perkembangan sepak bola di kawasan tersebut. Ia menyebut pemain berusia 41 tahun itu sebagai katalis utama di balik masuknya talenta-talenta kelas dunia yang saat ini berkarier di negara Teluk tersebut.
"Dia telah melakukan hal-hal luar biasa dalam kariernya, dia mungkin alasan mengapa begitu banyak orang dari Eropa dan seluruh dunia berada di Arab Saudi," tambah Rodgers. "Tapi saya tidak akan pernah melupakan momen itu, karena itu adalah momen yang sangat istimewa bagi ibu saya dan tentu saja bagi saya, dan saya tidak pernah melupakannya. Ibu saya bukan penggemar Manchester United, tapi penggemar sepak bola. Dia tahu apa itu pemain yang bagus."
Persaingan perebutan gelar mengalami kejutan
Tim Al-Qadsiah asuhan Rodgers berhasil menghentikan rekor 20 kemenangan beruntun Al-Nassr yang luar biasa, sehingga persaingan perebutan gelar juara pun kembali terbuka lebar. Kekalahan tersebut menjadi pukulan telak bagi upaya Ronaldo meraih gelar Liga Pro Saudi pertamanya, terutama dengan Al-Hilal yang mengintai tepat di belakangnya dengan satu pertandingan lebih sedikit. Namun, Al-Nassr telah bangkit kembali dengan kemenangan krusial 4-2 atas Al-Shabab, yang membuka jalan menuju laga penentuan gelar melawan rival mereka, Al-Hilal, pada Kamis ini.