Marko Brkic

"Hubungan ini benar-benar hancur": Perselisihan antara Real Madrid dan FC Barcelona mencapai tahap eskalasi berikutnya setelah ancaman gugatan

Presiden Real Madrid, Florentino Perez, tampak tidak terpengaruh oleh ancaman gugatan dari FC Barcelona setelah konferensi persnya.

Konferensi pers yang digelar Presiden Real Madrid, Florentino Perez, pada hari Selasa telah menimbulkan kehebohan di Spanyol. Dalam konferensi pers tersebut, ia juga melontarkan beberapa pernyataan yang tidak disukai oleh rival abadinya, FC Barcelona, yang bahkan mengancam akan mengajukan gugatan. Namun, Perez tampak tidak terpengaruh oleh hal itu.

  • "Jika mereka merasa harus menggugat kami... Di sini, lebih mudah memenangkan Liga Champions daripada liga domestik. Saya baru mengetahui kasus Negreira tiga tahun yang lalu. Proses hukum ini tidak diajukan oleh Madrid, melainkan oleh otoritas pajak yang mencurigai adanya hal yang mencurigakan. Kemudian, proses pidana dibuka dan pihak pertama yang melapor sebagai korban adalah Real Madrid. Barca sendiri telah mengakui telah membayar uang ini kepada wakil presiden wasit," kata pria berusia 79 tahun itu dalam wawancara dengan stasiun televisi LA SEXTA.

    Dalam serangan gencarnya pada hari Selasa, Perez juga menyerang Barcelona dan menuduh klub tersebut melakukan korupsi dalam kasus yang sekali lagi disebut sebagai kasus Negreira. Blaugrana dituduh telah melakukan pembayaran kepada Jose Maria Enriquez Negreira, yang saat itu menjabat sebagai wakil presiden komite wasit Spanyol, antara tahun 2001 dan 2018. Juara Spanyol yang baru saja dinobatkan itu menanggapi pernyataan Perez dengan sebuah pernyataan resmi dan mengumumkan bahwa departemen hukum akan memeriksa pernyataan dan tuduhan presiden Real Madrid tersebut.

    Florentino Perez: "Ini soal korupsi sistematis"

    Namun, Perez tidak terpengaruh oleh hal itu dan melanjutkan: "Seluruh dunia menanti agar kasus korupsi terbesar dalam dunia sepak bola ini terungkap. Ini adalah korupsi sistematis, seperti yang dikatakan hakim penyidik. Apakah kita menginginkan sepak bola yang serius? Ini soal korupsi sistematis."

    Real Madrid dan FC Barcelona adalah dua klub terbesar di Spanyol dan bukan hanya rival sengit di bidang olahraga. Di luar lapangan pun, hubungan keduanya dianggap sangat rusak, seperti yang diakui Perez: "Hubungan ini benar-benar hancur. Saya tidak ingin berhubungan dengan klub yang telah menyuap wasit selama dua dekade. Saya tidak ingin ada hubungan apa pun. Saya ingin agar peradilan menangani kasus ini seperti halnya kasus-kasus serius lainnya. Dan itulah yang sedang mereka lakukan."

    Pada musim 2025/26, FC Barcelona secara olahraga selalu unggul atas klub ibu kota dan selain meraih gelar juara liga, mereka juga memenangkan Supercopa melawan Los Blancos. Bagi Real, musim ini berakhir tanpa gelar seperti tahun lalu dan karenanya menjadi kekecewaan besar.

  • LaLiga: Ringkasan klasemen terkini

    #TimSp.SUNGolSelisihPoin
    1FC Barcelona36301591:325991
    2Real Madrid35245670:333777
    3Villarreal CF36216967:432469
    4Atlético Madrid362061060:392166
    5Real Betis361415756:441257
    6Celta Vigo3613111251:47450
    7Getafe CF361461631:37-648
    8Real Sociedad San Sebastian3511111354:55-144
    9Athletic Club361351840:53-1344
    10Sevilla FC361271746:58-1243
    11Rayo Vallecano3510131236:42-643
    12CA Osasuna361191643:47-442
    13Valencia CF351191538:50-1242
    14Espanyol Barcelona361191640:53-1342
    15CD Alavés3610101642:54-1240
    16Elche CF369121547:56-939
    17RCD Mallorca361091744:55-1139
    18Levante UD361091744:59-1539
    19Girona FC359121437:52-1539
    20Real Oviedo356111826:54-2829
