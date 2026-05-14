Konferensi pers yang digelar Presiden Real Madrid, Florentino Perez, pada hari Selasa telah menimbulkan kehebohan di Spanyol. Dalam konferensi pers tersebut, ia juga melontarkan beberapa pernyataan yang tidak disukai oleh rival abadinya, FC Barcelona, yang bahkan mengancam akan mengajukan gugatan. Namun, Perez tampak tidak terpengaruh oleh hal itu.
"Hubungan ini benar-benar hancur": Perselisihan antara Real Madrid dan FC Barcelona mencapai tahap eskalasi berikutnya setelah ancaman gugatan
"Jika mereka merasa harus menggugat kami... Di sini, lebih mudah memenangkan Liga Champions daripada liga domestik. Saya baru mengetahui kasus Negreira tiga tahun yang lalu. Proses hukum ini tidak diajukan oleh Madrid, melainkan oleh otoritas pajak yang mencurigai adanya hal yang mencurigakan. Kemudian, proses pidana dibuka dan pihak pertama yang melapor sebagai korban adalah Real Madrid. Barca sendiri telah mengakui telah membayar uang ini kepada wakil presiden wasit," kata pria berusia 79 tahun itu dalam wawancara dengan stasiun televisi LA SEXTA.
Dalam serangan gencarnya pada hari Selasa, Perez juga menyerang Barcelona dan menuduh klub tersebut melakukan korupsi dalam kasus yang sekali lagi disebut sebagai kasus Negreira. Blaugrana dituduh telah melakukan pembayaran kepada Jose Maria Enriquez Negreira, yang saat itu menjabat sebagai wakil presiden komite wasit Spanyol, antara tahun 2001 dan 2018. Juara Spanyol yang baru saja dinobatkan itu menanggapi pernyataan Perez dengan sebuah pernyataan resmi dan mengumumkan bahwa departemen hukum akan memeriksa pernyataan dan tuduhan presiden Real Madrid tersebut.
- AFP
Florentino Perez: "Ini soal korupsi sistematis"
Namun, Perez tidak terpengaruh oleh hal itu dan melanjutkan: "Seluruh dunia menanti agar kasus korupsi terbesar dalam dunia sepak bola ini terungkap. Ini adalah korupsi sistematis, seperti yang dikatakan hakim penyidik. Apakah kita menginginkan sepak bola yang serius? Ini soal korupsi sistematis."
Real Madrid dan FC Barcelona adalah dua klub terbesar di Spanyol dan bukan hanya rival sengit di bidang olahraga. Di luar lapangan pun, hubungan keduanya dianggap sangat rusak, seperti yang diakui Perez: "Hubungan ini benar-benar hancur. Saya tidak ingin berhubungan dengan klub yang telah menyuap wasit selama dua dekade. Saya tidak ingin ada hubungan apa pun. Saya ingin agar peradilan menangani kasus ini seperti halnya kasus-kasus serius lainnya. Dan itulah yang sedang mereka lakukan."
Pada musim 2025/26, FC Barcelona secara olahraga selalu unggul atas klub ibu kota dan selain meraih gelar juara liga, mereka juga memenangkan Supercopa melawan Los Blancos. Bagi Real, musim ini berakhir tanpa gelar seperti tahun lalu dan karenanya menjadi kekecewaan besar.
LaLiga: Ringkasan klasemen terkini
# Tim Sp. S U N Gol Selisih Poin 1 FC Barcelona 36 30 1 5 91:32 59 91 2 Real Madrid 35 24 5 6 70:33 37 77 3 Villarreal CF 36 21 6 9 67:43 24 69 4 Atlético Madrid 36 20 6 10 60:39 21 66 5 Real Betis 36 14 15 7 56:44 12 57 6 Celta Vigo 36 13 11 12 51:47 4 50 7 Getafe CF 36 14 6 16 31:37 -6 48 8 Real Sociedad San Sebastian 35 11 11 13 54:55 -1 44 9 Athletic Club 36 13 5 18 40:53 -13 44 10 Sevilla FC 36 12 7 17 46:58 -12 43 11 Rayo Vallecano 35 10 13 12 36:42 -6 43 12 CA Osasuna 36 11 9 16 43:47 -4 42 13 Valencia CF 35 11 9 15 38:50 -12 42 14 Espanyol Barcelona 36 11 9 16 40:53 -13 42 15 CD Alavés 36 10 10 16 42:54 -12 40 16 Elche CF 36 9 12 15 47:56 -9 39 17 RCD Mallorca 36 10 9 17 44:55 -11 39 18 Levante UD 36 10 9 17 44:59 -15 39 19 Girona FC 35 9 12 14 37:52 -15 39 20 Real Oviedo 35 6 11 18 26:54 -28 29