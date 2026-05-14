"Hubungan ini benar-benar hancur": Perselisihan antara Real Madrid dan FC Barcelona mencapai tahap eskalasi berikutnya setelah ancaman gugatan

"Jika mereka merasa harus menggugat kami... Di sini, lebih mudah memenangkan Liga Champions daripada liga domestik. Saya baru mengetahui kasus Negreira tiga tahun yang lalu. Proses hukum ini tidak diajukan oleh Madrid, melainkan oleh otoritas pajak yang mencurigai adanya hal yang mencurigakan. Kemudian, proses pidana dibuka dan pihak pertama yang melapor sebagai korban adalah Real Madrid. Barca sendiri telah mengakui telah membayar uang ini kepada wakil presiden wasit," kata pria berusia 79 tahun itu dalam wawancara dengan stasiun televisi LA SEXTA.

Dalam serangan gencarnya pada hari Selasa, Perez juga menyerang Barcelona dan menuduh klub tersebut melakukan korupsi dalam kasus yang sekali lagi disebut sebagai kasus Negreira. Blaugrana dituduh telah melakukan pembayaran kepada Jose Maria Enriquez Negreira, yang saat itu menjabat sebagai wakil presiden komite wasit Spanyol, antara tahun 2001 dan 2018. Juara Spanyol yang baru saja dinobatkan itu menanggapi pernyataan Perez dengan sebuah pernyataan resmi dan mengumumkan bahwa departemen hukum akan memeriksa pernyataan dan tuduhan presiden Real Madrid tersebut.