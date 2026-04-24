Selebaran tersebut awalnya dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran anak-anak tentang rasisme, namun aksi tersebut justru berujung pada skandal besar. Pada salah satu karikatur dalam brosur tersebut, seorang anggota Ku Klux Klan—yang mudah dikenali dari jubah putih dan topi runcingnya—mengenakan logo FC Millwall di dadanya.
Diterjemahkan oleh
Hubungan dengan Ku Klux Klan: Klub Inggris mempertimbangkan untuk mengambil tindakan hukum terhadap Dewan Kota Westminster
Kisah di baliknya didasarkan pada pernyataan mantan pemain profesional Chelsea, Paul Canoville, yang pada tahun 1981 menjadi pemain kulit hitam pertama dalam sejarah klub The Blues. Dalam selebaran tersebut, pria yang kini berusia 64 tahun itu berbicara secara mendetail dan menceritakan pengalamannya menghadapi rasisme dalam sepak bola Inggris.
Secara khusus, ia mengenang perjalanan tandang ke FC Millwall, di mana ia mendapat perlakuan rasis yang sangat kasar dari para penggemar di sana. "Rasisme tidak pernah hilang. Saya dihina dengan keji dalam pertandingan cadangan di Millwall, tetapi kemudian saya bisa menunjukkan medali juara Divisi 2 tahun 1984 kepada para rasis itu," katanya.
Millwall berhak mengambil langkah hukum
Penyebaran brosur tersebut kini telah dihentikan, dan Dewan Kota Westminster telah meminta maaf kepada klub yang berbasis di London Tenggara. "Dewan Kota telah menegaskan bahwa tidak akan ada lagi salinan gambar yang menampilkan logo klub yang dicetak atau disebarkan, dan bahwa seluruh materi yang tersisa yang masih berada dalam kepemilikannya akan dimusnahkan."
Selain itu, telah disampaikan "permintaan maaf sepenuhnya atas penyalahgunaan yang serius terhadap lambang klub yang terdaftar". "Lambang tersebut ditampilkan pada gambar seorang anggota kelompok kebencian rasial dalam brosur pendidikan anak yang didistribusikan di sekolah-sekolah, yang mengakibatkan citra yang salah dan merugikan terhadap klub," demikian bunyi pernyataan tersebut.
Namun, Millwall tetap berhak mengambil langkah hukum terhadap pihak berwenang dalam kasus ini. Saat ini, mereka sedang meninjau "posisi hukumnya dalam masalah ini", sehingga mereka tidak ingin memberikan komentar lebih lanjut untuk saat ini.