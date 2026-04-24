Hubungan dengan Ku Klux Klan: Klub Inggris mempertimbangkan untuk mengambil tindakan hukum terhadap Dewan Kota Westminster

Penyebaran brosur tersebut kini telah dihentikan, dan Dewan Kota Westminster telah meminta maaf kepada klub yang berbasis di London Tenggara. "Dewan Kota telah menegaskan bahwa tidak akan ada lagi salinan gambar yang menampilkan logo klub yang dicetak atau disebarkan, dan bahwa seluruh materi yang tersisa yang masih berada dalam kepemilikannya akan dimusnahkan."

Selain itu, telah disampaikan "permintaan maaf sepenuhnya atas penyalahgunaan yang serius terhadap lambang klub yang terdaftar". "Lambang tersebut ditampilkan pada gambar seorang anggota kelompok kebencian rasial dalam brosur pendidikan anak yang didistribusikan di sekolah-sekolah, yang mengakibatkan citra yang salah dan merugikan terhadap klub," demikian bunyi pernyataan tersebut.

Namun, Millwall tetap berhak mengambil langkah hukum terhadap pihak berwenang dalam kasus ini. Saat ini, mereka sedang meninjau "posisi hukumnya dalam masalah ini", sehingga mereka tidak ingin memberikan komentar lebih lanjut untuk saat ini.