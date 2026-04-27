‘Hubungan cinta-benci yang luar biasa’ antara Rayan Cherki dan Pep Guardiola, saat pahlawan legendaris Man City itu menjelaskan mengapa gelandang serang yang ‘nakal’ itu memiliki potensi yang ‘menakutkan’

Saat berbincang bersama MrQ, Dickov mengatakan kepada GOAL ketika ditanya tentang Cherki dan kebebasan berekspresi yang harus diberikan kepada talenta-talenta semacam itu: “Secara umum, terlepas dari semua yang orang katakan, saya rasa ada hubungan cinta-benci yang luar biasa antara Pep dan Cherki.

“Saya pikir Pep benar-benar menyukainya, tapi di saat yang sama dia juga membuatnya gila, karena dia memang sangat hebat dalam apa yang dilakukannya. Dan dia begitu berani sehingga Pep tidak bisa tidak menyukainya, sekaligus menyadari bahwa dia adalah pemain yang bisa mengubah jalannya pertandingan.

“Menurut saya, hal yang paling disukai Pep darinya bukanlah kemampuannya. Saya pikir itu adalah satu-satunya keraguan terhadap Rayan Cherki — jika Anda berbicara dengan orang-orang di Ligue 1 atau jurnalis Prancis, itu adalah etos kerjanya dan mungkin sikapnya. Dia bekerja sekeras siapa pun.

“Saya pikir dia tahu bahwa untuk sekadar memiliki peluang masuk ke tim Manchester City di bawah Pep Guardiola, yang terpenting dia harus bekerja keras. Saya pikir itulah yang paling disukai Pep darinya.

“Dia bergaya Maverick, dia selalu akan membuat Pep frustrasi, karena Pep menginginkan kontrol. Saya pikir terkadang Rayan Cherki, Anda tidak tahu apa itu kontrol karena Anda tidak tahu apa yang akan dia lakukan selanjutnya, tapi unsur kejutan yang dia miliki dan kualitasnya untuk memenangkan pertandingan besar, sungguh luar biasa.

“Tapi di pertandingan besar juga, tidak apa-apa mengalahkan tiga atau empat pemain saat melawan tim yang lebih lemah atau dalam pertandingan yang tidak terlalu penting, tapi melakukannya di panggung besar dengan kualitas yang dimilikinya sungguh fantastis. Lalu lihat usianya, dia baru 22 tahun. Di mana dia sekarang, dengan level permainannya, dan ke mana dia bisa mencapai, sungguh menakutkan.”