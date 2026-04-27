‘Hubungan cinta-benci yang luar biasa’ antara Rayan Cherki dan Pep Guardiola, saat pahlawan legendaris Man City itu menjelaskan mengapa gelandang serang yang ‘nakal’ itu memiliki potensi yang ‘menakutkan’
Berapa biaya transfer Cherki bagi Man City?
Hal itu tampaknya akan terus berlanjut di kubu biru Manchester, dengan penandatanganan kontrak lima tahun hingga 2030 saat ia menyelesaikan transfer senilai £34 juta ($46 juta) dari Lyon. Kesepakatan tersebut tampaknya akan menjadi penawaran yang sangat menguntungkan.
Meskipun pernah bekerja sama dengan pemain seperti Lionel Messi dan Franck Ribery di masa lalu, Guardiola terkenal dengan pendekatannya yang agak kaku dalam perencanaan taktis. Para pemain di bawah asuhannya diharapkan melakukan tugas mereka demi kebaikan tim.
Cherki tidak sesuai dengan pola tersebut, sebagai pemain nomor 10 yang lincah yang suka berkeliaran di lapangan dan masuk serta keluar dari permainan sesuai keinginannya. Ia memiliki karakter yang mirip dengan bintang-bintang Brasil seperti Ronaldinho dan Neymar - dengan pemain berusia 22 tahun ini yang bersemangat untuk menghibur penonton dengan trik-triknya yang ditampilkan secara berkala.
Permainan menendang bola di udara di Wembley memicu perdebatan yang seru
Perdebatan sengit pun memanas setelah ia asyik melakukan trik menggiring bola secara spontan selama final Carabao Cup, saat City mengalahkan Arsenal dalam perebutan trofi besar pertama musim 2025-26, namun banyak pihak yang membela tindakannya sambil memuji faktor X yang dimilikinya.
Mantan striker Cityzens, Dickov, termasuk di antara mereka yang menikmati menyaksikan aksi pemain Prancis yang misterius itu. Ia percaya bahwa Guardiola berada di kubu yang sama, meskipun rencananya terkadang bisa sedikit kabur.
Mengapa Guardiola dan Cherki memiliki hubungan cinta-benci
Saat berbincang bersama MrQ, Dickov mengatakan kepada GOAL ketika ditanya tentang Cherki dan kebebasan berekspresi yang harus diberikan kepada talenta-talenta semacam itu: “Secara umum, terlepas dari semua yang orang katakan, saya rasa ada hubungan cinta-benci yang luar biasa antara Pep dan Cherki.
“Saya pikir Pep benar-benar menyukainya, tapi di saat yang sama dia juga membuatnya gila, karena dia memang sangat hebat dalam apa yang dilakukannya. Dan dia begitu berani sehingga Pep tidak bisa tidak menyukainya, sekaligus menyadari bahwa dia adalah pemain yang bisa mengubah jalannya pertandingan.
“Menurut saya, hal yang paling disukai Pep darinya bukanlah kemampuannya. Saya pikir itu adalah satu-satunya keraguan terhadap Rayan Cherki — jika Anda berbicara dengan orang-orang di Ligue 1 atau jurnalis Prancis, itu adalah etos kerjanya dan mungkin sikapnya. Dia bekerja sekeras siapa pun.
“Saya pikir dia tahu bahwa untuk sekadar memiliki peluang masuk ke tim Manchester City di bawah Pep Guardiola, yang terpenting dia harus bekerja keras. Saya pikir itulah yang paling disukai Pep darinya.
“Dia bergaya Maverick, dia selalu akan membuat Pep frustrasi, karena Pep menginginkan kontrol. Saya pikir terkadang Rayan Cherki, Anda tidak tahu apa itu kontrol karena Anda tidak tahu apa yang akan dia lakukan selanjutnya, tapi unsur kejutan yang dia miliki dan kualitasnya untuk memenangkan pertandingan besar, sungguh luar biasa.
“Tapi di pertandingan besar juga, tidak apa-apa mengalahkan tiga atau empat pemain saat melawan tim yang lebih lemah atau dalam pertandingan yang tidak terlalu penting, tapi melakukannya di panggung besar dengan kualitas yang dimilikinya sungguh fantastis. Lalu lihat usianya, dia baru 22 tahun. Di mana dia sekarang, dengan level permainannya, dan ke mana dia bisa mencapai, sungguh menakutkan.”
Bisakah Cherki membantu Man City meraih treble domestik?
Cherki telah mencetak 10 gol dan 13 assist untuk City musim ini, yang merupakan catatan yang mengesankan dalam musim debutnya di sepak bola Inggris. Ada harapan akan pencapaian yang lebih besar lagi dari pemain yang berpotensi tampil di putaran final Piala Dunia 2026 musim panas ini.
Rencananya adalah memasuki perburuan trofi global tersebut dengan beberapa medali juara yang sudah aman di tangan, di mana City—sebagai juara Carabao Cup—akan bertanding di final Piala FA dan bersaing dengan Arsenal untuk gelar juara Liga Premier, sambil memfokuskan upaya mereka pada treble domestik.