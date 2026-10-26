Masalah Manchester United kian bertambah. Belum cukup hasil buruk yang mereka raih, dengan lima kekalahan dan tiga hasil imbang dalam delapan pertandingan terakhir di Premier League, Liga Champions, dan Piala FA, serta posisi pelatih Micheal Carrick yang semakin terancam, kini mencuat pula kasus Bruno Fernandes yang menghebohkan. Sang kapten hanya menyaksikan dari bangku cadangan kekalahan timnya dari Bournemouth di Old Trafford pada akhir pekan, setelah melontarkan kritik menyusul penampilan memalukan melawan Como.
Hubungan Bruno Fernandes dengan Manchester United retak, ia bisa memaksakan kepergiannya: AC Milan memantau, Amorim berharap
PERTENGKARAN DENGAN CARRICK
Berikut kata-kata mantan pemain Novara dan Udinese: "Di klub ini, orang terlalu terpaku pada apa yang telah dilakukan, tetapi kami bukan mereka dan harus menatap masa depan." Carrick menanggapi: "Saya tidak setuju, kami masih jauh dari level itu, tetapi tahun lalu United membuktikan bahwa mereka masih bisa menjadi tim besar."
Keretakan Hubungan dengan Klub
Nama Bruno Fernandes menjadi wacana yang mencuat di Inggris pada musim panas, tetapi biaya untuk mendatangkan pemain asal Portugal itu masih tinggi: dalam kontraknya terdapat klausul bagi klub asing senilai hampir 65 juta euro dan United, sekalipun gagal mencapai kesepakatan perpanjangan kontrak, memiliki opsi untuk memperpanjangnya selama satu musim lagi. Namun, keretakan hubungan dengan klub bisa membuat sang pemain memutuskan untuk memaksakan kepindahannya pada Januari.
Pendekatan AC Milan dan Amorim
Selain potensi biaya transfer, perlu pula memperhitungkan gaji pemain asal Portugal itu yang sangat tinggi: 10,2 juta euro bersih per musim, angka yang di luar jangkauan AC Milan. Pemain tersebut dan AC Milan sama-sama perlu berupaya menemukan titik temu. Yang jelas, sebagai gelandang serang dengan kualitas yang tak diragukan, ia bisa bermain lebih dalam untuk membangun serangan maupun di sepertiga akhir lapangan untuk menciptakan peluang bagi rekan-rekannya dan dirinya sendiri. Ia bisa bermain sangat dekat dengan gawang dalam formasi 3-4-2-1 Rúben Amorim.
KONTRAK YANG SEGERA BERAKHIR
Kontraknya dengan klub akan berakhir pada 30 Juni 2027, sementara negosiasi perpanjangannya sudah lama menemui jalan buntu. Klub tampaknya berniat mengaktifkan opsi perpanjangan kontrak sepihak selama satu tahun hanya agar tidak kehilangannya secara gratis dan bisa mendapat pemasukan dari kepergiannya. Pada musim panas lalu, Bruno Fernandes sempat nyaris dijual, tetapi akhirnya memutuskan bertahan dan menolak tawaran-tawaran menggiurkan dari Arab Saudi.
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