Hubungan Bruno Fernandes dengan Manchester United retak, ia bisa memaksakan kepergiannya: AC Milan memantau, Amorim berharap

Selain potensi biaya transfer, perlu pula memperhitungkan gaji pemain asal Portugal itu yang sangat tinggi: 10,2 juta euro bersih per musim, angka yang di luar jangkauan AC Milan. Pemain tersebut dan AC Milan sama-sama perlu berupaya menemukan titik temu. Yang jelas, sebagai gelandang serang dengan kualitas yang tak diragukan, ia bisa bermain lebih dalam untuk membangun serangan maupun di sepertiga akhir lapangan untuk menciptakan peluang bagi rekan-rekannya dan dirinya sendiri. Ia bisa bermain sangat dekat dengan gawang dalam formasi 3-4-2-1 Rúben Amorim.























