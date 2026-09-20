Mantan pemain internasional Inggris Andros Townsend secara ajaib lolos dari cedera serius setelah insiden mengerikan dengan sebuah peralatan lapangan di Thailand. Winger berusia 35 tahun itu terlindas alat penggilas lapangan yang berat di Stadion Tinsulanon menjelang laga PT Prachuap melawan Pattani FC.

Tabrakan tak biasa itu terjadi saat skuad PT Prachuap menjalani persiapan prapertandingan di lapangan.

Townsend mencoba melakukan backheel di udara di dekat garis tepi sebelum dihantam langsung oleh alat penggilas yang bergerak, sehingga mengalami cedera pada pinggul dan pahanya.