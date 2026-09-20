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Alvino Hanafi
Diterjemahkan oleh

Horor setengah badan! Mantan winger England Andros Townsend TERLINDAS alat penggilas lapangan dalam kecelakaan aneh yang mengejutkan jelang pertandingan

Thai League
A. Townsend
Prachuap FC

Mantan winger Inggris Andros Townsend secara ajaib terhindar dari cedera serius setelah terlindas alat penggilas lapangan sebelum pertandingan PT Prachuap di Thailand. Meski mengalami cedera pinggul dan paha dalam insiden mengerikan itu, pemain berusia 35 tahun tersebut secara luar biasa masuk dari bangku cadangan pada masa injury time.

  • Mantan winger Inggris terlibat dalam kecelakaan aneh dengan mesin penggilas lapangan

    Mantan pemain internasional Inggris Andros Townsend secara ajaib lolos dari cedera serius setelah insiden mengerikan dengan sebuah peralatan lapangan di Thailand. Winger berusia 35 tahun itu terlindas alat penggilas lapangan yang berat di Stadion Tinsulanon menjelang laga PT Prachuap melawan Pattani FC.

    Tabrakan tak biasa itu terjadi saat skuad PT Prachuap menjalani persiapan prapertandingan di lapangan.

    Townsend mencoba melakukan backheel di udara di dekat garis tepi sebelum dihantam langsung oleh alat penggilas yang bergerak, sehingga mengalami cedera pada pinggul dan pahanya.

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  • imago-sport-1003156384.jpgSebastian Frej

    Rekan setim bereaksi ngeri saat Townsend terjebak di bawah roller

    Rekaman yang beredar di media sosial memperlihatkan mesin perata lapangan yang dikendarai melaju melintasi permukaan lapangan sebelum menabrak mantan bintang Premier League tersebut. Townsend pun terjebak di bawah alat penggilas berat itu saat kepanikan menyebar di seluruh stadion.

    Beberapa rekan setim berpaling karena takut dan syok, sementara yang lain bergegas membantu winger yang terjebak itu.

    Terlepas dari mengerikannya kecelakaan tersebut, staf medis langsung memeriksa sang pemain untuk menilai sejauh mana dampak benturan itu.


  • Kebangkitan dramatis di akhir laga menutup pelarian ajaib dari jurang kekalahan

    Dalam perkembangan yang luar biasa, Townsend terhindar dari cedera yang dapat mengakhiri kariernya dan berhasil kembali bergabung dengan rekan-rekan setimnya di bangku cadangan. Saat PT Prachuap unggul 3-0 berkat gol dari Saharat Kanyaroj, Taoua Ferreira, dan Edgar Mendez, winger itu masuk ke lapangan pada masa injury time.

    Mantan pemain internasional England dengan 13 caps itu bergabung dengan PT Prachuap setelah sempat membela Kanchanaburi Power dan klub Turki, Antalyaspor.

    Kariernya mencakup periode yang berkesan di Premier League bersama Tottenham Hotspur, Newcastle United, Crystal Palace, Everton, dan Luton Town.


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  • imago-sport-19436095.jpgInsidefoto

    Prachuap melangkah maju setelah insiden aneh pada hari pertandingan

    PT Prachuap mengamankan tiga poin di Thai League 1 meski ada kekacauan mengkhawatirkan sebelum pertandingan yang melibatkan rekrutan andalan mereka. Townsend diperkirakan akan menjalani evaluasi fisik lebih lanjut terkait cedera pinggul dan pahanya dalam beberapa hari ke depan.

    Klub itu akan berupaya memastikan winger bintangnya pulih sepenuhnya sebelum laga liga berikutnya.

    Sementara itu, video insiden ganjil tersebut terus menarik perhatian luas dari komunitas sepakbola global.