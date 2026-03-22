Hojlund menanggapi Yerry Mina: “Dia tidak bermain sepak bola, wasit membiarkannya melakukan apa saja.” Mulai dari mencubit puting hingga insiden-insiden sebelumnya, apa yang sebenarnya terjadi

Melalui media sosial, Rasmus Hojlund melancarkan serangan terhadap Yerry Mina. Penyerang Napoli itu menuduh bek Cagliari tersebut bertindak tidak sportif setelah pertandingan terakhir antara kedua tim, yang dimenangkan oleh Napoli saat bertandang. Ini bukanlah kali pertama kontroversi semacam ini muncul terhadap pemain Kolombia tersebut, yang memang sudah sering melakukan tindakan yang berada di ambang batas kelayakan di lapangan.





“Yerry Mina tidak bermain sepak bola. Wasit terus membiarkannya melakukan apa saja. Ini bukan pertama kalinya hal seperti ini terjadi.” Demikian tuduhan pemain asal Denmark tersebut dalam balasan terhadap sebuah postingan di Instagram.