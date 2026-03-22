Cagliari Calcio v SSC Napoli - Serie A
Hojlund menanggapi Yerry Mina: “Dia tidak bermain sepak bola, wasit membiarkannya melakukan apa saja.” Mulai dari mencubit puting hingga insiden-insiden sebelumnya, apa yang sebenarnya terjadi

Perselisihan di media sosial antara penyerang Napoli dan bek Cagliari: alasannya.

Melalui media sosial, Rasmus Hojlund melancarkan serangan terhadap Yerry Mina. Penyerang Napoli itu menuduh bek Cagliari tersebut bertindak tidak sportif setelah pertandingan terakhir antara kedua tim, yang dimenangkan oleh Napoli saat bertandang. Ini bukanlah kali pertama kontroversi semacam ini muncul terhadap pemain Kolombia tersebut, yang memang sudah sering melakukan tindakan yang berada di ambang batas kelayakan di lapangan.


“Yerry Mina tidak bermain sepak bola. Wasit terus membiarkannya melakukan apa saja. Ini bukan pertama kalinya hal seperti ini terjadi.” Demikian tuduhan pemain asal Denmark tersebut dalam balasan terhadap sebuah postingan di Instagram.

  • Sebagai pelengkap keluhan tersebut, terdapat beberapa foto yang mengabadikan momen spesifik dalam pertandingan antara Cagliari dan Napoli, sekitar menit ke-78, ketika bek tangguh tim Sardinia itu melakukan tindakan yang patut dikecam. Saat mencoba melepaskan diri dari penjagaan lawan, mantan pemain Atalanta dan Manchester United ini dihentikan dengan dijepit putingnya, sebuah insiden yang pernah terjadi sebelumnya – selalu melibatkan Mina – dan luput dari perhatian wasit serta VAR. Hojlund langsung mencoba memperjuangkan haknya dan bahkan mengangkat bajunya untuk menunjukkan kepada wasit Mariani apa yang dialaminya, namun wasit tersebut menyuruhnya untuk melanjutkan permainan.


    Seperti yang telah disebutkan, pemain Cagliari berusia 31 tahun ini telah berkali-kali dituduh melakukan perilaku semacam itu. Ia telah menjadi pelaku berbagai macam tindakan tidak pantas dan kontak terlarang: mulai dari dorongan hingga sikutan, dari tendangan hingga ejekan kasar terhadap berbagai penyerang Serie A. Setelah Osimhen, Morata, dan Durosinmi, kini daftar tersebut semakin panjang dan mencakup juga Hojlund.

