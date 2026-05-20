"Hoeneß tidak memerlukan izin dari Rettig": Babak baru dalam pertukaran serangan antara FC Bayern dan DFB

Hoeneß telah beberapa kali mengkritik Nagelsmann dalam beberapa pekan terakhir — antara lain karena rotasi pemain yang dianggap berlebihan dan pembagian peran yang tidak jelas. Selain itu, bos FC Bayern itu menuduh mantan pelatih klubnya (2021 hingga 2023) itu "mudah tersinggung" dan egois.

"Jika Jerman berhasil menjadi sebuah tim, meskipun pelatihnya tidak berhasil memainkan susunan pemain yang sama dua kali berturut-turut - maka kita punya peluang. Pelatih tim nasional kita percaya bahwa dia yang akan memenangkan pertandingan. Tidak, timlah yang akan memenangkan pertandingan," kata Hoeneß kepada Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

Tak lama setelah itu, ia menambahkan dalam wawancara dengan DAZN: "Siapa penyerang tengah kita? Siapa yang jadi kiper? Siapa bek kanan, siapa bek kiri? Jika terus begini, akan terjadi bahwa kita akan menurunkan tim ke lapangan pada pertandingan pertama Piala Dunia yang belum pernah bermain bersama sebelumnya. Dan itu tidak bisa."