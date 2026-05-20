"Uli Hoeneß tidak perlu izin dari Andreas Rettig jika ingin menyampaikan pendapatnya," kata Hainer dalam sebuah wawancara dengan Sport Bild. "Pada dasarnya, sebagai penggemar, kita semua berharap tim nasional Jerman meraih prestasi yang gemilang."
"Hoeneß tidak memerlukan izin dari Rettig": Babak baru dalam pertukaran serangan antara FC Bayern dan DFB
Hoeneß telah beberapa kali mengkritik Nagelsmann dalam beberapa pekan terakhir — antara lain karena rotasi pemain yang dianggap berlebihan dan pembagian peran yang tidak jelas. Selain itu, bos FC Bayern itu menuduh mantan pelatih klubnya (2021 hingga 2023) itu "mudah tersinggung" dan egois.
"Jika Jerman berhasil menjadi sebuah tim, meskipun pelatihnya tidak berhasil memainkan susunan pemain yang sama dua kali berturut-turut - maka kita punya peluang. Pelatih tim nasional kita percaya bahwa dia yang akan memenangkan pertandingan. Tidak, timlah yang akan memenangkan pertandingan," kata Hoeneß kepada Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.
Tak lama setelah itu, ia menambahkan dalam wawancara dengan DAZN: "Siapa penyerang tengah kita? Siapa yang jadi kiper? Siapa bek kanan, siapa bek kiri? Jika terus begini, akan terjadi bahwa kita akan menurunkan tim ke lapangan pada pertandingan pertama Piala Dunia yang belum pernah bermain bersama sebelumnya. Dan itu tidak bisa."
Andreas Rettig: "Saya tidak tahu apa yang mendorongnya untuk melakukan hal itu sekarang"
Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif DFB Andreas Rettig membalas dalam sebuah acara yang diselenggarakan oleh klub asal Nagelsmann, "Düsseldorfer Jonges": "Saya tidak ingat ada orang dari DFB yang meminta Tuan Hoeneß untuk memberikan penilaian sementara terhadap Tuan Nagelsmann. Saya juga tidak tahu apa yang mendasari tindakannya saat ini."
Dunia sepak bola Jerman saat ini menanti dengan penuh antisipasi pengumuman skuad Nagelsmann untuk Piala Dunia mendatang di Amerika Utara. Dalam beberapa hari terakhir, sejumlah nama telah bocor, dan skuad final dijadwalkan diumumkan pada Kamis pukul 13.00. Jerman akan menghadapi Curacao pada pertandingan pembuka pada 14 Juni, kemudian akan berhadapan dengan Pantai Gading dan Ekuador di fase grup.