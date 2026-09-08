Pressefoto Baumann
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Hoeness kecam para pengkritik Undav! Bos Stuttgart dengan tegas membela kaptennya jelang laga pembuka Liga Champions
Hoeness mati-matian membela kapten Undav
Pelatih kepala VfB Stuttgart Sebastian Hoeness melontarkan pembelaan penuh semangat terhadap kapten Deniz Undav menjelang laga pembuka Liga Champions melawan Viking Stavanger. Undav mendapat sorotan media setelah tampil kurang menonjol dalam laga-laga pembuka Bundesliga Stuttgart melawan Bayern Munich dan 1. FC Koln.
Hoeness dengan cepat menepis pemberitaan negatif tersebut, dengan menekankan peran krusial Undav dalam membantu klub mencapai kompetisi elite Eropa itu.
"Deniz Undav adalah alasan besar mengapa kami bermain di Liga Champions," tegas Hoeness. "Semua orang perlu memahami itu."
- Getty Images Sport
Manajer mengecam pemberitaan media yang 'katastrofik'
Berbicara kepada para wartawan jelang pertandingan tengah pekan di MHPArena, Hoeness menolak klaim bahwa striker tim nasional Jerman itu tampil di bawah performa. Meski mengakui Undav mungkin belum mencapai performa puncaknya, sang pelatih menegaskan bahwa kontribusi keseluruhannya tetap sangat vital.
Hoeness menyoroti kepemimpinan Undav dan pemahaman taktisnya yang mendalam sebagai aset penting bagi skuad.
"Permainannya tidak seburuk yang digambarkan sejumlah laporan," kata Hoeness. "Dia adalah kapten kami dan sosok yang memahami serta membaca permainan dengan sangat luar biasa. Dia selalu berharga bagi kami."
Undav tetap berlatih meski mengalami masalah Achilles
Undav belakangan ini menangani masalah tendon Achilles, tetapi Hoeness mengonfirmasi bahwa penyerang itu berlatih tanpa kendala menjelang Matchday 1. Sang kapten melewati kemenangan Stuttgart 4-1 atas 1. FC Koln tanpa cedera, bersama seluruh anggota skuad lainnya.
Sementara Luca Jaquez dan Nikolas Nartey semakin dekat untuk kembali berlatih penuh, Dennis Seimen, Dan-Axel Zagadou, Tiago Tomas, dan Justin Diehl masih menepi.
Stuttgart akan menghadapi Viking FK yang sepenuhnya bugar untuk bertanding, dengan tim itu sudah menjalani 19 pertandingan di musim domestik mereka.
- Pressefoto Baumann
Ambisi tinggi untuk kampanye Eropa
Dengan Undav yang bugar dan memimpin tim, Hoeness menyampaikan ekspektasi tinggi untuk kembalinya Stuttgart ke pentas Eropa. Sang pelatih menyebut laga pembuka kandang itu sebagai momen yang fantastis bagi para suporter di Cannstatt.
Hoeness meminta timnya untuk menjaga tempo tetap tinggi melawan lawan mereka dari Norwegia agar bisa mengendalikan jalannya pertandingan.
Stuttgart menargetkan kesan awal yang kuat di fase liga sebelum kembali menjalani tugas domestik.
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