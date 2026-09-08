Pelatih kepala VfB Stuttgart Sebastian Hoeness melontarkan pembelaan penuh semangat terhadap kapten Deniz Undav menjelang laga pembuka Liga Champions melawan Viking Stavanger. Undav mendapat sorotan media setelah tampil kurang menonjol dalam laga-laga pembuka Bundesliga Stuttgart melawan Bayern Munich dan 1. FC Koln.

Hoeness dengan cepat menepis pemberitaan negatif tersebut, dengan menekankan peran krusial Undav dalam membantu klub mencapai kompetisi elite Eropa itu.

"Deniz Undav adalah alasan besar mengapa kami bermain di Liga Champions," tegas Hoeness. "Semua orang perlu memahami itu."