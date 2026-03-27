"Hobi para psikolog yang tidak sedang bertugas!" Julian Nagelsmann membela keputusan pergantian pemain yang mengejutkan

Berbeda dengan kasus Woltemade dan Newcastle, saat ini di VfB Stuttgart, apa pun yang disentuh Undav dengan bagian tubuhnya seolah-olah secara otomatis berubah menjadi emas. Pemain berusia 29 tahun ini sudah menjalani musim terbaik dalam kariernya dan saat ini telah mencetak 23 gol serta 13 assist dalam 38 pertandingan resmi.
Namun, setelah wawancara Nagelsmann yang banyak dibicarakan di majalah kicker pada awal Maret, muncul spekulasi bahwa Undav mungkin tidak akan memainkan peran dalam rencana Piala Dunia di bawah pelatih tim nasional.
Spekulasi ini semakin diperkuat oleh wawancara Undav tak lama setelahnya, saat ia mengatakan bahwa Nagelsmann saat ini tidak perlu menghubunginya. Pelatih timnas langsung membantah rumor tentang kemungkinan hubungan yang tegang dengan Undav seputar penunjukan skuad. Ia menegaskan bahwa "semuanya baik-baik saja".
Hubungan tersebut mungkin akan menjadi lebih baik lagi jika Nagelsmann memberikan Undav kesempatan yang pantas untuk membuktikan dirinya lebih lanjut dalam pertandingan tim nasional melawan Ghana pada Selasa mendatang. Namun, Nagelsmann tidak mau menjanjikan apakah bintang VfB tersebut bahkan bisa masuk dalam starting eleven.
"Kami belum memutuskan hal itu. Kami harus melihat bagaimana kondisi semua pemain setelah pertandingan ini, apakah mereka semua dalam keadaan sehat," kata Nagelsmann dengan nada mengelak.