"Hobi para psikolog yang tidak sedang bertugas!" Julian Nagelsmann membela keputusan pergantian pemain yang mengejutkan

Mengapa ia memasukkan Woltemade dan bukan Undav—yang saat ini sedang dalam performa terbaiknya—pada menit ke-63 untuk menggantikan Kai Havertz? Nah: Pertama, pertandingan itu disebutnya sebagai "pertandingan yang sangat intens", di mana Undav tidak selalu bisa menunjukkan "banyak sekali kelebihannya, terutama saat ia sendiri sering menguasai bola".

Kedua, dan ini tampaknya menjadi poin yang jauh lebih menentukan, Nagelsmann jelas ingin memulihkan kepercayaan diri sang pemain yang sedang goyah dengan memberinya sedikit waktu bermain di timnas Jerman.

Woltemade sedang mengalami fase sulit di Newcastle United setelah awal yang gemilang dengan empat gol dari lima pertandingan liga pertama; ia sering harus bermain lebih dalam dan tidak bisa menjalankan peran andalannya sebagai penyerang tengah. Hal ini sudah dikritik Nagelsmann dalam konferensi pers, dan ia tak bisa menahan diri untuk melontarkan sindiran kepada rekan sesama pelatih, Eddie Howe.

"Saya bisa menjamin bahwa dia tidak akan berada sejauh 80 meter dari gawang saat bersama kami," kata Nagelsmann, dan pada Jumat malam ia juga menyoroti rasio gol Woltemade yang tinggi saat membela tim nasional (4 gol dalam 9 pertandingan).