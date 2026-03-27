Nagelsmann
"Hobi para psikolog yang tidak sedang bertugas!" Julian Nagelsmann membela keputusan pergantian pemain yang mengejutkan

Switzerland vs Germany
Alih-alih Deniz Undav yang sedang dalam performa terbaiknya, Nick Woltemade mendapat kesempatan lagi untuk unjuk gigi saat melawan Swiss. Bagi pelatih tim nasional, ini adalah keputusan yang didasari oleh insting dan pertimbangan psikologis.

Julian Nagelsmann dengan tegas membela keputusannya yang terkesan agak mengejutkan, yaitu memasukkan Nick Woltemade yang sedang dalam performa buruk menggantikan Deniz Undav dalam kemenangan dramatis 4-3 tim nasional Jerman, dalam wawancara di RTL.

  • Mengapa ia memasukkan Woltemade dan bukan Undav—yang saat ini sedang dalam performa terbaiknya—pada menit ke-63 untuk menggantikan Kai Havertz? Nah: Pertama, pertandingan itu disebutnya sebagai "pertandingan yang sangat intens", di mana Undav tidak selalu bisa menunjukkan "banyak sekali kelebihannya, terutama saat ia sendiri sering menguasai bola". 

    Kedua, dan ini tampaknya menjadi poin yang jauh lebih menentukan, Nagelsmann jelas ingin memulihkan kepercayaan diri sang pemain yang sedang goyah dengan memberinya sedikit waktu bermain di timnas Jerman.

    Woltemade sedang mengalami fase sulit di Newcastle United setelah awal yang gemilang dengan empat gol dari lima pertandingan liga pertama; ia sering harus bermain lebih dalam dan tidak bisa menjalankan peran andalannya sebagai penyerang tengah. Hal ini sudah dikritik Nagelsmann dalam konferensi pers, dan ia tak bisa menahan diri untuk melontarkan sindiran kepada rekan sesama pelatih, Eddie Howe. 

    "Saya bisa menjamin bahwa dia tidak akan berada sejauh 80 meter dari gawang saat bersama kami," kata Nagelsmann, dan pada Jumat malam ia juga menyoroti rasio gol Woltemade yang tinggi saat membela tim nasional (4 gol dalam 9 pertandingan).

    Undav atau Woltemade? Serangan Nagelsmann terhadap para psikolog yang akan mengatakan "hal sebaliknya"

    "Nick memiliki rekor yang luar biasa bersama kami, sementara di Newcastle situasinya sedang tidak mudah baginya. Sekarang saya dihadapkan pada pilihan: apakah terus memberikan kepercayaan diri kepada seorang penyerang top yang sedang dalam performa terbaiknya, atau justru mengorbankan penyerang top lain yang saat ini performanya sedang tidak begitu bagus? Kita bisa tanya beberapa psikolog apa pendapat mereka," kata Nagelsmann membela keputusannya, lalu langsung menyindir para psikolog itu. Mereka "mungkin akan mengatakan hal yang berlawanan dengan saya": "Itu kan hobi para psikolog yang tidak menjabat, mereka suka selalu mengatakan hal yang berlawanan dengan semua pelatih."

    Menjelang Piala Dunia musim panas nanti, Nagelsmann juga menegaskan betapa pentingnya peran pemain bertubuh jangkung setinggi 1,98 meter dan terampil secara teknis ini. "Menurut saya, Nick Woltemade sebaiknya kembali ke jalurnya bersama kami. Di Newcastle, segalanya tidak berjalan lancar dan Deniz sedang dalam performa terbaiknya. Apakah dia bermain hari ini atau tidak, hal itu tidak akan mengubah kepercayaan dirinya untuk minggu ini."

    Undav dalam performa terbaiknya di VfB Stuttgart — tapi tak punya peluang di timnas Jerman?

    Berbeda dengan kasus Woltemade dan Newcastle, saat ini di VfB Stuttgart, apa pun yang disentuh Undav dengan bagian tubuhnya seolah-olah secara otomatis berubah menjadi emas. Pemain berusia 29 tahun ini sudah menjalani musim terbaik dalam kariernya dan saat ini telah mencetak 23 gol serta 13 assist dalam 38 pertandingan resmi. 

    Namun, setelah wawancara Nagelsmann yang banyak dibicarakan di majalah kicker pada awal Maret, muncul spekulasi bahwa Undav mungkin tidak akan memainkan peran dalam rencana Piala Dunia di bawah pelatih tim nasional. 

    Spekulasi ini semakin diperkuat oleh wawancara Undav tak lama setelahnya, saat ia mengatakan bahwa Nagelsmann saat ini tidak perlu menghubunginya. Pelatih timnas langsung membantah rumor tentang kemungkinan hubungan yang tegang dengan Undav seputar penunjukan skuad. Ia menegaskan bahwa "semuanya baik-baik saja". 

    Hubungan tersebut mungkin akan menjadi lebih baik lagi jika Nagelsmann memberikan Undav kesempatan yang pantas untuk membuktikan dirinya lebih lanjut dalam pertandingan tim nasional melawan Ghana pada Selasa mendatang. Namun, Nagelsmann tidak mau menjanjikan apakah bintang VfB tersebut bahkan bisa masuk dalam starting eleven. 

    "Kami belum memutuskan hal itu. Kami harus melihat bagaimana kondisi semua pemain setelah pertandingan ini, apakah mereka semua dalam keadaan sehat," kata Nagelsmann dengan nada mengelak. 

  • Deniz Undav dan Nick Woltemade: Data performa dan statistik

    PemainPertandinganGolAssist
    Nick Woltemade48115
    Deniz Undav382313
