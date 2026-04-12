Pelatih Portugal Carlos Queiroz semakin dekat untuk mencetak rekor bersejarah di Piala Dunia, jika ia memimpin tim nasional Ghana pada edisi berikutnya yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Queiroz saat ini tidak terikat kontrak dengan tim nasional mana pun, setelah pemutusan kontraknya secara mutual dengan Federasi Sepak Bola Oman pada Maret lalu.

Namun, pelatih Portugal itu telah masuk dalam negosiasi dengan Federasi Sepak Bola Ghana untuk menangani "Black Stars" di Piala Dunia, sebagai pengganti Otto Addo yang diberhentikan karena hasil buruk.

Meski demikian, Queiroz bukan satu-satunya kandidat untuk posisi ini, karena ia bersaing dengan dua rekan senegaranya, Fernando Santos dan Paulo Bento.

Agen Queiroz, Tadio Martins, mengatakan dalam pernyataan kepada Kooora pada Jumat lalu: "Tidak ada komunikasi dari federasi Ghana selama periode terakhir, tetapi hari ini kami menerima panggilan resmi pertama. Kami akan melihat apakah proyek ini cocok untuk kami."

Nama pelatih baru tim nasional Ghana dijadwalkan akan diumumkan besok, Senin, sebagaimana sebelumnya dinyatakan oleh Menteri Olahraga Ghana, Kofi Adams.