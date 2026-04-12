هل يحقق كيروش رقمًا تاريخيًا في كأس العالم من بوابة غانا؟

Pelatih Portugal adalah wajah yang familiar di Piala Dunia.. apakah ia akan memimpin mimpi Bintang Hitam?

Pelatih Portugal Carlos Queiroz semakin dekat untuk mencetak rekor bersejarah di Piala Dunia, jika ia memimpin tim nasional Ghana pada edisi berikutnya yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Queiroz saat ini tidak terikat kontrak dengan tim nasional mana pun, setelah pemutusan kontraknya secara mutual dengan Federasi Sepak Bola Oman pada Maret lalu.

Namun, pelatih Portugal itu telah masuk dalam negosiasi dengan Federasi Sepak Bola Ghana untuk menangani "Black Stars" di Piala Dunia, sebagai pengganti Otto Addo yang diberhentikan karena hasil buruk.

Meski demikian, Queiroz bukan satu-satunya kandidat untuk posisi ini, karena ia bersaing dengan dua rekan senegaranya, Fernando Santos dan Paulo Bento.

Agen Queiroz, Tadio Martins, mengatakan dalam pernyataan kepada Kooora pada Jumat lalu: "Tidak ada komunikasi dari federasi Ghana selama periode terakhir, tetapi hari ini kami menerima panggilan resmi pertama. Kami akan melihat apakah proyek ini cocok untuk kami."

Nama pelatih baru tim nasional Ghana dijadwalkan akan diumumkan besok, Senin, sebagaimana sebelumnya dinyatakan oleh Menteri Olahraga Ghana, Kofi Adams.

  • 5 postingan berturut-turut?

    Jika Queiroz mengambil alih kepemimpinan tim nasional Ghana di Piala Dunia 2026, ia akan menjadi pelatih kedua dalam sejarah yang berpartisipasi dalam 5 edisi Piala Dunia secara beruntun.

    Queiroz, yang berusia 73 tahun, merupakan sosok yang familiar di Piala Dunia karena ia tampil dalam 4 edisi terakhir, yakni tahun 2010, 2014, 2018, dan 2022.

    Queiroz menangani timnas negaranya Portugal pada 2010, sementara pada tiga edisi lainnya ia bersama Iran.

    Setelah memimpin mimpi dua tim dari Eropa dan Asia di Piala Dunia, Queiroz akan memasuki edisi berikutnya dengan “baju” Afrika, jika negosiasinya dengan timnas Ghana tuntas.

    Dalam empat partisipasi sebelumnya di Piala Dunia, Queiroz menjalani 13 pertandingan di turnamen tersebut; ia menang 3 kali, imbang 4 kali, dan kalah 6 kali.

    Pemilik nomor saat ini

    Satu-satunya pelatih yang berpartisipasi dalam 5 edisi Piala Dunia secara beruntun adalah Bora Milutinović, yang memimpin mimpi 3 tim nasional dari 3 benua.

    Milutinović mengawali partisipasinya di Piala Dunia pada edisi 1986 bersama timnas Meksiko, kemudian menangani Kosta Rika pada 1990, dan Amerika Serikat pada 1994, yang berarti ia menangani dua tim nasional yang bermain sebagai tuan rumah di turnamen tersebut.

    Pelatih asal Serbia itu lalu menanggalkan jubah Amerika, untuk memimpin mimpi timnas Nigeria pada 1998, sebelum menutup partisipasinya dengan menangani China pada 2002.

    Sepanjang kiprahnya di Piala Dunia, Milutinović menjalani 20 pertandingan, menang 8 kali, imbang 3 kali, dan kalah 9 kali.

    Perlu dicatat bahwa pelatih Brasil Carlos Alberto Parreira memegang rekor jumlah partisipasi terbanyak di Piala Dunia dengan 6 kali, namun tidak dalam rangkaian yang beruntun.

    Ia menangani timnas Kuwait pada 1982, lalu memulai rangkaian 3 partisipasi bersama UEA pada 1990, Brasil pada 1994 (menjuarai gelar), dan Arab Saudi pada 1998.

    Ia absen pada edisi 2002, kemudian kembali bersama timnas Brasil dalam masa jabatan baru pada 2006, sebelum menutup partisipasinya dengan menangani Afrika Selatan di kandangnya sendiri pada edisi 2010.

