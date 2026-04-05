Hindari Jose Mourinho! Newcastle disarankan untuk menjauhi ‘The Special One’ saat legenda klub Chris Waddle menjelaskan mengapa para penggemar tidak akan puas dengan hasil ‘1-0 setiap pekan’
Gaya Mourinho sangat tidak cocok untuk Tyneside
Seiring meningkatnya tekanan terhadap Eddie Howe akibat kesulitan Newcastle mempertahankan konsistensi di Liga Premier, rumor pun semakin santer beredar. Direktur Utama David Hopkinson baru-baru ini menolak memberikan jaminan jangka panjang kepada Howe, sehingga memicu spekulasi luas yang mengaitkan mantan manajer Chelsea, Manchester United, dan Tottenham, Mourinho, dengan kembalinya ke sepak bola Inggris.
Namun, Waddle menegaskan bahwa pendekatan pragmatis manajer asal Portugal itu akan bertentangan dengan identitas klub.
“Dengar, saya menghormati Jose,” kata Waddle kepada Fruity King. “Anda tidak bisa tidak menghormati Mourinho atas apa yang telah dia lakukan di dunia sepak bola dan trofi yang dia menangkan. Tapi mari kita jujur, dia mungkin akan mengakuinya sendiri bahwa tim-timnya bukanlah yang paling menghibur. Dia fokus pada hasil dan memang itulah inti dari sepak bola, tapi Newcastle adalah klub yang lebih dari sekadar itu.”
Bayang-bayang Sir Bobby Robson
Mourinho sering kali berbicara dengan penuh kekaguman tentang The Magpies, terutama karena hubungannya yang erat dengan Sir Bobby Robson yang legendaris. Terlepas dari ikatan emosional ini, Waddle berpendapat bahwa penonton di St James' Park menuntut gaya sepak bola "menyerang" yang telah menjadi ciri khas para manajer yang paling mereka cintai.
Dia berkata: “Manajer-manajer yang dikenang di Newcastle United adalah Joe Harvey, Arthur Cox, Bobby Robson, Kevin Keegan, dan kini Eddie Howe karena mereka selalu bermain dengan gaya menyerang. Mereka tidak menyebut manajer-manajer lain, dan mungkin mereka telah melakukan pekerjaan yang sangat baik—jangan salah paham—tetapi mereka tidak banyak menyebut manajer-manajer lain”
Mantan pemain internasional Inggris itu menambahkan: “Mourinho pindah ke Tottenham dan para penggemar Tottenham tidak terlalu menyukai gaya sepak bolanya karena mereka mengharapkan sepak bola yang menghibur dan terbuka. Mereka ingin melihat hiburan. Jika Anda melihat Jose Mourinho, Anda melihat hasilnya, bukan bagaimana dia mendapatkannya. Saya pikir para penggemar Newcastle akan kesulitan menerima Mourinho dan gaya sepak bolanya jika skornya selalu 1-0 setiap pekan.”
Xavi sebagai taruhan yang 'menarik' namun berisiko
Meskipun Mourinho mewakili sisi defensif dalam spektrum tersebut, mantan pelatih Barcelona Xavi juga muncul sebagai kandidat yang cukup menonjol.
Xavi, yang masih berstatus bebas transfer setelah meninggalkan Camp Nou pada 2024, dilaporkan sedang dipantau oleh beberapa klub papan atas, termasuk Chelsea. Waddle mengakui daya tarik yang akan dibawa oleh penunjukan tersebut, namun ia tetap skeptis apakah kredensial kepelatihan sang pelatih asal Spanyol itu dapat diterapkan dalam ketatnya kompetisi Liga Premier.
Ia berkata: “Xavi akan menjadi pilihan yang menarik bagi Newcastle United jika Eddie Howe benar-benar hengkang. Jelas dia adalah pemain hebat. Mengenai kemampuannya sebagai pelatih, tentu saja kita telah melihat sisi baik dan buruknya, tapi dengar, saya rasa ekspektasinya akan sangat tinggi”.
Memenangkan hati penonton di St James' Park
Bagi Waddle, perpindahan dari La Liga atau Liga Profesional Arab Saudi ke wilayah Timur Laut Inggris merupakan rintangan besar yang tak boleh diabaikan. Ia menyarankan agar para pengambil keputusan di Newcastle mencari kandidat yang memiliki pengalaman teruji di kasta tertinggi liga domestik, alih-alih sekadar mengejar nama-nama besar. Jika Howe pada akhirnya diberhentikan dari jabatannya, penggantinya akan langsung dihadapkan pada tantangan untuk membuktikan bahwa mereka memahami budaya unik klub tersebut.