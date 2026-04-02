Pemain Benfica, Gianluca Prestianni, untuk pertama kalinya angkat bicara secara terbuka dan mendetail setelah insiden dengan Vinicius Junior pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions melawan Real Madrid, serta tuduhan bahwa ia telah melontarkan hinaan rasial kepada pemain Brasil tersebut. Dalam pernyataannya, ia meredam makna perkataannya, dengan tegas membantah tuduhan rasisme, dan bahkan menyerang Kylian Mbappe.
Hinaan homofobik "bagi kami hal yang biasa": Gianluca Prestianni meremehkan insiden dengan Vinicius Junior dan memicu kontroversi baru
"Mbappe menyebutku 'rasis sialan'?" seru Prestianni dalam sebuah wawancara dengan Telefe, menyindir sang bintang Prancis dan para pemain Real Madrid. "Mereka menyebut saya rasis, padahal saya tidak pernah menjadi rasis dan tidak akan pernah menjadi rasis. Mereka menghina Anda untuk membuat Anda kehilangan konsentrasi, tetapi saya tidak akan pernah menanggapi hal itu; sebaliknya, yang penting adalah membuktikan diri di lapangan."
Menurut laporan media Spanyol, setelah pertandingan, Mbappe dengan tegas menyatakan di ruang ganti, "Pemain bernomor 25 itu lima kali menyebut Vini sebagai monyet. Saya melihatnya sendiri." Kata Spanyol 'mono' berarti monyet, namun menurut Prestianni, Mbappe salah dengar.
Prestianni: "Bagi kami orang Argentina, itu hinaan biasa!"
Sebaliknya, pemain berusia 20 tahun itu hanya menyebut lawannya, Vinicius Junior, sebagai 'cagon' (pengecut) dan 'maricon' (banci) sambil menyembunyikan wajahnya di balik jersey selama pertandingan, namun ia menjelaskan bahwa hal itu "merupakan hinaan yang biasa bagi kami orang Argentina".
"Saya pernah memiliki rekan setim yang memiliki warna kulit sama seperti Vinicius, dan tidak pernah terjadi apa-apa dengan mereka – justru sebaliknya," lanjut Prestianni. "Lalu mereka juga mulai menyebut saya homofobik, yang sudah keterlaluan. Saya merasa orang-orang hanya ingin membuat drama dari hal-hal yang tidak sesuai dengan kenyataan."
Apakah Prestianni akan diskors selama sepuluh pertandingan?
Karena penyelidikan yang sedang berlangsung, UEFA untuk sementara melarang pemain asal Argentina itu bermain di leg kedua, yang berakhir dengan kekalahan Benfica 1-2 dan akhirnya tersingkir. "Fakta bahwa saya tidak diizinkan bermain di leg kedua sangat menyakitkan bagi saya," kata Prestianni, yang pada akhirnya menganggap dirinya sebagai korban: "Saya dihukum atas sesuatu yang sama sekali tidak saya katakan. Saya diperlakukan dan dijatuhi sanksi tanpa bukti."
Keputusan akhir dari UEFA masih belum dikeluarkan, meskipun dengan pernyataannya tersebut, Prestianni secara tidak langsung telah mengakui pelanggaran terhadap Pasal 14, yang menyatakan bahwa martabat manusia tidak boleh dilanggar. Hukuman minimum untuk hal tersebut adalah skorsing selama sepuluh pertandingan.
Namun, Prestianni tetap "sangat tenang, karena siapa pun yang mengenal saya tahu seperti apa saya, dan itu sudah cukup bagi saya. Saya juga sangat berterima kasih kepada klub, karena mereka percaya pada saya dan mendukung saya dalam segala hal. Rekan-rekan setim saya telah menunjukkan dukungan mereka secara pribadi, dan itu berarti jauh lebih banyak bagi saya daripada sekadar memposting Instagram Story."
Gianluca Prestianni: Statistik Musim 2025/26
Lomba
Pertandingan
Gol
Assist
Liga Portugal
22
3
3
Liga Champions
5
-
-
Kualifikasi Liga Champions
2
-
-
Super Cup
1
-
-
Piala Portugal
2
-
-
Allianz Cup
2
-
-