Hinaan homofobik "bagi kami hal yang biasa": Gianluca Prestianni meremehkan insiden dengan Vinicius Junior dan memicu kontroversi baru

Karena penyelidikan yang sedang berlangsung, UEFA untuk sementara melarang pemain asal Argentina itu bermain di leg kedua, yang berakhir dengan kekalahan Benfica 1-2 dan akhirnya tersingkir. "Fakta bahwa saya tidak diizinkan bermain di leg kedua sangat menyakitkan bagi saya," kata Prestianni, yang pada akhirnya menganggap dirinya sebagai korban: "Saya dihukum atas sesuatu yang sama sekali tidak saya katakan. Saya diperlakukan dan dijatuhi sanksi tanpa bukti."

Keputusan akhir dari UEFA masih belum dikeluarkan, meskipun dengan pernyataannya tersebut, Prestianni secara tidak langsung telah mengakui pelanggaran terhadap Pasal 14, yang menyatakan bahwa martabat manusia tidak boleh dilanggar. Hukuman minimum untuk hal tersebut adalah skorsing selama sepuluh pertandingan.

Namun, Prestianni tetap "sangat tenang, karena siapa pun yang mengenal saya tahu seperti apa saya, dan itu sudah cukup bagi saya. Saya juga sangat berterima kasih kepada klub, karena mereka percaya pada saya dan mendukung saya dalam segala hal. Rekan-rekan setim saya telah menunjukkan dukungan mereka secara pribadi, dan itu berarti jauh lebih banyak bagi saya daripada sekadar memposting Instagram Story."