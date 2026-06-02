"Hidup terus berjalan" - Aurelien Tchouameni angkat bicara soal insiden Federico Valverde di Real Madrid & mengecam laporan media yang "tidak masuk akal"
Para gelandang dikenai sanksi setelah terjadi insiden
Rekan setim di Madrid, Tchouameni dan Valverde, baru-baru ini terlibat dalam dua insiden perkelahian terpisah di lapangan latihan, di mana insiden kedua mengakibatkan pemain asal Uruguay itu harus dirawat di rumah sakit. Valverde mengalami luka robek di dahi setelah kepalanya terbentur meja saat terjadi pertengkaran sengit. Klub raksasa Spanyol tersebut segera mengambil tindakan disiplin internal dengan menjatuhkan denda sebesar €500.000 (£432.100) kepada masing-masing pemain, sebelum keduanya menyampaikan permintaan maaf secara terbuka.
Valverde memberikan klarifikasi terkait kunjungannya ke rumah sakit
Setelah insiden awal tersebut, Valverde mengeluarkan pernyataan terperinci yang menjelaskan bagaimana kelelahan akibat kompetisi memicu perselisihan tersebut, sekaligus secara tegas membantah bahwa terjadi kekerasan fisik di antara keduanya: "Saya mengalami insiden dengan seorang rekan setim yang bermula dari sebuah aksi dalam sesi latihan, sebuah situasi di mana kelelahan akibat kompetisi dan rasa frustrasi yang mendalam membuat segalanya menjadi berlebihan.
"Hari ini, kami kembali berselisih. Selama pertengkaran itu, saya secara tidak sengaja memukul meja, sehingga dahi saya mengalami luka kecil yang memerlukan perawatan rutin di rumah sakit. Rekan setim saya [Tchouameni] tidak memukul saya, dan saya juga tidak memukulnya. Meskipun saya memahami bahwa bagi Anda mungkin lebih mudah untuk percaya bahwa kami saling memukul habis-habisan atau bahwa dia dengan sengaja melukai saya, bukan itu yang terjadi."
Tchouameni mengecam pemberitaan palsu media
Berbicara dari kamp latihan timnas Prancis, Tchouameni dengan tegas mengecam liputan media yang beredar dan secara tegas membantah rumor yang mengaitkannya dengan transfer musim panas ke Manchester United: "Beberapa kejadian memang terjadi, dan kalian semua sudah melihat liputannya. Namun, situasi ini telah dibesar-besarkan.
"Di Real Madrid, segala hal memicu reaksi besar-besaran. Namun, banyak hal yang tidak masuk akal muncul di media. Saya membaca bahwa ada perkelahian dan bahwa saya diduga memukulnya. Itu sama sekali tidak benar. Saya tidak akan membahasnya lebih lanjut. Yang terpenting adalah klub tahu apa yang terjadi. Begitu banyak hal yang terjadi di ruang ganti yang tidak pernah diketahui media. Hidup terus berjalan. Fede dan saya memiliki satu tujuan yang jelas: memenangkan gelar bersama Real Madrid. Tidak ada masalah sama sekali."
Prioritas utama adalah fokus internasional
Keduanya kini harus bersiap untuk mewakili negara masing-masing di Piala Dunia mendatang. Prancis dijadwalkan memulai perjalanan mereka di babak penyisihan grup melawan Senegal pada 16 Juni, hanya sehari setelah Uruguay memulai turnamen mereka melawan Arab Saudi. Pertemuan langsung di ajang kompetitif antara kedua rekan setim di klub ini tampaknya sangat tidak mungkin terjadi karena mereka diperkirakan akan berada di sisi yang berlawanan dalam undian babak gugur.