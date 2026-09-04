Ketegangan antara pemain dan klub mencapai titik didih ketika Atletico merilis dua pernyataan publik dalam 24 jam, dengan tegas menyatakan bahwa Alvarez tidak akan diizinkan bergabung dengan Barca. Meski klub dilaporkan terbuka untuk kepulangannya ke Premier League bersama Arsenal, tidak ada kesepakatan yang terwujud, sehingga Alvarez harus berdamai dengan klubnya saat ini. Simeone menanggapi hal ini secara langsung dengan mengatakan: "Bagi saya, hidup penuh dengan peluang. Dan Julian sekarang punya sebuah peluang. Sering kali, kita menghabiskan hidup dengan menghakimi, padahal kita perlu lebih sedikit melakukan itu dan lebih banyak belajar. Saya harap ini menjadi pengalaman pembelajaran baginya."

Simeone menambahkan: "Saya harap dia bahagia... dan menunjukkannya dengan mencetak gol."

Pelatih Atletico itu ingin memastikan penyerang bintangnya merasa didukung alih-alih dihukum karena ketertarikannya untuk pindah pada bursa transfer musim panas. Kemampuan Simeone dalam mengelola pemain akan diuji saat ia berusaha mengeluarkan kemampuan terbaik dari seorang pemain yang sudah mencetak 49 gol dalam 107 pertandingan untuk Atletico.



