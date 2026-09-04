Getty Images Sport
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'Hidup penuh dengan peluang!' - Diego Simeone menyambut Julian Alvarez kembali ke skuad Atletico Madrid setelah saga transfer ke Barcelona gagal
Simeone menawarkan awal baru untuk Alvarez
Simeone telah mengonfirmasi bahwa Alvarez akan masuk dalam skuad Atletico Madrid untuk laga La Liga mendatang melawan Athletic Club. Striker berusia 26 tahun itu kembali berpeluang tampil setelah menjalani pekan yang sulit, ketika ia absen latihan selama dua hari karena sakit tak lama setelah diberi tahu bahwa klub tidak akan menyetujui kepindahan impiannya ke rival domestik, Barcelona.
Berbicara kepada media jelang perjalanan ke Bilbao, Simeone merefleksikan situasi tersebut, dengan membingkai saga transfer itu sebagai momen pertumbuhan pribadi bagi mantan pemain Manchester City tersebut. "Julian Alvarez akan berada dalam skuad besok. Dia berlatih dengan baik, dan kami mengharapkan yang terbaik darinya, seperti halnya dari semua rekan setimnya," kata Simeone.
- Getty Images
Sebuah 'pengalaman belajar' bagi pemain Argentina
Ketegangan antara pemain dan klub mencapai titik didih ketika Atletico merilis dua pernyataan publik dalam 24 jam, dengan tegas menyatakan bahwa Alvarez tidak akan diizinkan bergabung dengan Barca. Meski klub dilaporkan terbuka untuk kepulangannya ke Premier League bersama Arsenal, tidak ada kesepakatan yang terwujud, sehingga Alvarez harus berdamai dengan klubnya saat ini. Simeone menanggapi hal ini secara langsung dengan mengatakan: "Bagi saya, hidup penuh dengan peluang. Dan Julian sekarang punya sebuah peluang. Sering kali, kita menghabiskan hidup dengan menghakimi, padahal kita perlu lebih sedikit melakukan itu dan lebih banyak belajar. Saya harap ini menjadi pengalaman pembelajaran baginya."
Simeone menambahkan: "Saya harap dia bahagia... dan menunjukkannya dengan mencetak gol."
Pelatih Atletico itu ingin memastikan penyerang bintangnya merasa didukung alih-alih dihukum karena ketertarikannya untuk pindah pada bursa transfer musim panas. Kemampuan Simeone dalam mengelola pemain akan diuji saat ia berusaha mengeluarkan kemampuan terbaik dari seorang pemain yang sudah mencetak 49 gol dalam 107 pertandingan untuk Atletico.
Kaitan yang gagal dengan Barcelona dan Arsenal
Masa depan Alvarez menjadi salah satu topik utama pada bursa transfer musim panas akhir, dengan permintaan pribadinya untuk bergabung dengan Barcelona memicu gesekan internal yang signifikan. Meski raksasa Catalunya itu tertarik, jajaran petinggi Atletico menolak memperkuat rival langsung dalam perebutan gelar. Menariknya, klub justru jauh lebih terbuka terhadap negosiasi dengan Arsenal, dan menggelar pembicaraan langsung dengan klub London tersebut.
Hal ini mengikuti komentar yang disampaikan Simeone pekan lalu, ketika ia berjanji akan mendukung sang pemain meski rumor transfer terus berlanjut. Pada saat itu, sang pelatih menegaskan bahwa ia akan "melakukan segalanya" yang bisa ia lakukan agar pemenang Piala Dunia 2022 itu "merasa penting" saat kembali.
- Getty Images Sport
Mengejar trofi di Metropolitano
Terlepas dari catatan gol individunya yang impresif sejak tiba di Madrid, Alvarez masih mencari trofi pertamanya bersama Atletico. Frustrasi dalam beberapa pekan terakhir mungkin berakar dari keinginan untuk bersaing memperebutkan kehormatan terbesar, tetapi untuk saat ini, fokusnya harus tetap di lapangan.
Atletico Madrid saat ini berada dalam posisi kompetitif di klasemen dan akan membutuhkan Alvarez dalam performa paling klinisnya jika ingin menantang duopoli Real Madrid dan Barcelona. Lawatan untuk menghadapi Athletic Club pada Sabtu menjadi ujian berat bagi penyerang yang kembali itu, yang akan berada di bawah sorotan ketat dari para suporter dan media.
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