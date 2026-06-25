Hidup Palestra, hidup Atalanta, dan hidup juga Chelsea: karena kisah bursa transfer ini harus menjadi pelajaran bagi sepak bola Italia

Marco Palestra hanyalah yang terbaru. Sebelumnya, giliran Riccardo Calafiori, Sandro Tonali, Gianluigi Donnarumma, Micheal Kayode, dan Destiny Udogie—hanya untuk menyebut beberapa kasus yang paling mencolok. Kita juga bisa menambahkan Marco Verratti ke dalam daftar ini, yang sudah pada tahun 2012—yang terasa “sudah lama sekali”—pindah dari Pescara ke Paris Saint-Germain tanpa pernah bermain di Serie A.





Sebaiknya kita mulai bersikap realistis dan sedikit mengurangi sikap chauvinistik, atau bahkan bisa dibilang ketinggalan zaman: kita sudah lama menjadi liga dan gerakan sepak bola kelas dua, dan fakta bahwa beberapa talenta terbaik kita memilih uang, tetapi juga dan terutama prospek pertumbuhan yang lebih besar di liga seperti Premier League, harus dipandang dengan rasa puas di masa bersejarah ini ketika kita dituduh tidak cukup mengekspor pemain-pemain berlevel tinggi. Dan bukan dengan retorika negatif yang biasa, campuran antara iri hati dan kesombongan, yang tidak akan menghapus dalam sekejap begitu banyak masalah dan keterbatasan sepak bola kita di hadapan pesaing-pesaing Eropa.