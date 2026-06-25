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Italy U21 v Sweden U21 - UEFA Under21 EURO QualifierGetty Images Sport

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Hidup Palestra, hidup Atalanta, dan hidup juga Chelsea: karena kisah bursa transfer ini harus menjadi pelajaran bagi sepak bola Italia

M. Palestra
FEATURES
Opinion
Atalanta
Inter

Fakta bahwa para talenta terbaik kita berhasil menembus liga paling bergengsi di dunia patut menjadi sumber kebanggaan

Marco Palestra hanyalah yang terbaru. Sebelumnya, giliran Riccardo Calafiori, Sandro Tonali, Gianluigi Donnarumma, Micheal Kayode, dan Destiny Udogie—hanya untuk menyebut beberapa kasus yang paling mencolok. Kita juga bisa menambahkan Marco Verratti ke dalam daftar ini, yang sudah pada tahun 2012—yang terasa “sudah lama sekali”—pindah dari Pescara ke Paris Saint-Germain tanpa pernah bermain di Serie A.


Sebaiknya kita mulai bersikap realistis dan sedikit mengurangi sikap chauvinistik, atau bahkan bisa dibilang ketinggalan zaman: kita sudah lama menjadi liga dan gerakan sepak bola kelas dua, dan fakta bahwa beberapa talenta terbaik kita memilih uang, tetapi juga dan terutama prospek pertumbuhan yang lebih besar di liga seperti Premier League, harus dipandang dengan rasa puas di masa bersejarah ini ketika kita dituduh tidak cukup mengekspor pemain-pemain berlevel tinggi. Dan bukan dengan retorika negatif yang biasa, campuran antara iri hati dan kesombongan, yang tidak akan menghapus dalam sekejap begitu banyak masalah dan keterbatasan sepak bola kita di hadapan pesaing-pesaing Eropa.

  • APA SALAHNYA GYM?

    Marco Palestra telah mengambil keputusan yang sangat tepat dengan menerima tawaran bernilai jutaan dari Chelsea, mengesampingkan minat sebelumnya dari Inter: ia akan mendapatkan gaji yang lebih besar, jauh lebih besar, dibandingkan yang akan ia terima jika tetap di Italia, dan mereka yang kini menudingnya – dengan membayangkan kesulitan beradaptasi dan menembus posisi starter – setelah sebelumnya memujanya setidaknya hingga prospek pindah ke Inter tampak paling mungkin, menunjukkan ketidakkonsistenan yang mendalam.Dan mungkin terlalu picik karena tidak menyadari bahwa, sementara di sini kita terus membahas masalah-masalah lama yang menghambat pertumbuhan dan kemampuan untuk mengikuti perkembangan zaman, di luar negeri mereka terus maju, berkembang, membangun struktur untuk menjadi semakin besar, dan tak terelakkan menjadi semakin menarik bahkan bagi para profesional yang datang dari luar. Pelatih, manajer, dan pemain, tanpa kecuali.


    SELURUH CERITA DI BALIK LAYAR SERBUAN CHELSEA DAN REAKSI INTER

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  • SIKLUS POSITIF

    Jika dalam beberapa tahun terakhir jumlah pemain Italia yang menarik perhatian klub-klub di liga terbaik di dunia, Premier League, semakin meningkat, kita seharusnya bersuka cita atas hal ini dan atas perubahan tren ke arah yang positif yang mungkin membuat kita berpikir bahwa dalam hal bakat dan pemain muda yang menjanjikan, keadaan kita tidak seburuk yang kita duga. Mungkin kita justru perlu mempertanyakan bagaimana cara memupuk siklus positif yang telah mulai diterapkan oleh beberapa klub—termasuk di Serie A dan bahkan di level atas—sejak beberapa tahun terakhir. Ada yang melakukannya melalui pengembangan sektor pemuda – Atalanta, Empoli, Roma, atau Fiorentina adalah contoh yang sangat baik – ada pula yang berkat pengenalan tim cadangan (di sini pula Atalanta, bersama Juventus dan sebagian Milan, layak mendapat perhatian).

  • CONTOH ATALANTA

    Langkah maju yang sesungguhnya adalah mengubah apa yang semula merupakan sebuah proses, sebuah mekanisme, dengan tujuan utama ekonomi—cukup lihat saja jumlah pemain Juventus Next Gen yang telah dimonetisasi oleh klub Bianconeri—menjadi sesuatu yang mengutamakan aspek teknis dan sepak bola sebagai titik awal yang sesungguhnya. Atalanta yang seperti biasa, terutama ketika statusnya masih jauh dari yang dicapai secara stabil di bawah kepemimpinan Gasperini yang visioner—namun tetap relevan hingga kini meski sudah menjadi peserta tetap di kompetisi Eropa—telah meneladani jalan tersebut. Bekerja dengan sangat baik di Zingonia bersama para pemain mudanya setelah berhasil merekrut talenta-talenta terbaik dari daerah sekitar, dan tanpa ragu melepas yang terbaik di antara mereka ke Serie A. Untuk kemudian menuai hasilnya, baik secara ekonomi maupun teknis.

  • DARI DONNARUMMA HINGGA YILDIZ: KASUS INTER

    Dalam beberapa tahun terakhir, dipicu oleh krisis ekonomi yang nyata dan ketidakmampuan yang jelas untuk bersaing dalam hal anggaran pembelian pemain dari luar negeri, semakin banyak tim yang mulai mengandalkan pemain hasil binaan sendiri. Milan telah melepas pemain-pemain seperti Donnarumma, Calabria, Gabbia, Locatelli, Cutrone, serta Liberali, Bartesaghi, dan Camarda; Juventus pun memanfaatkan bakat internal untuk Savona, Kulusevski, Soulé, dan Yildiz; sementara Inter memiliki pemain hasil akademi seperti Dimarco, tahun ini melepas Pio Esposito, dan baru saja memulangkan Stankovic (selain telah mengucurkan jutaan euro secara besar-besaran untuk talenta lokal yang tumbuh di klub lain seperti Bastoni dan Barella, serta mencoba merekrut Leoni terlebih dahulu dan kemudian Palestra). Dan Roma sendiri tetap menjadi contoh positif yang patut disebutkan karena banyaknya pemain muda yang dipromosikan ke tim utama (yang terbaru adalah Pisilli) dan yang berhasil meniti karier profesional meskipun tidak tetap berseragam Giallorossi.

  • TIDAK AKAN ADA LAGI KASUS SEPERTI INACIO ATAU REGGIANI

    Ini berarti pesan tersebut telah dipahami sebagian, namun itu belum cukup. Kita bisa dan harus berbuat lebih banyak lagi. Misalnya, dengan berusaha mempercepat waktu debut di level sepak bola yang sesungguhnya bagi para pemain berusia enam belas atau tujuh belas tahun yang di tempat lain mungkin bisa bermain dan bahkan menonjol dengan lebih mudah. Hal ini tentu akan menjadi insentif untuk mencegah agar di masa depan – terlepas dari peraturan Eropa dan FIFA yang lebih melindungi klub dari “pencurian” pemain muda mereka (Inacio, Reggiani, Natali, untuk menyebut beberapa kasus terbaru saja) – namun masih belum cukup – banyak pemain berbakat memilih untuk langsung membangun karier di luar negeri daripada menempuh jalur di Italia dan memungkinkan klub asal mereka memperoleh keuntungan yang lebih besar saat transfer.

  • HARAPAN UNTUK MASA DEPAN

    Jadi, tak ada gunanya meratapi hilangnya satu tim Palestra dari Serie A kita, padahal justru kebijakan klub yang serius dan visioner seperti Atalanta patut dipuji sekali lagi. Klub ini berhasil menciptakan kondisi terbaik untuk mengoptimalkan bakat salah satu pemainnya, meskipun hanya mendapat manfaat sangat sedikit dalam hal waktu bermain, dan pada akhirnya mencatatkan keuntungan modal lagi di bawah kepemimpinan Percassi. Akan jauh lebih baik jika kita menyadari kondisi sepak bola kita saat ini dan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memperkuat daya saing kita. Berinvestasi dengan baik dan dalam arti sebenarnya pada para pemain muda terbaik kita untuk menciptakan nilai. Termasuk dalam konteks tim nasional.